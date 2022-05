Mengapa orang dengan profesi dan hobi tertentu dianggap membosankan dan dihindari?

57 menit yang lalu

Penelitian yang mengejutkan

Pada tahun 2014, misalnya, para peneliti di University of Virginia, AS, meminta responden menghabiskan 15 menit di sebuah ruangan dengan perabotan yang minim. Para responden tidak membawa ponsel, komputer atau bahan bacaan apa pun, tapi ada perangkat yang jika ditekan akan memberikan kejutan listrik.

Orang-orang yang biasa dianggap membosankan

Berkolaborasi Eric Igou dari University of Limerick dan Mehr Panjwani dari London School of Economics and Politics, Van Tilburg pertama-tama meminta sekelompok 115 penduduk AS untuk menggambarkan hal yang mereka kaitkan dengan orang yang membosankan.

Bagaimana menjadi individu yang menarik?

David Robson adalah penulis buku berjudul The Expectation Effect: How Your Mindset Can Transform Your Life.