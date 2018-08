Dari mana datangnya angka nol? Bagaimana konsep ketiadaan India mempengaruhi peradaban?

Hak atas foto Mariellen Ward

Penemuan angka nol adalah perkembangan yang sangat signifikan dan fundamental bagi ilmu kalkulus, yang melahirkan cabang ilmu fisika, teknik dan teknologi

Di Gwalior, sebuah kota yang padat di pusat India, sebuah benteng abad ke-8 menjulang tinggi dengan kepongahan abad pertengahan di dataran tinggi, di jantung kota.

Gwalior Fort adalah salah satu benteng terbesar di India, tetapi jika melihat lebih teliti menara-menara menjulang tinggi di atasnya dengan ukiran dan lukisan dinding yang penuh warna, Anda akan menemukan sebuah kuil kecil di abad ke-9 yang diukir di permukaan batu yang kokoh.

Kuil Chaturbhuj sangat mirip dengan banyak kuil kuno lainnya di India - kecuali bahwa ini adalah titik nol untuk angka nol. Kuil ini terkenal sebagai contoh tertua dari nol sebagai digit tertulis: prasasti yang ditulis abad ke-9, mengukir angka '270' yang terlihat jelas.

Hak atas foto Mariellen Ward Image caption Kuil ini terkenal sebagai contoh tertua dari nol sebagai digit tertulis: prasasti yang ditulis abad ke-9, mengukir angka '270' yang terlihat jelas.

Penemuan nol adalah perkembangan matematika yang sangat signifikan, yang fundamental bagi kalkulus, yang membuat fisika, teknik, dan banyak teknologi modern menjadi mungkin. Tapi seberapa pentingnya konsep nol yang berasal dari budaya India ini bagi India modern - dan dunia modern secara umum?

Ketiadaan

Saya teringat diskusi TED oleh mitolog terkenal India Devdutt Pattanaik di mana dia menceritakan kisah tentang kunjungan Alexander Agung ke India. Penakluk dunia ini rupanya bertemu dengan apa yang dia sebut 'gymnosophist', atau petapa - seorang pria telanjang, bijaksana, mungkin seorang yogi - duduk di atas batu dan menatap langit, dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan?".

"Saya mengalami ketiadaan. Apa yang kamu lakukan? "Jawab si petapa.

"Saya menaklukkan dunia," kata Alexander.

Mereka berdua tertawa; masing-masing berpikir yang lain bodoh, dan menyia-nyiakan hidup mereka.

Cerita ini terjadi jauh sebelum angka nol pertama ditorehkan di dinding kuil Gwalior, tetapi petapa yang melakukan meditasi pada ketiadaan sebenarnya memiliki hubungan dengan penemuan angka tersebut.

Orang India, tidak seperti orang-orang dari banyak kebudayaan lain, secara filosofis terbuka terhadap konsep ketiadaan. Sistem seperti yoga dikembangkan untuk mendorong meditasi dan pengosongan pikiran, sementara agama Buddha dan Hindu merangkul konsep ketiadaan sebagai bagian dari ajaran mereka.

Hak atas foto Mariellen Ward Image caption Agama Buddha dan Hindu merangkul konsep ketiadaan sebagai bagian dari ajaran mereka.

Dr Peter Gobets, sekretaris Yayasan ZerOrigIndia yang berbasis di Belanda, atau Zero Project, yang meneliti asal-usul nol digit, mencatat dalam sebuah artikel tentang penemuan angka nol bahwa "Matematis nol (' shunya' dalam bahasa Sanskerta) mungkin telah muncul dari filsafat ketiadaan kontemporer atau Shunyata [doktrin Buddhis tentang mengosongkan pikiran seseorang dari kesan dan pikiran]".

Selain itu, bangsa ini telah lama memiliki daya tarik dengan matematika yang canggih. Para matematikawan India awal terobsesi dengan angka-angka raksasa, menghitung dengan baik dalam angka triliunan, sementara orang Yunani Kuno berhenti di sekitar 10.000. Mereka bahkan memiliki tipe angka tak terhinga yang berbeda.

Astronom dan matematikawan Hindu Aryabhata, lahir pada tahun 476, dan Brahmagupta, lahir pada tahun 598, sama-sama dipercaya sebagai orang pertama yang secara formal menggambarkan sistem nilai tempat desimal modern dan menyajikan aturan yang mengatur penggunaan simbol nol.

Meskipun Gwalior telah lama dianggap sebagai tempat terjadinya angka nol pertama yang ditulis sebagai lingkaran, sebuah gulungan India kuno yang disebut manuskrip Bhakshali, yang menunjukkan simbol dot placeholder, baru-baru ini tertanggal karbon pada abad ke-3 atau ke-4. Sekarang dianggap sebagai kejadian awal dari nol.

Hak atas foto Mariellen Ward Image caption Angka nol mungkin muncul dari konsep ajaran Buddha tentang mengosongkan pikiran seseorang dari kesan dan pikiran, sunyata.

Marcus du Sautoy, profesor matematika di Universitas Oxford, dikutip di situs web universitas mengatakan, "Penciptaan angka nol sebagai nomor dalam dirinya sendiri, yang berevolusi dari simbol titik tempat ditemukan di manuskrip Bakhshali , adalah salah satu terobosan terbesar dalam sejarah matematika. Kita sekarang tahu bahwa pada awal abad ke-3, para matematikawan di India menanam benih gagasan yang nantinya akan menjadi sangat fundamental bagi dunia modern. Penemuan ini menunjukkan betapa bersemangatnya matematika di sub-benua India selama berabad-abad. "

Tak kalah menarik adalah alasan mengapa nol tidak dikembangkan di tempat lain. Meskipun bangsa Maya dan Babylonia (dan banyak peradaban lainnya) mungkin memiliki konsep nol sebagai placeholder, belum jelas apakah gagasan tersebut telah dikembangkan sebagai angka yang akan digunakan dalam matematika di tempat lain.

Satu teori adalah bahwa beberapa kebudayaan memiliki pandangan negatif terhadap konsep ketiadaan. Misalnya, ada suatu masa di masa awal Kekristenan di Eropa ketika para pemimpin agama melarang penggunaan nol karena mereka merasa bahwa, karena Tuhan ada dalam segala hal, simbol yang mewakili tidak ada yang harus menjadi setan.

Jadi mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan ide-ide ini, dengan kebijaksanaan spiritual India yang memunculkan meditasi dan penemuan nol. Ada gagasan lain yang terhubung juga, yang memiliki efek mendalam pada dunia modern.

Konsep nol sangat penting untuk sistem yang menjadi dasar komputasi modern: bilangan biner.

Hak atas foto Getty Images Image caption Konsep nol sangat penting untuk sistem yang menjadi dasar komputasi modern: bilangan biner.

Sillicon Valley a la India

Ketika Anda berkendara dari Bandara Internasional Kempegowda du Bengaluru menuju pusat kota, sekitar 37km jauhnya, Anda disambut oleh beberapa tanda besar yang dipancang di tanah pedesaan India.

Mereka memproklamirkan nama-nama dewa baru India modern, perusahaan-perusahaan di garis depan revolusi digital. Mulai dari Intel, Google, Apple, Oracle, Microsoft, Adobe, Samsung dan Amazon semuanya memiliki kantor di Bengaluru, bersama dengan pahlawan digital tuan rumah, seperti Infosys dan Wipro.

Bandara yang kinclong dan mengkilap adalah indikator pertama transformasi. Sebelum industri TI datang ke Bengaluru, kota itu disebut Bangalore, dan dikenal sebagai Garden City. Sekarang Bengaluru dan dikenal sebagai Silicon Valley-nya India.

Dimulai pada tahun 1970-an sebagai taman industri tunggal, Electronic City, untuk memperluas industri elektronik di negara bagian Karnataka, telah membuka jalan bagi kota-kota maju saat ini.

Kota ini sekarang memiliki banyak taman TI dan merupakan rumah bagi hampir 40% industri TI di negara itu. Bengaluru bahkan dapat mengambil alih Sillicon Valley, dengan prediksi yang menunjukkan bahwa ia dapat menjadi satu pusat TI terbesar di dunia pada tahun 2020, dengan dua juta profesional TI, enam juta pekerjaan TI tidak langsung dan $80 miliar dalam ekspor TI.

Angka biner yang memungkinkan hal ini.

Hak atas foto Getty Images Image caption Bengaluru sekarang memiliki banyak taman TI dan merupakan rumah bagi hampir 40% industri TI di negara India

Komputer digital modern beroperasi dengan prinsip dua kemungkinan, 'on' dan 'off'. Negara 'on' diberi nilai '1', sedangkan negara 'off' diberi nilai '0'. Atau, nol.

"Mungkin tidak mengherankan bahwa sistem bilangan biner juga ditemukan di India, pada abad ke-2 atau ke-3 SM oleh seorang ahli musik bernama Pingala, meskipun penggunaan ini untuk prosodi," kata Subhash Kak, sejarawan sains dan astronomi dan Bupati Profesor di Universitas Negeri Oklahoma.

Lalbagh Botanical Gardens berada di pusat budaya dan geografis Bengaluru, simbol 'old Bangalore' dan merupakan rekomendasi orang lokal tentang lokasi yang harus dikunjungi di Bengaluru.

Awalnya dirancang pada 1760 dengan banyak tambahan kemudian, taman itu memiliki nuansa khas Victoria, menampilkan 150 jenis mawar dan sebuah paviliun kaca yang dibuat pada akhir 1800-an dan bermotif seperti Crystal Palace di London yang terkenal.

Lalbagh adalah harta karun di sebuah kota yang merupakan salah satu yang paling cepat berkembang di Asia, dan pengingat yang menarik tentang hari-hari ketika Bengaluru adalah tempat favorit bagi pensiunan pegawai sipil Inggris selama masa Raj.

Mereka membangun pondok-pondok kuno dengan kebun-kebun besar dan diam-diam menghabiskan masa pensiun mereka menikmati iklim yang sedang dan kondisi pertumbuhan yang ideal di kota yang sepi.

Hak atas foto Mariellen Ward Image caption Lalbagh adalah harta karun di sebuah kota yang merupakan salah satu yang paling cepat berkembang di Asia

Namun Bangalore yang lama lenyap di bawah konstruksi infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan ekspansi ambisius kota itu.

Dalam satu dekade sejak 1991 hingga 2001, Bengaluru tumbuh 38%, dan sekarang menjadi kota terpadat ke-18 di dunia dengan 12 juta orang.

Lalu lintas ini bisa dibilang yang terburuk di India, karena perencanaan infrastruktur tidak sejalan dengan perkembangan banyak taman TI dan pemasukan pekerja IT yang tidak pernah berakhir.

Kekacauan dan kemacetan itulah ciri khas dari metropolis India mencapai sesuatu dari puncak di Bengaluru, di mana itu bisa memakan waktu satu jam untuk berkendara sejauh 3 km.

Namun demikian, penduduk dengan berani berjibaku dengan kehidupan yang dekat dengan kampus-kampus teknologi tinggi - dan bahkan beberapa dari mereka menciptakan start-up, merancang perangkat lunak dan memasok dunia dengan produk-produk IT.

Sulit untuk menghitung berapa jumlah chip komputer dan bit dan program yang datang dari Bengaluru, jumlah komputer dan perangkat yang dibangun dan diberdayakan. Dan yang lebih mustahil untuk dibayangkan adalah jumlah nol dalam sistem biner yang telah diambil semua orang.

Namun semua ini dimulai di India ... dari nol.

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel ini, How India gave us zero di BBC Travel.