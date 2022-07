Pengumuman PHK secara virtual, 'membuat pekerja makin terpukul karena tak ada sentuhan personal'

10 menit yang lalu

Enam bulan setelah itu, perusahaan mobil bekas di AS, Carvana, memberhentikan 2.500 pegawai dengan cara yang sama.

Pemecatan massal via Zoom tidak memberi peluang itu.

Pemecatan massal meniadakan sentuhan personal terhadap pekerja yang terkena dampak, kata Johnny C Taylor Jr, CEO Society for Human Resource Management (SHRM), yang berbasis di AS.