Memulai usaha dengan teman sendiri: untung atau rugi?

Dalam The Founder's Dilemmas , Noam Wasserman yang saat itu menjadi profesor di Harvard Business School mempelajari 10.000 start up teknologi dan sains kehidupan. 40 persennya didirikan bersama teman.

Kenali satu sama lain

Berbagi prioritas

Itulah yang terjadi pada Hannah Silvani dan Rosie Scott, duo di balik toko kain The New Craft House, yang pertama kali bertemu saat remaja di Jerman hampir 20 tahun lalu.

Faktanya, ikatan itulah yang membuat kita bertahan di masa-masa sulit. Peneliti dari Cass Business School London dan Wharton School of the University of Pennsylvania meneliti bagaimana persahabatan antara para pendiri berdampak pada perilaku ketika keuangan perusahaan mulai goyang.

Anda dapat membaca versi asli artikel ini di BBC Worklife dengan judul Should you start a company with your friend