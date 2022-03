Apakah sifat berlawanan tetap menjadi daya tarik dalam mencari cinta?

21 menit yang lalu

Memiliki pandangan yang sama

Kurang dari satu dekade kemudian, peneliti psikologi sosial lain yang berbasis di AS, Donn Byrne, menantang hipotesis berlawanan menarik dengan makalahnya sendiri.

"Itulah awalnya," kata Angela Bahn, profesor psikologi di Wellesley College, AS.

Aplikasi kencan mendorong pencarian pasangan serupa

Sekitar 48% orang dewasa AS antara usia 18 dan 29 menggunakan aplikasi kencan, menurut studi Pew Research 2019.

Aplikasi kencan yang melayani orang-orang dengan pandangan tertentu juga muncul selama beberapa tahun terakhir, khususnya seputar pemilihan presiden 2016 yang memecah belah di AS.

Aplikasi yang memulai debutnya sekitar periode itu dan menargetkan pengguna konservatif secara politis termasuk Righter, Conservatives Only, dan Donald Dates.

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, Why opposites don't attract in love and sex, bisa Anda baca di laman BBC Worklife.