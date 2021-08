Manfaat kita perlu lebih sering memuji: Hasil penelitian menunjukkan ''79% yang dipuji akan menawarkan bantuan'

sejam yang lalu

Rasa timbal-balik

"Orang pada umumnya tidak sadar bahwa sesuatu yang begitu kecil dapat berdampak begitu besar," kata Vanessa Bohns, profesor psikologi sosial di Cornell University, AS, dan penulis buku You Have More Influence Than You Think.