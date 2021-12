Apa itu demiseksual dan apa bedanya dengan orientasi seksual lain?

Sumber gambar, Sounds Fake But Okay

Yang diungkapkan Michaela memiliki efek positif, menurut Kayla Kaszyca, seorang demiseksual yang menjadi salah satu pendiri podcast bertajuk Sounds Fake But Okay . Dia dan rekannya yang aseksual, Sarah Costello, membahas cinta, hubungan, dan seksualitas dalam spektrum aseksual.

Kayla Kaszyca adalah co-host podcast Sound Fake But Okay yang membicarakan tentang spektrum aseksualitas.

Sumber gambar, Sounds Fake But Okay

Akhirnya terwakili

Ada cukup banyak unggahan Aven yang bisa dia baca hingga bisa berpikir, "Oh, ini saya". Tapi juga tidak terlalu banyak sampai bisa berpikir "Oh ternyata ada banyak yang bernasib sama".

Dia pertama kali mendengar istilah demiseksualitas selama studi pasca-doktoralnya di University of Minnesota, AS, pada tahun 2014, "meskipun [orientasi seksual] ini sudah ada begitu lama".

'Memahami sifat seksualitas dengan lebih baik'

Kaszyca dan Sarah Costello memulai siniar mereka ketika masih mahasiswa di University of Michigan, AS, ketika hanya teman-teman yang mendengarkan untuk mendukung mereka.

Saat ini, jangkauan mereka telah meluas ke negara-negara berbahasa Inggris lainnya dan Eropa. Kaszyca memperkirakan Sounds Fake But Okay punya sekitar 7.000 pendengar per minggu.

Anda dapat membaca versi asli tulisan ini di BBC Worklife dengan judulWhy demisexuality is as real as any sexual orientation