Covid-19: Keberhasilan Selandia Baru atasi virus corona menarik ratusan ribu warganya pulang dari perantauan

Akibat pandemi, Hannah Reid memutuskan pulang ke Selandia Baru walau telah menapaki karier profesional di New York, Amerika Serikat.

Pertengahan Maret lalu, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merencanakan penutupan perbatasan dan ketika karantina wilayah di kota New York mulai bergulir, Hannah Reid pulang ke kampung halamannya di Selandia Baru.

"Tiba-tiba gaji Rp2,9 miliar per tahun di firma hukum New York tidak lagi menarik dan gemerlap jika dibandingkan risiko kesehatan dan karantina wilayah seperti itu," tuturnya.

"Cara AS mengatasi Covid-19 dan bagaimana penyakit itu berdampak pada New York sangat mempengaruhi keputusan saya. Saya senang sudah mengambil keputusan ini," ujarnya.

Walau banyak di antara mereka menyeberang ke Australia agar dapat bekerja tanpa visa, sebagian lain orang Selandia Baru hijrah ke AS, Inggris, atau ke pusat ekspatriat seperti Dubai dan Singapura untuk mengejar pekerjaan berupah tinggi.

Selandia Baru mendadak lebih diinginkan ketimbang London, New York, Hong Kong, atau kota-kota lain di dunia.

Pertukaran keterampilan baru

Rata-rata migrasi per tahun negara itu mencapai 56.000 orang. Pada tahun 2019, 27% warga Selandia Baru lahir di luar negeri.

Namun arus kepulangan ini dianggap sebagai pertukaran keahlian yang tidak biasa oleh Julie Fry, penulis buku berjudul Better Lives: Migration, Wellbeing and New Zealand.