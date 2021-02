Astrologi makin digemari saat pandemi Covid-19, apa penyebabnya?

Hilary George-Parkin

BBC Worklife

Sumber gambar, Charm Torres

Charm Torres, seorang astrolog di Toronto, Kanada, mengatakan telah terjadi lonjakan minat pada layanannya sejak awal pandemi Covid-19.

Meskipun dia harus menunda konsultasi secara langsung, dia mengadakan sesi virtual dengan ratusan klien - kebanyakan dari Amerika Utara, meskipun beberapa berasal dari negara asalnya Filipina. Banyak dari mereka adalah milenial seperti dirinya.

Beberapa telah kehilangan orang yang dicintai karena virus corona.

Beberapa mencari karier baru setelah kehilangan pekerjaan di restoran atau di bidang hiburan.

Yang lain mempunyai begitu banyak waktu di rumah. Apa yang mereka inginkan adalah mendapatkan dukungan, koneksi dan pengetahuan tentang diri sendiri.

Ketika pandemi membawa banyak kehidupan terhenti tahun lalu, Torres menjelaskan, "orang-orang dipaksa untuk benar-benar duduk dengan diri mereka sendiri dan merenungkan tentang hidup mereka dan apa yang mereka mau".

Di seluruh dunia, minat pada astrologi Barat sudah mengalami kebangkitan pada tahun-tahun menjelang pandemi, salah satunya karena meme-meme di Instagram, aplikasi astrologi yang didukung modal ventura seperti Co-Star dan Sanctuary, dan tahun-tahun kepresidenan Trump dan Brexit yang tidak stabil.

Tetapi tahun 2020 tampaknya telah memicu lonjakan minat terhadap astrologi.

Menurut Google Trends, penelusuran untuk "bagan kelahiran" dan "astrologi" mencapai puncak lima tahun pada tahun 2020, dan banyak astrolog profesional melaporkan bahwa bisnis mereka berkembang pesat.

TikTok, aplikasi dengan pertumbuhan tercepat tahun ini dalam hal pengguna aktif bulanan, memperkenalkan satu generasi pendatang baru kepada dunia zodiak dan menjadikan sejumlah orang selebriti internet karena akun mereka yang membahas soal zodiak.

Sumber gambar, Charm Torres Keterangan gambar, Ahli astrologi Kanada, Charm Torres, percaya "astrologi menawarkan cara untuk membuat kita lebih terhubung dengan kehidupan dan sesuatu yang lebih besar dari kita"

Peramal baru, yang lebih muda dan lebih beragam dari yang sebelumnya, bermunculan di media sosial.

Mungkin tidak heran jika begitu banyak orang yang sebelumnya tidak tertarik dengan astrologi beralih ke ramalan itu untuk mendapatkan panduan.

Untuk sebagian besar orang, tahun lalu telah terasa tak nyaman. Pelukan jarang terjadi, pekerjaan menghilang, dan setiap hari ada berita tentang lebih banyak penderitaan manusia.

Torres percaya "astrologi menawarkan cara untuk membuat kita lebih terhubung dengan kehidupan dan sesuatu yang lebih besar dari kita", pada saat "kita merasa benar-benar terputus dari semua orang dan segalanya".

Namun, ada faktor-faktor lain, seperti inovasi teknologi dan perubahan keyakinan kaum milenial dan Gen Z, yang mendorong tren ini bahkan sebelum pandemi terjadi.

Baik sains maupun agama

Laporan IBISWorld 2019 memperkirakan nilai industri "layanan cenayang" AS (kategori yang juga mencakup layanan seperti meramal dan membaca tarot) adalah sekitar US$2,2 miliar (Rp28 triliun).

Tapi kenaikan minat dalam setahun terakhir berarti angka itu hampir pasti terus meningkat.

Bagi mereka yang percaya astrologi, popularitasnya yang meningkat selama krisis pandemi masuk akal.

"Saya pikir orang sangat ingin menemukan makna dan pola serta jalan keluar untuk mengetahui bahwa kita tidak terjebak saat ini," kata Caroline Goldstein, 28, seorang penulis di New York City.

"Dan astrologi secara inheren mengikuti siklus planet, jadi ketika Anda melihat astrologi, dan Anda dapat melihat bahwa pola serupa telah terjadi di masa lalu. Ini selalu menjadi momen unik, tetapi selalu ada preseden untuk apa yang sedang terjadi. Saya pikir itu pasti memberi saya kenyamanan. "

Beberapa tahun yang lalu, untuk lebih memahami astrologi, Goldstein mengikuti sesi pembacaan bagan kelahiran dengan Jeff Hinshaw, astrolog dan pemilik podcast favorit di daerahnya.

Sumber gambar, Caroline Goldstein Keterangan gambar, Catatan Caroline Goldstein terkait sesinya dengan pembaca Tarot Jeff Hinshaw

Pembacaan bagan kelahiran adalah pilihan yang populer bagi mereka yang penasaran dan ingin menggali lebih dalam soal astrologi.

Pembacaan bagan kelahiran ini menggunakan peta langit saat klien lahir untuk menarik keterkaitan dengan kepribadian, motivasi, tujuan dan arah kehidupan klien.

Alih-alih memberi tahu Capricorn untuk mencari peluang bisnis, atau Gemini untuk menghindari pertengkaran romantis, konsultasi semacam ini bersifat individual dan kompleks, merujuk pada matahari, bulan, dan tanda-tanda (Zodiak yang ada di ufuk Timur pada saat kelahiran) serta posisi planet dalam dan luar.

Goldstein memiliki ketertarikannya yang lebih luas pada praktik spiritual nonmonoteistik.

Seperti banyak rekannya, dia menemukan astrologi sebagai cara yang menarik dalam memandang dunia - yang jauh lebih dogmatis daripada agama.

"Astrologi tidak pernah mengklaim sebagai satu kebenaran. Astrologi hanya menyediakan bahasa untuk memahami kebenaran Anda sendiri. Ini seperti bahasa, bukan seperti buku," katanya.

Menurut Pew Research Center, lebih dari 60% milenial Amerika percaya pada spiritualitas Zaman Baru, meskipun jika dibandingkan generasi sebelumnya, generasi ini cenderung lebih tidak percaya pada Tuhan atau melihat agama sebagai bagian penting dari hidup mereka.

Bagi beberapa orang, sistem alternatif ini mungkin menjadi cara untuk mengisi kekosongan.

"Astrologi secara tradisional berada pada posisi yang ditentang di kalangan sains dan agama utama seperti Kristen, yang menempatkannya dalam posisi aneh dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya ilmiah atau sepenuhnya religius," kata Chris Brennan, astrolog dan pembawa acara The Astrology Podcast, yang berbasis di Denver, Colorado.

"Dan terkadang, [untuk] orang yang menemukan diri mereka mencari jembatan di antara keduanya [agama atau sains] atau mencari dan tidak sepenuhnya menemukan jawaban di salah satunya… astrologi mungkin tampak seperti jalan tengah yang berguna."

Mencari penghiburan di bintang-bintang

"Percaya" pada astrologi, dalam hal ini, mungkin agak tidak penting.

Bagi banyak penggemar astrologi, ramalan itu berkaitan dengan keingintahuan, menjadi alat untuk introspeksi dan cara untuk mengungkapkan perasaan dan perjuangan mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.

Maka, tidak mengherankan jika banyak orang menggunakan bahasa astrologi dalam konseling psikologis.

"Jika itu memberikan kenyamanan dan membantu seseorang memahami apa yang terjadi, maka itu tidak selalu berarti buruk," kata Elena Touroni, konsultan psikolog yang berbasis di London dan salah satu pendiri My Online Therapy.

Meski dia memperingatkan orang-orang agar tidak bergantung pada salah satu sumber informasi sebagai panduan, dia memahami mengapa begitu banyak orang beralih ke astrologi.

"Ketidakpastian adalah bagian dari pengalaman manusia," katanya.

"Mungkin sulit untuk menerima fakta bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita kendalikan dan, oleh karena Covid dan lockdown, orang harus menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dari biasanya."

Peramal yang tinggal di London, Honey Astro, mengatakan latar belakangnya sebagai mahasiswa psikologi membantu pekerjaannya.

Dia mengkhususkan diri dalam rumah ke-12 alam bawah sadar (dalam astrologi, 12 rumah menandakan bidang kehidupan yang berbeda), yang menyangkut tema seperti kesehatan mental dan isolasi, dan ia membantu klien "melihat bahwa ada cahaya di akhir terowongan".

"Saat orang berbicara dengan saya, mereka mengatakan mereka seperti mengikuti sesi terapi karena banyak subjek yang saya bahas sangat intim dan sangat pribadi," katanya.

"Saya bukan ahli astrologi yang suka bicara soal mawar, pelangi, dan hal-hal manis. Saya berbicara tentang apa yang baik, yang buruk dan yang jelek, karena penting bagi klien untuk mengetahui segalanya tentang bagan mereka. Dan saya memberi mereka bimbingan untuk menangani hal-hal yang mungkin agak jelek. "

Hari ini, katanya, "bisnis berkembang pesat".

Sumber gambar, Co-Star Keterangan gambar, Saat ini tersedia juga aplikasi yang menawarkan ramalan astrologi.

Setelah permintaan konsultasi melonjak pada bulan April, dia melakukan sesi dengan 80 klien per bulan - lonjakan yang dia kaitkan dengan orang-orang yang bosan di karantina dan menemukan kontennya di media sosial.

Namun, sekarang, dia mencoba membatasi layanannya, yang seharga £100 (Rp2 juta) per jam, menjadi hanya 12 sesi perbulan.

Ia mengatakan ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan konten YouTube dan TikTok-nya.

Dengan Jupiter dan Saturnus di Aquarius - teknologi dan kolaborasi yang berkuasa - energinya terasa tepat di tahun 2021, katanya.

Sebuah industri yang sedang naik daun

Sementara beberapa astrolog cenderung terjun ke lapangan untuk mencari uang, mereka yang memiliki pengikut signifikan semakin menemukan cara baru untuk menghasilkan uang dari bakat mereka.

Chani Nicholas, salah satu astrolog paling populer yang bekerja saat ini, telah membuat buku yang sangat laris You Were Born for This (diterbitkan pada Januari 2020, terjual lebih dari 14.000 eksemplar di minggu pertama). Ia juga menandatangani kesepakatan dengan Netflix.

Sementara itu, Maren Altman - baru-baru ini dijuluki "astrolog paling serius di TikTok" oleh The Cut - memiliki lebih dari satu juta TikTok pengikut dalam rentang 10 bulan.

Setelah bergabung dengan TikTok di awal pandemi, ia terkenal karena membuat konten satir tentang stereotipe zodiak (Why I Hate Your Zodiac Sign). Ia kemudian makin terkenal menjelang pemilihan presiden AS melalui video yang memprediksi hal-hal terkait Pemilu AS.

Baru-baru ini, dia turut meramal harga Bitcoin dan pergerakan pasar saham AS.

Astrologi keuangan adalah hasrat utamanya dan apa yang ingin dia kejar untuk bisnisnya.

Saat ini, katanya, beberapa ribu anggota membayar untuk menyaksikan siaran langsung mingguannya, mendapat konten eksklusif, dan menikmati fasilitas lainnya, sementara yang lain menghadiri webinar atau mengikuti kursus.

Sumber gambar, Caroline Goldstein Keterangan gambar, 'Selalu ada preseden untuk apa yang terjadi. Saya pikir itu pasti memberi saya kenyamanan," kata Caroline Goldstein.

Terlepas dari reputasi TikTok sebagai surga bagi Gen Z, Altman mengatakan bahwa sebagian besar pengikutnya berusia 30-an tahun, dan banyak yang pernah mencoba astrologi sebelumnya.

"Saya merasa sangat puas melihat orang-orang masuk ke [konten saya] untuk menemukan jati diri dan akhirnya tinggal dan belajar tentang keuangan bersama saya," katanya.

Apakah tren astrologi akan terus bertahan seusai pandemi masih belum diketahui.

Seperti yang ditunjukkan Brennan, di dunia Barat, minat dalam astrologi telah datang secara bergelombang - pada pertengahan 2000-an, beberapa astrolog khawatir bahwa hanya sedikit orang muda yang terjun ke bidang ini.

Untuk saat ini, dengan algoritme media sosial dan kehidupan modern yang menawarkan sedikit dukungan spiritual, kebangkitan astrologi tampaknya akan bertahan.