'Kemiskinan waktu' yang merampas kesuksesan orang tua - apa itu dan apakah ada jalan keluarnya?

34 menit yang lalu

Masalah ini sangat persisten di antara orang tua; mereka yang tinggal dengan anak di bawah usia 15 tahun memiliki waktu luang hingga 14 jam per minggu lebih sedikit daripada orang-orang yang tinggal sendiri, menurut statistik resmi Inggris dari tahun 2018.

Dampak terbesar

"Anda akan merasa sulit untuk menemukan satu orang yang mengatakan bahwa mereka tidak miskin waktu," kata Grace Lordan, direktur Inclusion Initiative (Inisiatif Inklusi) di London School of Economics.

"Kemiskinan waktu sangat mempengaruhi orang tua, tetapi juga secara tidak proporsional mempengaruhi orang miskin," kata Aleksander Tomic, dekan untuk Strategy, Innovation and Technology (Strategi, Inovasi dan Teknologi) di departemen ekonomi, Boston College.

Penelitian menunjukkan bahwa di negara maju, perempuan menghabiskan dua kali lebih banyak waktu per hari untuk pekerjaan yang tidak dibayar, seperti memasak, membersihkan rumah dan merawat anak-anak, sementara di negara berkembang, angka ini meningkat menjadi 3,4 kali lipat.

"Kita dapat melihat cerminan dari frustrasi yang berasal dari kemiskinan waktu saat ini, terutama dalam bentuk 'the Great Resignation' (Pengunduran Diri Besar-besaran)."

Lingkaran setan kemiskinan waktu

Penelitian menunjukkan mereka yang tinggal dengan anak di bawah 15 tahun memiliki waktu luang yang lebih sedikit 14 jam per minggu daripada yang tinggal sendiri.

Mengurangi kesenjangan

Stres dan depresi meningkat di antara orang tua yang kewalahan, dan di AS, partisipasi pasar tenaga kerja di kalangan perempuan turun ke level terendah dalam 30 tahun, karena para ibu yang berjuang dengan tuntutan pekerjaan dan keluarga akhirnya berhenti bekerja.

"Pandemi telah memperparah masalah kemiskinan waktu dengan menghapus banyak sistem pendukung yang sebelumnya tersedia untuk orang tua, dan dalam beberapa kasus menambahkan tanggung jawab baru, seperti berbelanja bahan makanan untuk tetangga yang sudah lanjut usia," kata Iryna Sharaevska, asisten profesor di College of Behavioural, Social and Health Sciences, Clemson University, AS.