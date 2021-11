Aplikasi pelacakan keluarga, penting bagi keamanan atau justru mengganggu privasi anak?

Alih-alih menunggu putranya menelepon atau mengirim pesan teks, ibu yang tinggal di Baltimore, AS itu melanjutkan kegiatan sehari-harinya sambil menunggu konfirmasi bunyi " ding " dari telepon genggammnya.

Yang paling sederhana adalah aplikasi berbagi lokasi, yang dipasang di ponsel seperti "Find My Friends" di perangkat iOS, atau"Google Family" untuk Android.

Circle misalnya, yang memantau penggunaan internet, tersedia mulai dari harga $9,99 (Rp141.600) per bulan, dan paket lima perangkat TeensSafe saat ini adalah $99,99 per bulan.

Data vs kepercayaan

Tetapi Sonia Livingstone, seorang profesor di departemen media dan komunikasi di London School of Economics and Political Science, percaya bahwa sebenarnya "tidak ada bukti bahwa aplikasi ini membuat anak-anak lebih aman".

Salah satu unggahan terbaru di subreddit Insane Parents berbunyi: "Ibu saya melihat lokasi saya dimatikan di Life360 dan mengancam akan mematikan ponsel saya dan juga memberitahu saya bahwa saya tidak boleh mengemudikan mobil lagi… Oh, apakah saya sudah menyebutkan bahwa saya berusia 20 tahun???"

Batas dan keseimbangan

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, The parents who track their children, bisa Anda baca di laman BBC Worklife.