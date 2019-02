Cara berolahraga di jam kerja (dan kenapa itu penting)

Hak atas foto Getty Images Image caption Bawalah pakaian dan sepatu olahraga ke kantor untuk memudahkan Anda berolahraga sebentar.

Olahraga. Kita semua tahu bahwa kita membutuhkannya. Banyak dari kita yang tidak menyukainya. Dan hampir semua dari kita kesulitan menemukan waktu untuk melakukannya.

Tidak seperti tidur, olahraga bukanlah sesuatu yang akan terjadi begitu saja pada diri kita setiap hari. Kita perlu secara aktif menemukan waktu yang pas untuknya. Dan banyak orang melakukannya selama aktivitas yang menghabiskan paling banyak waktu di hari mereka: kerja.

'Kesempatan emas'

Berolahragalah mulai hari ini dan Anda akan tampil lebih baik, merasa lebih baik, dan bahkan bekerja lebih baik. Manfaat ini telah diketahui sejak lama.

Para peneliti yang melakukan sebuah studi di Inggris pada 2008 menemukan bahwa lebih dari 200 pegawai yang punya akses dan memanfaatkan sasana kebugaran (gym) yang disediakan perusahaan, akan lebih produktif, dan pulang dengan perasaan lebih puas pada hari-hari ketika mereka berolahraga di jam kerja.

Pada 2013, studi lainnya menunjukkan bahwa, terlepas dari usia, orang-orang merasakan "manfaat langsung" bagi kerja otak ketika mereka melakukan "satu sesi olahraga ringan", misalnya 15 menit mengayuh di sepeda statis. Temuan ini menunjukkan bahwa berolahraga pada jam kerja bisa lebih baik daripada berlatih di gym sebelum atau sesudah ngantor.

Semua manfaat itu adalah tambahan atas semua manfaat biasa dari aktivitas fisik, termasuk penurunan berat badan, tidur yang lebih baik, hubungan seks lebih baik, suasana hati lebih baik, dan tidak mudah sakit.

Hak atas foto Mark Wilson/Getty Images Image caption Berlari-lari kecil atau berjalan keliling kompleks di waktu istirahat adalah salah satu cara menyempatkan diri untuk berolahraga di jam kerja.

Peter Antonio, pelatih pribadi, instruktur kebugaran, dan ahli gizi di University of Birmingham Sport, cabang kebugaran fisik dari universitas Inggris tersebut, menyebut waktu istirahat makan siang sebagai "kesempatan emas" untuk berolahraga.

Tidak hanya ia membantu tujuan kebugaran kliennya, tapi juga "memberi Anda rasa pencapaian yang dapat bertahan selama sisa hari itu", katanya.

Antonio menambahkan bahwa klien yang berolahraga di siang hari mendapati diri mereka menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan lebih jarang sakit. Selain itu, olahraga bagus untuk kesehatan mental, memberikan kesempatan untuk membebaskan diri dari stres akibat gelombang rapat dan email setiap hari.

Beberapa orang membuat argumen serupa untuk mempertahankan waktu istirahat dan pendidikan jasmani di sekolah dasar dan menengah. Penelitian di sana juga menunjukkan bahwa beristirahat dari tugas yang berulang dan menjauh sejenak dari ruang kelas membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik.

Media playback tidak ada di perangkat Anda Makin tua, makin jadi

Tetapi manfaat pribadi itu hanyalah awal. Berolahraga di jam kerja juga bisa memberikan manfaat pada tingkat yang lebih makro.

Ada diskusi di antara organisasi kesehatan dan pemimpin bisnis seputar gagasan mewajibkan olahraga di tempat kerja demi memerangi masalah kesehatan masyarakat yang merembes ke tempat kerja. Lebih dari 20 juta orang di Inggris, misalnya, tidak aktif secara fisik, yang membuat Layanan Kesehatan Nasional (NHS) harus mengeluarkan biaya £1,2 miliar ($ 1,5 miliar) per tahun, menurut organisasi amal Yayasan Jantung Inggris.

CEO Ryan Holmes, yang memimpin platform media sosial HootSuite, menulis sebuah opini beberapa tahun lalu, berjudul "Mengapa Sekarang Sudah Saatnya Kita Membayar Karyawan untuk Berolahraga di Tempat Kerja".

Di dalamnya, ia menyarankan olahraga di jam kerja yang diatur dari atas. Lagipula, katanya, sulit untuk mempertahankan tim yang kuat jika orang-orangnya sekarat karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah seperti penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan, karena mereka tidak bugar.

Hak atas foto Getty Images Image caption Seorang instruktur kebugaran mengajarkan para pegawai kantor beryoga di Toronto.

Cara melakukannya

Christian Allen tinggal di Boston, Massachussets, dan menjalankan perusahaan perintis yang menyediakan peralatan layanan pelanggan bagi perusahaan-perusahaan. Ia mengaku lebih suka melakukan angkat beban, yoga, atau lari di jam-jam kerja. Tapi menemukan kelompok orang-orang berpikiran sama yang memprioritaskan latihan kebugaran di jam kerja membuatnya lebih mudah.

"Saya bisa berkata tanpa segan bahwa saya selalu merasa lebih bahagia dan lebih sehat selama 19 tahun bekerja di meja ketika saya berolahraga secara rutin," kata Allen.

Selama enam tahun terakhir, ia mengatur sebuah grup melalui situs web Meetup yang berkumpul setiap sore di hari kerja untuk satu permainan sepak bola. Ia mendapat ide itu pada suatu istirahat makan siang di pekerjaan lamanya, ketika ia menemukan kelompok yang bermain sepak bola di tengah hari.

"Waktu itu, saya suka berlari beberapa hari dalam seminggu bersama beberapa rekan kerja, tapi saya menyukai ide menggabunglan sesuatu yang sama sekali berbeda pada rutinitas itu."

Allen tidak sendiri. Tempat kerja semakin berubah dengan cara yang membuat olahraga di jam makan siang lebih mudah bagi kebanyakan dari kita.

Semakin banyak perusahaan menyediakan sasana kebugaran di kantor. Beberapa sasana juga menggabungkan ruangan kerja dengan fasilitas utama mereka. Waralaba gym mewah Equinox, contohnya, menawarkan meja besar dan bar jus yang menggoda para pekerja non kantoran menaruh laptop mereka di depan treadmill dan mesin elips. Beberapa perusahaan perintis bahkan menjadikan ruangan seperti ini sebagai kantor utama mereka.

Jika Anda bisa berjalan atau bergerak dengan cara apapun, lakukanlah. Anda tidak butuh gym. Kesempatan untuk bergerak ada di mana-mana. Sandy Todd Webster

Tapi bagaimana kalau Anda terlalu sibuk untuk istirahat satu jam (atau lebih)? Tak apa — para pakar mengatakan ada cara-cara lebih mudah untuk menyelipkan olahraga pada hari Anda, dan Anda tidak membutuhkan pusat kebugaran mewah.

"Baik itu bergerak selama lima menit atau satu jam, ada manfaat kesehatan yang nyata dari jenis aktivitas apapun selama jam kerja," kata Sandy Todd Webster, kepala editor IDEA Health & Fitness Association, organisasi yang menghubungkan lebih dari 14.000 pelatih pribadi dan pakar kebugaran di seluruh dunia.

"Jika Anda bisa berjalan atau bergerak dengan cara apapun, lakukanlah. Anda tidak butuh gym. Kesempatan untuk bergerak ada di mana-mana," ujarnya.

"Bawalah sepasang sepatu atletik dan kaus kaki ke kantor dan pokoknya keluar dan bergerak pada jam istirahat atau kapanpun Anda bisa keluar selama 10 atau 20 menit," tambah Todd Webster.

"Jika Anda bekerja di bangunan bertangga, selalu gunakan tangga atau ambil rute yang lebih jauh ke kantor. Manfaatnya akan terkumpul."

Terlepas dari apapun tujuan pribadi atau keadaan kantor Anda, para pakar mengatakan bahwa berlatih satu jam dalam sehari harus dipandang sama pentingnya dengan rapat.

"Kuncinya adalah menjadwalkan waktunya," kata Todd Webster. "Masukkan jadwal olahraga itu ke kalender Anda — dan perlakukan agenda itu seperti sesuatu yang sakral."

Hak atas foto Getty Images Image caption Sebuah perusahaan kaus kaki yang berbasis di California ini menyediakan lapangan skateboard, lapangan basket, dan sasana kebugaran di kantornya.

'Jelaskan diri Anda'

Tetap saja, semua ini bisa lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Dan bukan hanya karena beberapa bos mungkin kurang fleksibel atau Anda tidak punya cara untuk mandi setelah nge-gym.

Beberapa pekerjaan sulit dilakukan jika jauh dari meja. Allen mengatakan ia beruntung karena bekerja di tempat yang mempromosikan keseimbangan hidup-kerja, tapi tidak selalu mudah. Jadwal kerja yang tak menentu bisa mengacaukan waktu olahraga, dan ada juga dampaknya terhadap rekan kerja.

"Saya selalu bekerja dalam tim," ujarnya, jadi ia harus awas bagaimana keluar sebentar untuk berolahraga bisa berdampak pada beban kerja koleganya.

"Saya juga perlu mempertimbangkan apakah rekan satu tim yang tidak memanfaatkan kebijakan itu (yang memperbolehkan olahraga di jam kerja) merasa cemburu atau kesal karena saya melakukannya."

Tapi ia berkata bahwa itu seharusnya tidak membuat Anda takut untuk memprioritaskan aktivitas fisik.

"Semua itu hanyalah alasan untuk menjadi lebih komunikatif tentang apa yang Anda lakukan dan kenapa itu penting bagi Anda," kata dia.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca diWhy you should exercise during the workday and how di laman BBC Capital