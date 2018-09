Bagaimana Agatha Christie membentuk pendapat dunia tentang Inggris

Hak atas foto Getty Images Image caption Agatha Christie di perpustakaannya.

Agatha Christie adalah salah satu penulis yang karyanya paling banyak diterjemahkan di dunia. Lantas, apa yang warga dunia pelajari tentang Inggris melalui novelnya?

Bagi banyak orang, Agatha Christie adalah sangat Inggris, seperti mengantre sajian Pimm's di kejuaraan tenis Wimbledon. Tetapi sebagai novelis terlaris dalam sejarah, reputasinya jauh melampaui Inggris.

Karya-karyanya tampak mudah dibaca, dia adalah penulis favorit orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris.

Christie juga berstatus penulis yang karyanya paling banyak diterjemahkan di dunia. Jadi jika banyak orang belajar bahasa Inggris melalui novelnya, mereka juga memahami orang-orang Inggris melalui dia.

Ini nyata sekali, misalnya, dalam seri Collins English Readers buku-buku Christie, catatan budayanya menjelaskan topik-topik seperti kehidupan desa Inggris dan pepatah "tiada asap tanpa api".

Pemandu siaran audio di internet (podcast) yang berbasis di Los Angeles, Catherine Brobeck dan Kemper Donovan, setuju pada anggapan-anggapan terhadap Christie itu.

Brobeck dan Donovan menyiarkan podcast bertajuk All About Agatha yang punya tujuan ambisius untuk mendiskusikan dan memberi peringkat semua karya Christie yang berjumlah lebih dari 60 novel.

Untuk Brobeck, Christie bukan hanya penulis dewasa pertama yang ia baca, tetapi juga kontak besar pertamanya dengan budaya Inggris.

"Tentu saja itu mempengaruhi ide Anda tentang ke-Inggris-an," kata dia.

Jika Agatha Christie terus mempengaruhi ide-ide pembaca tentang Inggris, apa sebenarnya yang mereka pelajari dan apakah semua itu benar?

Versi bahasa Inggris ala Christie adalah "untuk permainan kata, bukannya realistis," kata dosen University of Hull, Sabine Vanacker.

Hak atas foto AFP/Getty Images Image caption Bagi banyak orang, Agatha Christie adalah sangat Inggris, seperti Big Ben dan Wimbledon.

Seperti juga fiksi kejahatan klasik lainnya, latar belakang dan karakteristik buku Christie punya inspirasi artistik dan bahkan memiliki unsur karikatur.

Kenyataannya, tentu saja, tidak setiap desa di Inggris punya seorang vikaris yang baik hati, seorang kolonel yang petantang-petenteng, seorang pengacara yang rapuh, dan seorang dokter serta sekian banyak pembunuh.

Banyak juga yang kaget dengan jarangnya pub di dalam kisah-kisah Christie. Tidak semua versi bahasa Inggris Christie bisa dibilang fantastis.

"Yang saya benar-benar lihat adalah soal penghinaan diri," kata Donovan.

Dia melihat sesuatu yang sangat 'Inggris' dalam cara Christie, baik melalui narasinya atau karakternya, dengan kejenakaan yang tanpa emosi, sering membuat humor gelap.

Dalam cerita pendek Segitiga di Rhodes, misalnya, Christie menulis tentang seorang wanita Inggris di luar negeri:

"Tidak seperti kebanyakan orang Inggris, dia mampu berbicara dengan orang asing yang dilihatnya, bukannya menunggu empat hari sampai seminggu untuk kontak pertama dengan sangat hati-hati seperti kebiasaan orang Inggris."

Humor semacam ini adalah bagian dari kepribadian penulis, kata Janet Morgan, penulis biografi resmi Agatha Christie.

Morgan menjelaskan, meskipun Christie punya sikap kuat soal baik dan jahat, "Dia adalah orang yang punya selera humor. Dia terhibur oleh kehidupan, oleh manusia dan perilakunya."

Hak atas foto Getty Images Image caption Hercule Poirot (Albert Finney) dalam Pembunuhan di Orient Express.

Kita melihat ini dalam Hotel Majestic (Peril at End House)', ketika Kapten Hastings, asisten detektif yang kuat, sangat 'Inggris', menunjukkan kecurigaannya pada Hercule Poirot, detektif Belgia mempesona yang merupakan karakter Christie yang paling terkenal.

Dalam pandangan Hastings, motif yang disarankan Poirot terlalu melodramatis.

Poirot menjawab: "Kedengarannya, Anda seperti bilang, itu sangat tidak 'Inggris'. Saya setuju. Tetapi bahkan orang Inggris pun punya emosi. "

Seperti karakter asing lainnya dalam karya Christie, Poirot membuat stereotipe Inggris nampak mencolok.

Christie bergantung pada ciri-ciri tertentu untuk karakternya dari berbagai negara. Orang Prancis pemarah, orang Skotlandia pelit, dan orang Australia sederhana.

Christie, yang menikmati perjalanan, baik sebelum dan selama pernikahannya dengan suami arkeolognya, memasukkan kecerdasan yang tajam (tapi kadang-kadang xenophobia) ke dalam penggambarannya tentang mereka semua.

Hak atas foto Getty Images Image caption Novel Christie berjumlah lebih dari 60.

Inggris tidak dikecualikan. Satu bagian dari Kartu di Meja, dengan hati-hati mengolok-olok parokialisme Inggris:

"Setiap orang Inggris yang sehat yang melihat dia, ingin benar-benar dan sungguh-sungguh menendangnya! ... Apakah Tuan Shaitana adalah orang Argentina atau Portugis, atau Yunani atau berkebangsaan lain yang benar-benar dibenci oleh orang Inggris yang picik, tidak ada yang tahu."

Christie mengalami sendiri kecemasan orang Inggris pada orang asing. Penulis biografinya, Morgan, menceritakan bahwa selama perjalanan Christie ke Baghdad, "seorang perempuan Inggris yang suka memerintah dan sangat egois mencoba untuk mengadopsi dia."

Christie berhasil melepaskan diri dari calon pelindungnya dan melarikan diri ke padang pasir.

Dia juga menulis karakter Inggris yang berpikir bahwa mereka harus dilindungi dari orang asing yang menakutkan.

Morgan mengatakan bahwa sifat Inggris lain yang dijadikan lelucon oleh Christie adalah "kekolotan yang mencegah orang, misalnya, berpikir bahwa pelayan mungkin telah melihat sesuatu atau mungkin adalah seorang pembunuh."

Dalam Hotel Majestic (Peril at End House)', Hastings menyukai seorang komandan yang tampak sehat. Poirot mengendus:

"Tidak diragukan lagi dia telah mengikuti apa yang Anda anggap sebagai aliran yang tepat. Untungnya, sebagai orang asing, saya bebas dari prasangka ini, dan dapat melakukan penyelidikan tanpa terganggu prasangka. "

Poirot mengakui di akhir' Tragedi Tiga Babak' bahwa ia melebih-lebihkan aksen asing dan kesombongannya agar orang Inggris tidak menganggapnya serius.

Ini juga berarti dia tidak memiliki rasa hormat terhadap kepatutan yang merupakan bagian integral dari penggambaran Inggris ala Christie.

Kejahatan, dalam karya Christie, sebenarnya berfungsi untuk menegakkan dan menarik perhatian pada tatanan sosial.

Image caption Konvensi dan kesopanan muncul dalam karakter Inggris yang lain buatan Christie: Jane Marple, wanita lansia yang tinggal di desa St Mary Mead.

Konvensi dan kesopanan muncul tidak hanya dalam deskripsi Hastings, yang mempercayainya dengan penuh semangat, tetapi dalam karakter Inggris yang lain buatan Christie: Jane Marple, wanita lansia yang tinggal di desa St Mary Mead.

Seperti yang ditulis Anna Marie-Taylor dalam Watching the Detectives, "kategori penerimaan di St Mary Mead adalah sifat Inggris sejati, yang dibentuk dari keseimbangan, akal sehat, kesopanan, simpati, tidak curang dan menjunjung tradisi, serta bisa berkebun. Kualitas itu ditunjukkan sepenuhnya oleh Miss Jane Marple. "

Podcaster Brobeck mengatakan, "Miss Marple pada dasarnya tidak terlihat." Meskipun karakter Christie di Inggris sering meremehkan Poirot karena dia orang asing yang flamboyan, mereka sering mengabaikan Marple karena jenis kelamin dan usianya.

Seperti Poirot, Marple menggunakan ini sebagai peluang. "Itu memungkinkan Marple ke tempat-tempat di struktur kelas yang mungkin tidak ada di sana," kata Brobeck.

Pembagian kelas

Bahkan, kesadaran kelas adalah kesan terbesar Brobeck untuk melihat Inggris dari karya Christie. Penemuan ini tetap relevan bahkan beberapa dekade setelah kematian Christie, meskipun kini banyak kecemasan Inggris atas kelas dihadapi dengan cara yang biasa-biasa saja.

Karakter Christie terus mengungkapkan kegelisahan mereka, serta pemahaman singkat tentang hubungan antar kelas, dengan perbedaan yang dapat membingungkan para non-Inggris. Dalam Iklan Pembunuhan, misalnya:

"Nyonya Easterbrook menyapa Phillipa Haymes dengan sedikit keramahan ekstra untuk menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa Phillipa bukanlah benar-benar buruh tani."

Meskipun sebagian besar karakter Christie adalah kelas menengah dan sering kali kelas menengah atas, kesadaran kelas adalah sifat dari semua kelompok sosial di alamnya.

Dalam Mayat Misterius, seorang pelayan yang bersemangat mengantar polisi ke ruang makan, bukannya ruang tamu, yang menunjukkan pengakuan tentang status di antara mereka: sebagai pria maupun orang biasa.

Secara lebih umum, dosen Vanacker mengatakan bahwa Christie "banyak mempertanyakan sifat-sifat orang Inggris."

Dalam Iklan Pembunuhan, dengan kecemasannya tentang modernisasi desa dan masuknya orang asing, misalnya, kita melihat ketegangan mengenai versi 'orang Inggris' yang otentik. Ini terus menjadi pembahasan di Inggris.

Tetapi pada akhirnya, Morgan mengatakan, "Beberapa hal yang diidentifikasi Agatha Christie hadir di setiap masyarakat."

Pengaturan dan pengungkapannya mungkin tampak spesifik. Tetapi tema dan karakternya tetap universal.

Dan wawasan Christie tidak hanya soal Inggris, tetapi sifat manusia, hanyalah satu alasan kenapa popularitasnya bisa abadi, jauh di luar Inggris.

Anda bisa membaca versi asli tulisan ini diBBC Culturedengan judul Agatha Christie shaped how the world sees Britain.