Di tengah krisis iklim, dunia yang semakin menakutkan dan tantangan finansial, apakah memiliki anak lebih menakutkan dari sebelumnya?

Tingkat kelahiran kian menurun

Tetapi penurunan dalam beberapa tahun terakhir sangat mencolok: pada tahun 2021, tingkat kesuburan global 2,3 kelahiran per perempuan; sementara, pada tahun 1990, angka itu berada di 3,2.

Sebuah survei baru oleh Pew Research Center menemukan bahwa jumlah orang dewasa AS yang tidak memiliki anak pada usia 18 hingga 49 tahun terus bertambah.

Di setiap negara Eropa, tingkat kesuburan pada tahun 2021 berada di bawah angka yang umumnya dianggap sebagai "tingkat penggantian" untuk suatu populasi, yaitu di bawah 2,1 kelahiran per perempuan.

"Penjelasan utamanya adalah munculnya ketidakpastian," ujar Daniele Vignoli, profesor demografi di University of Florence, dalam pidato utamanya dalam lokakarya penelitian yang diselenggarakan melalui Zoom oleh European University Institute.

Sebuah studi di AS dari tahun 2019 menunjukkan, hilangnya pekerjaan tertentu, termasuk manufaktur, memiliki dampak yang lebih besar daripada pengangguran keseluruhan pada tingkat kesuburan total.

Gemmill menambahkan bahwa munculnya pekerjaan per proyek dan pekerjaan sif - pekerjaan yang umumnya tidak disertai dengan tunjangan-tunjangan, seperti bantuan untuk pengasuhan anak atau perawatan kesehatan - juga menimbulkan pertanyaan seputar stabilitas masa depan, dan memengaruhi pengambilan keputusan seputar pengasuhan anak.

Sebuah studi baru-baru ini oleh para peneliti di Centre for Population Change di Southampton University, Inggris, menunjukkan bahwa orang akan memiliki rumah sebelum memiliki anak - yang didukung oleh data hingga sekitar tahun 2012 - tidak lagi berlaku.

'Ikatan komunitas benar-benar terkikis'

Data dari Global Peace Index terbaru, sebuah laporan tahunan yang disusun oleh Institute for Economics & Peace yang berbasis di Sydney, menunjukkan kerusuhan sipil telah meningkat lebih dari dua kali lipat di dunia selama dekade terakhir, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020, ketika meningkat secara global sebesar 10%.

Dalam satu studi pada 2018, dua pertiga dari kaum milenial AS yang disurvei melaporkan merasa terputus dari komunitas mereka - temuan yang tidak menguntungkan, mengingat ikatan sosial adalah salah satu prediktor kebahagiaan yang paling kuat.

Iklim ketidakpastian

Optimisme yang tidak pasti

Saya tinggal di pedesaan Pennsylvania, AS, di mana biaya hidup rendah dan saya memiliki akses mudah ke makanan lokal yang sehat dan terjangkau.

