Tak perlu tersenyum palsu, berdandan, atau bercukur: Alasan sejumlah orang lebih senang memakai masker

'Anonimitas membawa kekuatan'

Mengenakan masker "membebaskan sumber daya kognitif yang sangat berharga", kata Kathryn Stamoulis, seorang psikolog pendidikan dan konselor kesehatan mental di New York.

Kehilangan interaksi penting?

Anda bisa membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul Why some people like wearing masks di BBC Worklife.