Bisakah kita hidup berdampingan dengan penyesalan?

17 menit yang lalu

Penelitian ini, yang diuraikan dalam buku terbaru Pink, The Power of Regret , membantu kita memahami peran penting penyesalan dalam hidup kita, mulai dari memelihara persahabatan, mengambil keputusan yang bertanggung jawab hingga menimbang risiko.

Aku tidak menyesali apapun?

Bagaimana menghindari penyesalan di masa depan

Lalu, bagaimana mengatasi penyesalan yang kita miliki?

Buku Daniel Pink yang berjudul 'The Power of Regret' sudah dirilis ke publik.

