Warga Jepang: Ahli membaca situasi dan 'gerakan wajah'

Di Jepang keahlian membaca situasi dan gerak wajah sangatlah penting.

Ketika Anda menginjak eskalator, apakah Anda berdiri di satu sisi untuk membiarkan orang lain lewat?

Ketika seseorang di ruangan mengatakan ia merasa panas, apakah Anda langsung membuka jendela?

Jika Anda mengajak seseorang berkencan dan mereka memberi tatapan kosong pada Anda, apakah Anda buru-buru membatalkan ajakan Anda?

Jika Anda tidak melakukan itu, itu berarti: "Anda tidak bisa membaca situasi."

Mengetahui aturan yang tak terucapkan, yang mengatur kehidupan sosial, membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan Anda.

Ini adalah keterampilan yang berharga di mana saja di dunia - tetapi di Jepang, di mana komunikasi cenderung tidak langsung, ini sangat penting.

Hak atas foto G-Mode Corporation Image caption Di Jepang, ada gim untuk melatih orang membaca situasi.

Membaca situasi- kuuki o yomu dalam bahasa Jepang - adalah latihan yang konstan, dan salah membaca situasi dapat menggagalkan transaksi bisnis atau merusak hubungan.

Di Jepang, kuuki o yomu berkaitan dengan segala hal, mulai dari teknologi pengenalan wajah hingga video gim. Hal ini menunjukkan betapa mendarah dagingnya hal itu dalam kehidupan sehari-hari.

Membaca situasi

Tahun lalu, sebuah tweet menjadi viral di Jepang; seorang pengusaha di Kyoto bertemu dengan klien potensial, dan setelah beberapa saat, klien itu memuji pengusaha tersebut.

Pada awalnya, pria itu mulai menjelaskan fitur-fitur arlojinya - tetapi kemudian dia menyadari bahwa apa yang benar-benar diinginkan kliennya adalah agar ia melihat pukul berapa saat itu dan memberi isyarat baginya untuk menyelesaikan percakapan.

Rochelle Kopp, yang menjalankan firma pelatihan lintas budaya Japan Intercultural Consulting, mengatakan bahwa sementara semua negara memiliki tingkat komunikasi tidak langsung yang berbeda-beda, di Jepang fenomena ini lebih menonjol di masyarakat.

"Dengan kata lain, di Jepang, ini sangat penting - dan Anda dapat menghadapi banyak masalah jika Anda tidak dapat membaca situasi. Dengan kata lain, ini adalah harapan masyarakat yang penting," katanya.

Hak atas foto Bryan Lufkin Image caption Kenji Shimizu adalah seorang peneliti Tokyo yang membantu orang membaca bahasa tubuh untuk menangkap pesan tersembunyi.

Yoko Hasegawa, seorang profesor bahasa Jepang di University of California, Berkeley, mengatakan membaca situasi membutuhkan beragam pengetahuan - mulai dari budaya hingga sejarah.

Ketika dua orang "saling memuji, mungkin mereka adalah musuh bebuyutan".

Jika Anda tidak bisa membaca situasi ini, Anda mungkin mengatakan sesuatu yang memperparah permusuhan itu, "jelasnya.

"Karena pengetahuan saya sering tidak memadai, saya tidak bisa membaca suasana di pertemuan sosial di sini [AS]."

Di Jepang, misalnya, jika Anda berbicara keras di kereta yang hening atau berbicara dengan klien yang telah lama kehilangan minat, Anda berisiko dicap sebagai KY - istilah gaul Jepang yang merendahkan yang berarti "kuuki ga yomenai ", Atau" seseorang yang tidak dapat membaca situasi".

"Setiap kelompok memiliki beberapa orang yang dicap sebagai KY," kata Shinobu Kitayama, editor untuk Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial dan profesor di Universitas Michigan di AS.

Hak atas foto Bryan Lufkin Image caption Komunikasi non-verbal hanyalah salah satu cara membaca situasi.

"Sering kali, Anda akan dikeluarkan dari diskusi penting di banyak organisasi. Dan terkadang, itu bisa menjadi bagian dari alasan perundungan di sekolah. Jika menurut Anda membaca situasi sangat sulit, itu bisa jadi masalah bagi Anda."

Menguasai ekspresi wajah

Sebagian besar dari "membaca situasi" membutuhkan seseorang memahami isyarat non-verbal.

David Matsumoto, seorang profesor psikologi di San Francisco State University, spesialis dalam komunikasi lintas budaya dan non-verbal, mempelajari ekspresi mikro: gerakan kecil di wajah kecil yang tidak disengaja, yang sebetulnya dapat mencerminkan emosi seseorang yang sebenarnya.

Ketika, misalnya, seorang klien di tempat kerja mengatakan bahwa mereka senang dengan pekerjaan yang Anda lakukan, kerutan bibir yang sangat halus atau kenaikan alis di wajah mereka, bisa berarti mereka sedang tidak jujur.

Memperhatikan ekspresi mikro, bersama dengan komunikasi non-verbal lainnya, penting dalam interaksi apa pun, di mana pun Anda berada.

"Diam adalah salah satu isyarat non-verbal. Pergeseran postur adalah isyarat non-verbal. Senyum bisa menjadi isyarat lain," kata Matsumoto.

Matsumoto mendirikan Humintell, sebuah perusahaan yang menyediakan lokakarya tentang cara menjadi lebih baik dalam menguraikan ekspresi mikro dan sinyal non-verbal lainnya.

Hak atas foto AFP Image caption Memperhatikan ekspresi mikro, bersama dengan komunikasi non-verbal lainnya, penting dalam interaksi apa pun, di mana pun Anda berada.

Perusahaan menyediakan layanan serupa; di distrik bisnis Toranomon di Tokyo, peneliti Kenji Shimizu mengelola Institute for Science dan Being Sensitive to the Situation(Institut untuk Sains dan menjadi sensitif terhadap keadaan).

Seperti Matsumoto, Shimizu mengajarkan orang - kebanyakan pebisnis Jepang atau lembaga pemerintah - cara menguasai ekspresi mikro.

Shimizu menggunakan sistem yang dikembangkan oleh psikolog AS Paul Ekman, yang menggambarkan perubahan wajah, sekecil apapun, sebagai "kebocoran emosional yang tidak disengaja".

Shimizu menggunakan bahan-bahan visual untuk menunjukkan kepada klien mereka apa yang harus dicari, seperti wawancara dengan pemain New York Yankees, Alex Rodriguez, pada 2007 ketika dia berbohong tentang penggunaan obat-obatan yang meningkatkan kinerjanya (perhatikan kedutan di sisi mulutnya).

Dia kadang-kadang menggunakan perangkat lunak yang menyalakan kamera laptop untuk melacak tujuh emosi dasar manusia pada wajah seseorang secara real time.

"Jika Anda melihat seseorang merasa jijik- berkerut di sekitar hidung - atau marah- alisnya turun, mata melebar, bibir menekan - [namun ekspresi itu] ditutupi oleh senyum, Anda dapat mengetahui keinginan mereka," kata Shimizu, "dan tanyakan kepada mereka apa yang sesungguhnya mereka ingin Anda lakukan. "

Berlatih dengan bermain

Namun, menguraikan bahasa tubuh hanyalah salah satu bagian dari keterampilan dari membaca situasi.

Ini juga tentang mengetahui konteks suatu situasi. Itu sangat penting di negara seperti Jepang - negara di mana pesan tidak selalu diucapkan, tetapi tersirat dan harus disimpulkan.

Membaca situasi begitu mengakar dalam budaya Jepang sehingga bahkan ada video gim tentang hal itu.

Bulan lalu, gim 'Kuukiyomi: Consider It' dirilis untuk Nintendo Switch.

Para pemain ditempatkan di lebih dari 100 situasi rumit dan diberi nilai tentang seberapa baik mereka membaca situasi.

Dalam satu skenario, Anda duduk di kereta dengan kursi kosong di sebelah Anda dan ada sepasang orang yang baru naik.

Hak atas foto AFP Image caption Bulan lalu, gim 'Kuukiyomi: Consider It' dirilis untuk Nintendo Switch.

Apa yang Anda kerjakan? Jika Anda membaca situasi, Anda akan berdiri sehingga keduanya bisa duduk bersama.

Ada juga kesempatan untuk mengasah keterampilan Anda - atau memberontak melawan status quo.

Di negara yang suka membaca situasi, hal ini disambut baik, kata pengembang Hatta Takeshita.

"Sebagian besar pemain [Jepang] menikmati untuk tidak membaca situasi dengan sengaja di permainan ini," katanya.

Tingkatkan bacaan Anda

Jadi bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik dalam membaca situasi- terutama jika Anda tidak memiliki pengetahuan budaya yang bersangkutan?

"Sebagian dari keterampilan ini adalah tentang memahami perspektif orang lain," kata Kitayama.

"Bahkan ketika itu terasa menegangkan, yakinlah: "Anda dapat mengembangkan keterampilan itu."

Kadang-kadang latihan membuat sempurna; Hasegawa merekomendasikan Anda "melakukan trial and error di pergaulan" dan "menumbuhkan keinginan untuk memahami orang lain".

Hak atas foto AFP Image caption Memiliki sedikit pengetahuan budaya dapat membantu Anda mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, tambah Matsumoto.

Kopp mengatakan sulit untuk melatih orang, tetapi ia "mendesak orang-orang untuk memasang 'antena' mereka", memperhatikan sinyal non-verbal dan secara proaktif mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan diharapkan dalam situasi tertentu.

Memiliki sedikit pengetahuan budaya dapat membantu Anda mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, tambah Matsumoto.

"Itu terkait dengan beberapa hal yang sangat mendasar, seperti menghormati budaya lain, dan tertarik pada apa yang orang lain katakan. Jika Anda tertarik, itu akan membantu Anda mendengarkan lebih baik, "katanya.

"[Kuuki o yomu] memaksa Anda untuk memperhatikan, dan untuk berpikir tentang sinyal apa yang ditunjukkan orang-orang sekitar," kata Kopp. "Itu memang kebiasaan yang baik untuk dimiliki pebisnis mana pun, apa pun situasinya."

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris diBBC Worklifedengan judulHow 'reading the air' keeps Japans running.