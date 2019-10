Hak atas foto Getty Images

BBC Music membuat jajak pendapat terhadap 100 kritikus musik di 15 negara untuk menemukan lagu hip-hop terbaik yang pernah ada. Berikut daftar 25 lagu terbaik menurut mereka.

(Peringatan: Beberapa judul lagu mengandung bahasa yang kurang sopan)

Ketika lagu Delight milik Sugarhill Gang's Rapper dirilis 40 tahun lalu, banyak kritikus musik yang menyebutnya sebagai lagu penuh gimmick pencetak uang semata.

Kemudian, tembang tersebut mulai terjual jutaan unit dan merangkak naik di tangga lagu Billboard Amerika Serikat, mencapai posisi 36 pada tahun 1980 dan nomor tiga di UK Singles Chart.

Delight bukan lagu hip-hop pertama, tapi tembang yang paling meledak secara komersial dalam genre ini.

Pencapaian itu menjadi penanda bahwa musik yang lahir dari lorong-lorong proyek permukiman dan lahan parkir umum di Bronx ini lebih dari musik iseng belaka.

Hip-hop saat ini merupakan sebuah budaya populer. Dominasinya di radio, layanan streaming, dan puncak tangga lagu Billboard tak bisa dipungkiri.

Belum lagi pengaruhnya terhadap berbagai hal, dari elektronika avant-garde hingga menjadi DNA musik pop arus utama seperti Taylor Swift, Ed Sheeran dan Ariana Grande.

Namun hip-hop lebih dari itu semua. Ia telah menjadi kekuatan budaya yang dominan, yang memicu perbincangan di bidang musik, kesusastraan hingga industri hiburan ke depannya.

Cardi B dan Common menjadi bintang film. Young Thug telah memicu lahirnya para peniru dari berbagai genre. Kendrick Lamar bahkan memenangkan Hadiah Pulitzer untuk albumnya di tahun 2018, DAMN. Hip-hop telah benar-benar menjadi fenomena global lintas etnis, bahasa, hingga batasan geografis.

Kendrick Lamar memenangkan Hadiah Pulitzer untuk albumnya di tahun 2018, DAMN

Kami menanyai 108 kritikus musik, seniman, produser dan fotografer dari 15 negara untuk menyebutkan lima lagu hip-hop terbaik sepanjang masa versi mereka pribadi. Ada lebih dari 280 lagu yang disebutkan, bukti betapa luas dan dalamnya genre ini, dan betapa istilah 'terbaik' bisa diinterpretasikan dengan beragam cara.

Hasilnya didominasi oleh musik hip-hop dari era 'Golden Age' alias 'Tahun Keemasan' antara pertengahan tahun 80-an dan 90-an, meskipun tetap ada kejutan dari sejumlah lagu yang masih segar di ingatan, seperti Runaway milik Kanye West dan Pusha T yang bertengger di posisi 12.

Dalam daftar 25 lagu hip-hop terbaik ini, sangat sedikit lagu milik artis hip-hop wanita; hanya hits tahun 1993 milik Queen Latifah berjudul "U.N.I.T.Y" dan lagu super-catchy Lauryn Hill, "Doo Woop (That Thing)" yang muncul dalam daftar.

Sementara Delight, lagu yang dianggap memulai segalanya, terselip di posisi 14.

Lagu Kanye West ft. Rihanna, Kid Cudi, All of the Lights terpilih menjadi salah satu lagu hip-hop terbaik sepanjang masa

Di bawah ini adalah daftar lengkap piliha para kritikus.

Satu lagi: Tujuan dibuatnya jajak pendapat seperti ini adalah untuk memicu diskusi, perdebatan, sekaligus mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru.

Kami pun sadar bahwa tak akan ada daftar maupun tangga lagu yang bisa bersifat mutlak dan memuaskan semua orang - maka, lihat daftar di bawah, dengarkan satu per satu, dan ayo berdiskusi dengan menggunakan tagar #GreatestHipHopSongs. Beri tahu kami apa yang menurutmu kurang.

25.* Alright, Kendrick Lamar (2015)

25.* Rosa Parks, OutKast (1998)

24. All Of The Lights, Kanye West ft. Rhianna, Kid Cudi (2010)

23. Grindin', Clipse (2002)

22. Lose Yourself, Eminem (2002)

21. Doo Wop (That Thing), Lauryn Hill (1998)

20. International Players Anthem, UGK ft. OutKast (2007)

19. U.N.I.T.Y., Queen Latifah (1993)

18. Fuck Tha Police, NWA (1988)

17. It Was A Good Day, Ice Cube (1992)

16. B.O.B., OutKast (2000)

15. They Reminisce Over You (T.R.O.Y.), Pete Rock & C.L. Smooth (1992)

14. Rapper's Delight, Sugarhill Gang (1979)

13. Paid In Full, Eric B & Rakim (1987)

12. Runaway, Kanye West ft. Pusha T (2010)

11. Electric Relaxation, A Tribe Called Quest (1993)

10. Dear Mama, Tupac Shakur (1995)

9. N.Y. State Of Mind, Nas (1994)

8. Passin' Me By, The Pharcyde (1992)

7. 93 'Til Infinity, Souls of Mischief (1993)

6. C.R.E.A.M., Wu-Tang Clan (1993)

5. Nuthin' But A 'G' Thang, Dr. Dre ft. Snoop Doggy Dogg (1992)

4. The Message, Grandmaster Flash & The Furious Five (1982)

3. Shook Ones (Part II), Mobb Deep (1995)

2. Fight The Power, Public Enemy (1989)

1. Juicy, Notorious B.I.G. (1994)

