'The Batman effect': Menciptakan kepribadian kedua bisa memberdayakan Anda

"Self-distancing memberi kita sedikit ruang ekstra untuk berpikir secara rasional tentang suatu situasi," kata Rachel White, asisten profesor psikologi di Hamilton College, New York State.

Pergeseran perspektif

Ethan Kross, profesor psikologi di University of Michigan, telah memimpin banyak penelitian tentang ini selama satu dekade terakhir. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahkan pergeseran kecil dalam perspektif dapat membantu orang untuk mengendalikan emosi mereka.

Fokus pada ganjaran

'Efek Batman'

Kelompok ketiga diberikan pilihan untuk mengubah persona mereka sepenuhnya dengan berpura-pura menjadi jagoan fiktif favorit mereka, misalnya Batman atau Dora the Explorer. Mereka bahkan diberikan alat peraga supaya lebih menghayati; dan ketika mereka merasa bosan, mereka diminta mempertimbangkan perilaku mereka seakan-akan mereka adalah si jagoan yang sebenarnya, misalnya dengan bertanya, "Apakah Batman sedang bekerja keras?"

Penjarakan sosial dan alter ego bahkan bermanfaat bagi anak-anak. Ketika anak-anak meniru persona seperti Batman atau Dora the Explorer saat mengerjakan suatu tugas, penelitian menunjukkan bahwa mereka bekerja lebih keras.

Sumber gambar, Håkan Dahlström/CC by 2.0

Apa yang akan dilakukan Beyoncé?

Beberapa kelompok agama sudah mendorong cara berpikir seperti ini, ujarnya. "Ketika saya tumbuh dewasa di tahun '90-an, banyak yang memakai gelang bertulisan, 'WWJD' - What would Jesus do? (Apa yang akan dilakukan Yesus?)" ujarnya. "Jadi, saya pikir ini konsep yang cukup intuitif bagi banyak orang."