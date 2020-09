Covid-19: Negara-negara yang memberi izin tinggal bagi para pekerja jarak jauh di tengah pandemi

Sadie Millard memutuskan untuk tidak kembali ke New York dan menetap di Bermuda.

Pada awal Maret, warga Manhattan Sadie Millard mengunjungi pacarnya di Bermuda, sementara New York City mulai ditutup karena Covid-19.

Alih-alih pulang, ia log on dari rumah pacarnya untuk bekerja dari jauh sebagai kepala petugas administrasi di sebuah kantor makelar di Wall Street.

Sekarang, Millard berharap ia tak perlu kembali ke New York City - setidaknya untuk sementara.

Ia mendaftar untuk sertifikat tinggal selama satu tahun lewat program Work from Bermuda, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus.

Program tersebut memungkinkan dirinya untuk secara legal menetap dan bekerja hingga selama 12 bulan di wilayah Britania Raya itu, yang terletak di utara Samudera Atlantik, sekitar 1050 kilometer dari pesisir North Carolina, AS.

"Dan jika saya harus kembali ke New York untuk pertemuan tatap muka, lebih cepat terbang dari Bermuda daripada pergi lewat jalur darat dari [tempat liburan di New York] The Hamptons."