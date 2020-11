Suka-duka kota dengan nama aneh, dari Dildo, Hell hingga Boring

"Seorang pegawai urusan perkembangan ekonomi kami datang ke AS tahun ini untuk menghadiri satu pertemuan, mencari kesempatan internasional," kata Caroline Payer, anggota dewan kota Asbestos.

Ini adalah proses mahal yang akan menelan biaya $100.000 dolar AS (Rp1,4 miliar), namun para pemimpin kota yakin ini akan memberi banyak manfaat di masa depan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi bahwa pada masa lalu, lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia meninggal karena penyakit yang dikaitkan dengan paparan asbestos. Pada 2011, Tambang Jeffrey pun ditutup untuk selamanya.

Arti sebuah nama

Pada tahun 1930-an, surat kabar New York Times melaporkan banyak warga Amerika yang berkunjung ke desa itu untuk berfoto di depan papan nama stasiun kereta api, dan membeli kartu pos bertulisan Hell is frozen over (Neraka sudah dingin).