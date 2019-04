Apa yang membuat sebuah resep makanan menjadi viral?

Hak atas foto Getty Images

Anda mungkin tidak tahu nama Alison Roman, tetapi jika Anda seseorang yang peduli tentang makanan dan menghabiskan waktu di internet, Anda pasti melihat contoh karyanya.

Roman, seorang pengembang resep dan penulis yang dulunya adalah editor senior di Bon Appetit dan Buzzfeed, menerbitkan buku resep pertamanya, Dining In, pada tahun 2017.

Dari 125 resep yang ditampilkannya dalam bukunya, satu di antaranya mendapat begitu banyak perhatian, dan banyak muncul di Instagram, sehingga menghasilkan tagar viral: #TheCookies.

Di Instagram, ada 4.345 postingan mengenai #TheCookies, sebagian besar dari mereka adalah versi koki rumahan dari resep kue cokelat yang ditulis Roman dalam bukunya.

Dari Desember 2017 hingga Januari 2018, Anda tampaknya tidak dapat melarikan diri dari postingan para penggemar makanan yang mencoba dan membagikan resepnya.

Kemudian, pada bulan November 2018, kolom Roman di New York Times menghasilkan resep lain dengan banyak pengikut, kali ini sup kacang Arab dengan kunyit dan santan yang cepat dikenal di Instagram sebagai #TheStew.

Roman sendiri tidak tahu faktor apa yang membuat sup kacang dan kue cokelatnya begitu populer.

Kalau tahu, katanya, dia akan melakukannya setiap saat. "Resep kacang Arab telah lama ada dan akan ada selamanya. Yang satu itu kebetulan sukses, saya bahkan tidak begitu yakin mengapa," katanya.

Hak atas foto Alison Roman Image caption Pengikut akun Instagram Alison Roman yang mencapai 200 ribu telah membantu resepnya menjadi pouler di internet.

Kegunaan, kemampuan memasak

Yang berbeda dari kesuksesan Roman adalah orang-orang benar-benar mencoba resepnya.

Orang-orang berpengaruh di dunia video makanan viral seperti Tasty yang dikeluarkan media Buzzfeed (dan cabang-cabangnya, termasuk Tasty Japan dan Tasty Vegetarian) mengumpulkan jutaan penonton melalui video-video "tangan dan wajan" - video tangan membuat hidangan yang diambil dari belakang kepala yang dipercepat.

Video-video ini menghibur dan dimaksudkan untuk dibagikan. Tapi sebagai resep, video ini tidak selalu berguna.

Tidak semua produsen melakukan pengujian untuk memastikan resep yang mereka promosikan akan benar-benar berhasil ketika diulang beberapa kali di beberapa dapur.

Mereka sebagian besar juga anonim.

Namun, resep Roman didukung oleh tautannya ke sebuah media bergengsi dan ditulis untuk pemirsa yang memiliki kemampuan kuliner yang tidak diketahui, dengan peralatan yang tidak diketahui.

Ini bukan hanya suatu prestasi penulisan teknis, ini adalah bentuk seni yang, seperti banyak bentuk seni lainnya, terlihat lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang jago dibandingkan aslinya.

Hak atas foto Alison Roman Image caption Resep kue kering cokelat Roman menyebabkan kehebohan.

Satu hal yang dimiliki oleh banyak resep yang menjadi populer di internet, seperti roti tanpa adonan atau ayam mentega dimasak di Instant Pot, adalah mereka memiliki aksesibilitas yang mengundang orang untuk mencobanya.

"Saya ingin ini mudah bagi semua orang," kata Roman. "Saya tidak peduli di mana Anda tinggal atau seberapa besar dapur Anda atau peralatan apa yang Anda miliki, saya ingin Anda dapat mengolah resep ini."

"Bagi saya, resep viral adalah hal-hal yang hanya ada di internet. Dan sebenarnya, ini adalah sesuatu yang ada di rumah orang, "tambahnya.

"Walaupun mereka mungkin tidak pernah sepopuler video keju yang ditarik, bagi saya itu jauh lebih penting sehingga mereka menjadi sukses karena orang-orang benar-benar memasaknya."

Kesuksesan sosial

Sebagian besar kesuksesan resep yang sangat populer di tahun 2019, tentu saja, adalah media sosial. Pengetahuan Roman sebagai pengembang resep diperkuat oleh keahliannya menggunakan Instagram, di mana ia memiliki hampir 200.000 pengikut.

Hak atas foto Alison Roman Image caption Sup kacang arab dengan kunyit dan santan juga dikenal dengan #TheStew

Dia sering menjawab pertanyaan tentang resep-resep yang dia terbitkan dan membagikan upaya pengikutnya mengolah resepnya pada Instagram story-nya, membantu menjadikan #TheStew dan #TheCookies sebagai komunitas sekaligus cara membuat makan malam atau hidangan penutup.

Tagar itu mengaitkan nama dan kehadirannya pada resep kacang Arab itu, bukannya diambil secara anonim dari internet.

"Kita benar-benar hidup di zaman di mana makanan mengalami momen, namun saya masih berpikir sebagian besar pengembang resep tetap tidak dikenal di luar ruang media makanan," kata Rebecca Firkser, pengembang resep dan penulis makanan yang berbasis di New York.

"Jadi, ketika seseorang dengan pengikut sosial yang lebih besar, seperti Alison Roman, menerbitkan resep, orang lebih cenderung melihatnya ketika mereka sedang berselancar di internet dan benar-benar ingin membuat hidangan."

"Publikasi ini juga berkontribusi terhadap viralnya sebuah resep. Sebuah resep yang diterbitkan di blog atau situs web yang kurang dikenal jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi viral daripada yang diterbitkan New York Times atau Bon Appetit hanya karena khalayak yang lebih besar, "ungkap Firkser.

Dan satu elemen lain sekedar mengikuti apa yang baru. "Ketika seorang pemberi pengaruh membuat resep, yang lain ingin meniru mereka untuk relevansi budaya."

Hak atas foto Getty Images Image caption Orang-orang akan membagikan sebuah resep yang mereka lihat - namun apakah mereka akan mencobanya di rumah?

Menjadi diketahui

Dengan cara itu, resep Roman adalah yang terbaru dari sederetan resep yang menjadi sangat populer akibat dibagikan.

Hanya saja sebelum internet muncul, cara resep disampaikan adalah melalui surat kabar dan dari mulut ke mulut, bukan dari Twitter dan Instagram.

"Resep sudah jadi 'tren' bahkan jauh sebelum internet," jelas Dr Kimberly Voss, profesor di Universitas Central Florida dan penulis The Food Section: Newspaper Woman and the Culinary Community.

"Ada titik waktu tertentu itu semua untuk pamer, seperti awal kemunculan Julia Child. Itu semacam prestise bagi koki rumahan dalam membuat sesuatu yang membutuhkan banyak keterampilan atau bahan-bahan mewah, yang menurut saya masih ada," kata Voss.

Dan, seperti pada tahun 2019, apa yang membuat resep menjadi populer adalah menjadi bagian dari klub orang-orang yang membuatnya. "Ada juga ide untuk mengikuti orang-orang keren ini, dan tekanan semacam itu - jika semua orang membuat hidangan ini, Anda juga harus melakukannya."

Hak atas foto The Washington Post/Getty Images Image caption "German" di kue cokelat ini bukan asal negara, melainkan merek.

Dan mereka sering didorong oleh merek makanan, seperti halnya oleh editor makanan dan pengembang resep.

Ambil contoh German Chocolate Cake, sebuah resep yang tidak ada hubungannya dengan Jerman, melainkan berasal dari "German's Chocolate Cake", diambil dari German's Sweet Chocolate Baking Bar, sebuah produk yang dibuat oleh pembuat makanan manis Baker.

Resep ini diterbitkan di Dallas Morning News pada Juni 1957 oleh George Clay dan menjadi sangat banyak diminta sehingga Baker Chocolate mulai mendistribusikannya ke surat kabar lain, yang mengakibatkan lonjakan penjualan kue cokelat.

Dengan maraknya media sosial, mendokumentasikan upaya Anda memasak di rumah adalah cara memberi sinyal bahwa Anda berada di atas tren saat ini.

"Sekarang jika Anda tidak bisa mengambil gambar yang bagus, apakah Anda benar-benar membuatnya? Resep adalah bentuk komunikasi, dan bagian dari itu adalah menjadi diketahui," kata Voss.

Berikutnya apa?

Namun dalam hal apa yang viral, tidak banyak yang berubah. Ya, sekarang juru masak rumahan memiliki akses ke banyak bahan yang tidak tersedia secara luas pada 1950-an dan 1960-an.

Namun dari studinya, Voss mencatat bahwa pola yang menjadi populer biasanya berkaitan dengan upaya tarik-ulur antara perusahaan makanan besar dan media makanan.

"Pasca Perang Dunia II, setiap dua tahun kami senang dan kemudian bosan membuat roti sendiri," kata Voss.

Banyak hal yang populer ditentukan sikap masyarakat pada suatu era terhadap kebugaran dan kesehatan, atau perkakas yang membuat setiap juru masak rumahan bersemangat kali ini.

Ada alasan mengapa ada begitu banyak resep Instant Pot akhir-akhir ini.

Tidak ada cara untuk memprediksi secara khusus apa yang akan menjadi German's Chocolate Cake atau #TheStew berikutnya, karena selera dan tren makanan berfluktuasi.

Satu hal yang konstan? "Satu-satunya hal yang saya temukan yang tetap populer adalah daging babi asap," kata Voss. Para pengembang resep, catat!

Silakan membaca artikel aslinya dalam Bahasa Inggris, What makes a recipe go viral? dan tulisan-tulisan lainnya BBC Capital .