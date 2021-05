Kaum aseksual menuntut pengakuan di tengah 'informasi keliru' - Apakah aseksual sama dengan selibat?

Di AS, Marisa Manuel yang berusia 28 tahun telah memeluk identitas aseksual yang dimilikinya.

Aseksual sama dengan selibat?

Kesalahpahaman umum tentang aseksualitas termasuk bahwa aseksualitas sama dengan selibat (padahal tidak sama), atau itu adalah pilihan (itu adalah orientasi), kata Michael Doré, anggota tim proyek Global Asexual Visibility and Education Network (AVEN).

'Ini bukan masalah besar seperti sebelumnya '

Saat itu anak-anak lain menyukai anggota boy-band AS Backstreet Boys, sementara Charles tidak bisa melihat daya tariknya.

Bahkan setelah dia pertama kali mengetahui tentang aseksualitas melalui unggahan di halaman Facebook Have a Gay Day, pada 2013, dia masih mempertanyakan apakah ada yang "salah" dengan dirinya.

Demikian pula di AS, Marisa Manuel, 28, kesulitan menyebutkan orientasinya.

Pentingnya representasi

Ada juga representasi yang meningkat dalam literatur; penulis di spektrum ace termasuk Darcie Little Badger, Akemi Dawn Bowman dan Maia Kobabe.

'Kami tidak menyerah'

Salah satu kelompok aseksualitas internasional yang paling menonjol adalah AVEN, didirikan pada tahun 2001 oleh aktivis aseksual yang berbasis di AS, David Jay.

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul Asexuality: The ascent of the 'invisible' sexual orientation di BBC Worklife.