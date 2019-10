Sepuluh film yang wajib ditonton di bulan Desember

Selain pertengahan tahun, akhir tahun juga menjadi waktu bagi Hollywood untuk merilis film-film besar mereka. Tidak hanya itu, Desember kerap menjadi bulan diluncurkannya film-film berkualitas yang siap berlaga di berbagai ajang dan penghargaan dunia film. Berikut film-film yang layak Anda tonton di bulan Desember.

Sing

Film teranyar dari perusahaan film animasi Illumination Entertainment ini (Despicable Me, The Secret Life of Pets) disebut harian The Wrap sebagai film "yang awalnya ringan dan menyenangkan, tetapi berujung sangat emosional". Berdasarkan ide dari CEO Illumination, Chris Meledandri, film ini dibintangi Matthew McConaughey sebagai pengisi suara seekor koala yang berusaha meraih kesuksesan di dunia hiburan. Mengikuti sebuah ajang menyanyi untuk menyelamatkan teater nyaris bangkrut yang dimilikinya, koala ini bertemu dengan kontestan lainnya seperti seekor landak yang diisi suaranya oleh Scarlett Johansson, seekor babi (Reese Witherspoon) dan seekor tikus (Seth Macfarlane). Sing adalah film dengan lagu-lagu yang enak didengar, seperti yang ditulis Hollywood Reporter, "film ini sangat manis, semanis sirup di pabrik permen." Sing dilincurkan pada 8 Desember.

La La Land

Kritikus memprediksi film komedi romantis buatan Damien Chazelle (Whiplash) ini akan berjaya di ajang Oscar. Film ini dibintangi Ryan Gosling yang berperan sebagai musisi jazz dan Emma Stone, seorang calon aktris yang sedang mengejar karir di Hollywood. Wartawan BBC Nicholas Barber memberi film ini lima bintang, memuji karisma dan ikatan emosi yang ditampilkan kedua bintang utama La La Land: "Mayoritas penonton setidaknya sudah duluan jatuh cinta dengan salah satu dari pemeran utama film ini, dan cinta itu akan mencapai titik puncak baru ketika mereka melihat bagaimana Gosling dan Stone dengan lihainya memadukan daya tarik mereka yang luar biasa dengan tingkah yang terkadang lucu". Dibuka dengan adegan lagu dan tari di jalanan Los Angeles yang macet, La La Land diklaim telah mengembalikan film musikal Hollywood ke kithahnya. Menurut kanal berita Sight and Sound, "Chazelle dengan penyutradaraannya yang penuh inovasi memastikan penonton untuk ikut larut, seakan terbang dengan pesawat yang siap membawa kita kembali kepada emosi-emosi dasar yang membuat orang tertarik menonton film: cinta, harapan dan kepedihan." La La Land tayang mulai 8 Desember.

Rogue One: A Star Wars Story

Dengan setting beberapa waktu sebelum kejadian pada Star Wars: A New Hope, film dari Lucasfilm ini berkisah tentang sekelompok pemberontak yang berupaya mencuri rencana pembuatan Death Star. Dibintangi Felicity Jones (The Theory of Everything), Diego Luna (Y tu Mamá También), Ben Mendelsohn (Una) dan Mads Mikkelsen (Hannibal), Rogue One adalah film spin-off pertama Star Wars. Otak di balik film-film Star Wars, George Lucas mengungkapkan karakter-karakter dalam film ini tidak akan terkait dengan trilogi baru film Star Wars yang sedang dikerjakan. Riz Ahmed, salah satu aktor yang muncul di film ini memuji sutradara Gareth Edwards (Godzilla) karena telah membuat Rogue One menjadi film "yang sangat nyata, tanpa beban dan terasa sangat kasar." Sejumlah hal yang terjadi beberapa waktu terakhir, telah membuat perilisan film ini bernada politis: usai pilpres Amerika, salah satu penulis film ini, Chris Weitz, mencuit di Twitter bahwa ada kesamaan antara Donald Trump, dengan kubu antagonis di film ini, Empire. Film ini bisa disaksikan sejak 15 Desember.

Assassin's Creed

Marion Cotillard dan Michael Fassbender berperan dalam film eksyen yang diadaptasi dari video-game ini. Fassbender berperan sebagai Callum Lynch, yang membuka memori genetikanya agar bisa menjalani hidup seperti moyangnya, Aguilar, anggota dari organisasi rahasia Assassins di Spanyol pada abad ke-15. Assassins percaya bahwa manusia "harus hidup bebas". Menurut Fassbender dalam sebuah wawancara, ini dilakukan "untuk memastikan bahwa kebebasan dihargai dan dilindungi." Disutradarai Justin Kurzel (Macbeth) film ini terlihat lebih menarik dari film adaptasi video-game lainnya, Tomb Raider. Sang sutradara menyebut "kami ingin membuat film dengan gaya seperti film Batman Begins atau Blade Runner." Film ini tayang pada 21 Desember.

Jackie

Film drama yang berkisah tentang hari-hari setelah kematian John F. Kennedy ini mendapat ulasan empat bintang dari kritikus film BBC, Sam Adams. Menurutnya, "idenya sangat cerdas, membuat Anda larut bersama ceritanya." Akting Natalie Portman sebagai Jackie, janda JFK yang tengah berduka juga mendulang pujian. Dia bahkan diprediksi meraih nominasi Oscar atas permainan apiknya. Menurut Time Out, "Portman seperti nahkoda yang sedang menerjang angin lautan. Dia intens, rapuh dan sangat meyakinkan". Film yang merupakan debut film berbahasa Inggris dari sutradara Chile, Pablo Larrain ini diklaim sebagai film biopik yang tidak biasa. "Jika melihatnya sebagai film dengan tingkat artistik tinggi, sekaligus film yang memotret sejarah penting Amerika, Jackie tidak pelak adalah pengalaman sinematik terbaik yang menghiasi layar bioskop tahun ini. Jackie mulai tayang pada 2 Desember.

Silence

Sutradara Martin Scorsese telah berupaya membuat film ini sejak lebih 25 tahun lalu, yaitu ketika dia pertama kali membaca novelnya yang digubah penulis Jepang Shusaku Endo. Dengan latar kisah pada abad 17 di Jepang yang menolak Kristen, Silence berfokus pada kisah nyata seorang Yesuit asal Portugal, Cristóvão Ferreira, yang meninggalkan agamanya setelah disiksa dan beralih menjadi interogator bagi orang-orang Kristen. Liam Neeson berperan sebagai Ferreira, sementara Andrew Garfield dan Adam Driver sebagai dua Yesuit yang pergi ke Jepang untuk mencari Ferreira. Scorsese mengaku dia tertarik menjadi pastor saat masih kanak-kanak. Setelah film The Wolf of Wall Street diluncurkan pada 2014, dia mengumumkan tidak akan membuat film lain, sebelum membuat Silence - Scorsese bahkan menyutradarai film ini tanpa dibayar. Dan sebelum diedarkan secara luas, Silence akan ditayangkan khusus pada para Yesuit di Vatikan. Kepada the New York Times, Scorsese berujar: "Dalam film-film yang saya buat saya berusaha agar terus bisa hidup bahagia, saya berusaha untuk memahami apa arti keberadaan kita di muka bumi ini." Silence mulai tayang di bioskop pada 23 Desember mendatang.

Paterson

"Di film ini sedikit sekali peristiwa yang terjadi. Sebuah bus mogok. Seekor anjing memakan buku catatan." Itulah yang tertulis pada ulasan harian Independent terkait Paterson. Mereka menyebut, sutradara film ini, Jim Jarmusch, melakukan apa yang dia paling jago lakukan: menolak cara bertutur konvensional Hollywood." Meskipun begitu film yang berkisah tentang seminggu kehidupan seorang pengemudi bus New Jersey yang juga penulis puisi amatiran ini, jauh dari kesah bodoh. "Semuanya sudah diatur agar film ini terkesan puitis, bahkan hanya lewat alurnya." Empire menulis, "keahlian Jarmusch dalam menggambarkan detail film membuat film ini sangat syahdu, cerdas dan sangat manusiawi. Ini adalah salah satu film terbaik Jarmusch dengan penampilan terbaik dari Adam Driver. Paterson diluncurkan di Amerika pada 28 Desember.

The Unknown Girl

Film terbaru Dardenne bersaudara yang merupakan pemenang dua kali Palme d'Or ini, membuat kritikus terbelah. Beberapa kritikus kecewa karena film ini terlalu penuh dengan pesan moral. Namun, ada pula yang memujinya sebagai film yang menyelidiki apa standar moral yang berlaku pada manusia. Dalam The Unkown Girl, Adele Haenel berperan sebagai seorang dokter yang hendak mencari tahu identitas seorang pasien yang meninggal dunia setelah dia menolak mengoperasinya. Sight and Sound menyebut "Haenel bersinar... konsentrasinya yang tenang tetapi intens, menyita perhatian kita." Film ini tayang pada 2 Desember.

Life, Animated

Film ini menuturkan kisah seorang lelaki autis yang belajar berkomunikasi dengan keluarganya melalui film-film klasik Disney. Banyak yang menyebut film ini "menghangatkan dada tetapi sekaligus sangat menyedihkan." Berdasarkan buku yang ditulis oleh Owen Suskind, film ini menggabungkan potongan video saat ini dengan berbagai klip film animasi Disney, rekaman video tua dan sketsa animasi yang ditulis Suskind tentang dirinya. Hasilnya Sydney Morning Herald memuji film ini "luar biasa dan menyentuh." "Film ini cerdas dan menyentuh tanpa menggurui." Sementara Toronto Star menyebut "kemampuan bercerita sutradara Roger Ross Williams sangat luar biasa, cerita menjanjikan ini dihadirkannya dengan penuh emosi." Film ini tayang mulai 1 Desember.

Patriots Day

Mark Wahlberg berperan sebagai sersan polisi tentang peristiwa pengeboman Boston Marathon 2013 dan pengejaran pelakunya. Film ini disutradarai Peter Berg (Deepwater Horizon). Film dokudrama yang disebut sangat menegangkan ini ikut diperankan oleh Kevin Bacon, John Goodman, JK Simmons, dan Michelle Monaghan. Menurut the Guardian, "ketegangan film ini yang dibangun perlahan berujung klimaks brilian, ditulis dengan baik dengan musik yang membuat bulu kuduk Anda berdiri." Sementara Variety menyebut Patriot's Day "sebagai jalinan kisah dari puluhan orang yang ingin membuat Boston kembali kuat." Film ini tayang pada 25 Desember.

