Benarkah WFH atau 'working from home' berdampak negatif pada masa depan anak?

35 menit yang lalu

'Prioritas Anda adalah pekerjaan'

Penelitian tambahan dari Stewart Friedman, penulis buku Total Leadership dan psikolog organisasi di Wharton School di University of Pennsylvania, AS, menunjukkan anak-anak sering menderita secara emosional ketika ayah mereka secara psikologis sangat terjerumus dalam karier.

Semakin kaburnya batas antara pekerjaan bisa menjadi kacau, kata Sara Harkness, profesor ilmu pengembangan manusia dan ilmu keluarga di University of Connecticut, AS.

Preseden positif

"Ini bisa sangat berharga dan penting bagi anak-anak untuk hadir dan melihat orang tua mereka menavigasi nilai-nilai dan keterlibatan dalam pekerjaan mereka," kata Kim Ferguson, dekan studi pascasarjana di Sarah Lawrence College, New York.

