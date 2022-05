Mungkinkah semakin banyak perusahaan menawarkan cuti haid kepada pegawai perempuan?

11 menit yang lalu

Baca juga:

Hasil survei tahun 2021 dari Victorian Women's Trust and Circle In , penyedia perangkat lunak SDM yang berbasis di Melbourne, Australia, menunjukkan bahwa 70% dari 700 responden tidak nyaman berbicara dengan manajer mereka tentang bagaimana mereka mengatasi gejala menopause, yang sering digolongkan periode berat.

Merasa 'sangat dihormati'

Komplikasi

Melissa Dobman, seorang psikolog organisasi dan penulis buku Yes, You Can Talk About Mental Health at Work, juga khawatir perempuan dapat dicap terlalu "emosional" jika mereka mendiskusikan gejala menstruasi mereka di kantor.