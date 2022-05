Mengapa perusahaan dan karyawan saling 'ghosting' satu sama lain

44 menit yang lalu

Tetapi pandemi telah bertindak sebagai katalis, memicu lonjakan saat ini. Yuletta Pringle, dari Society for Human Resource Management yang berbasis di Virginia, AS, mengatakan peningkatan tersebut datang dari pekerja dan pengusaha.

Menyeimbangkan ghosting dan profesionalisme

