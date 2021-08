Terlalu banyak wawancara kerja bisa berdampak buruk bagi perusahaan

sejam yang lalu

Itu adalah pertanyaan yang dihadapi Mike Conley, 49, awal tahun ini. Manajer rekayasa perangkat lunak yang berbasis di Indiana, AS ini mencari pekerjaan baru setelah kehilangan pekerjaannya selama pandemi.

Ribuan komentar dukungan

Pentingnya perekrutan yang efisien

Pekerjakan, atau berisiko kehilangan kandidat

Menurut survei dari firma kepegawaian global Robert Half, 62% profesional AS mengatakan mereka kehilangan minat pada pekerjaan jika mereka tidak mendapat kabar dari pemberi kerja dalam waktu dua minggu atau 10 hari kerja setelah wawancara awal.

Paul McDonald, direktur eksekutif senior Robert Hal yang berbasis di Los Angeles, mengatakan bahwa rata-rata waktu untuk proses perekrutan di AS telah surut dalam beberapa bulan terakhir.

'Membangun proses yang buruk'

Versi bahasa Inggris dari artikel ini,The rise of never ending job interviews, bisa Anda simak di laman BBC Worklife.