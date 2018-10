Hilma af Klint: seniman mistis yang penuh teka teki

Hak atas foto Albin Dahlström, the Moderna Museet, Stockholm

Seniman perempuan Hilma af Klint dikenal sebagai seniman konvensional, namun dia juga secara diam-diam menjadi pionir seni abstrak.

Saat itu tahun 1907 dan setiap sudut Eropa penuh dengan inovasi artistik. Di Paris, Pablo Picasso sedang melukis otot-otot yang dipahat dan tatapan seperti topeng dari potret pelacur telanjang proto-kubisnya, Les Demoiselles d'Avignon.

Di seluruh kota, artis amatir yang berpengaruh, Henri Rousseau, memimpikan karya pionirnya, The Snake Charmer—hutan pikiran yang akan memberi pertanda bagi lebih dari satu dekade Surealisme avant-garde.

Di Wina, pelukis simbolisme Austria Gustav Klimt menikmati inspirasi 'Masa Keemasan' yang akan menjadi saksi penciptaan ikon yang paling abadi dan penuh semangat: The Kiss.

Sementara itu, jauh dari jalan sejarah seni yang umumnya kita ketahui, ratusan kilometer jauhnya dari pusat kota Paris dan Wina yang lebih familiar, di studio Stockholm seorang seniman Swedia yang kurang dikenal, pada usia awal 40-an, serangkaian lukisan misterius muncul secara diam-diam. Lukisan yang menurut sebuah pameran baru di Guggenheim Museum di New York, memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisah seni modern.

Mendominasi pusat salah satu panel besar yang terdiri dari seri 10-kanvas, dengan tepat diberi judul The Ten Largest (masing-masing tingginya lebih dari 3 meter dan lebar 2 meter), adalah bentuk biomorfik yang berani. Tidak seperti sesuatu yang membengkak hingga proporsi yang terlalu besar untuk ukuran sebuah lukisan dalam sejarah seni Barat.

Bertahun-tahun sebelum Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich, atau Piet Mondrian akan memulai eksperimen mereka yang dirayakan dengan seni non-figuratif, bentuk mustar besar yang tidak berbentuk ini berdenyut dalam kerahasiaan dan keheningan.

Hak atas foto Albin Dahlström, the Moderna Museet, Stockholm Image caption Group IV, No 7, The Ten Largest, Adulthood adalah karya monumental dari Af Klint

Pada pandangan pertama, bentuk bersusun ini menyerupai bawang pendek atau bawang putih raksasa, melamun berputar-putar dalam gelembung pikiran di atasnya.

Lihat lagi dan dia sekarang terlihat seperti jam pasir organik, setengah bagian atasnya tampak mengelupas dari dirinya sendiri seperti kelopak bunga, seolah waktu tanpa henti dapat dilarutkan ke dimensi yang berbeda.

Menggembung dari tengah-tengah lukisan yang secara klinis berjudul "Grup IV, No 7, The Ten Largest, Adulthood", umbi aneh yang tidak dapat ditentukan ini adalah bentuk geometris dan bentuk bebas yang menarik dalam desain quasi-botani yang berani.

Berdesakan di sekitarnya, seperti bakteri balet di cawan petri, adalah segudang tanaman merambat yang cerah, rumit, dan embrio embrionik yang berdenyut dan mengapung ke segala arah. Sekarang menjulang seperti vegetasi asing dari dunia lain, kini membentuk sulur, seperti corat-corak kaligrafi dari bahasa yang lama hilang.

Bacaan psikis

Seniman yang bertanggung jawab atas lukisan yang memukau ini adalah Hilma af Klint, lulusan kehormatan dari Royal Academy of Fine Arts Stockholm, yang dikenal oleh zamannya sebagai pelukis figuratif konvensional dari subjek tradisional.

Dibuat pada musim gugur 1907 dari tempera di atas lembaran kertas yang dipasang di atas kanvas, pemandangan menyihir yang terdiri dari seri abstrak seminal Af Klint, The Ten Largest adalah asal muasal yang berani dari lanskap liris yang dia kagumi secara lokal.

Karya-karya ini termasuk dalam proyek ambisius yang telah dilontarkan oleh sang seniman setahun sebelumnya, setelah menerima instruksi dari pemandu spiritual yang tak terlihat, atau 'High Masters', begitu dia memanggil mereka. Dengan merekalah Af Klint berkomunikasi dengan bantuan seorang psikografi (perangkat yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi psikis).

Af Klint bersikeras bahwa seluruh proyek tetap tersembunyi dari pandangan publik sampai setidaknya 20 tahun setelah kematiannya

The Paintings for the Temple, begitu Af Klint menyebut menyebut inisiatif yang telah ia buat sendiri, pada akhirnya akan membengkak selama delapan tahun ke depan hingga 193 kanvas dan kertas.

Opus ambisius Af Klint termasuk, di samping The Ten Largest (selesai pada 1907), repertoar gambar yang terus berevolusi yang berkisar di sekitar motif simbolik utama seperti mawar, bintang berujung tujuh, pohon pengetahuan, dan angsa.

Secara bersama-sama, karya abstrak ini memetakan alam semesta yang rumit dari kekuatan tak terlihat dan bentuk transenden yang bergetar di luar persepsi material kita. Karya ini dimaksudkan untuk menghiasi tempat perlindungan yang selalu dibayangkan, tetapi tidak pernah dibangun, yang diyakini Af Klint dapat membantu pengunjung pada perjalanan mereka menuju kelokan ke atas menuju pencerahan penuh perasaan.

Hak atas foto Albin Dahlström, the Moderna Museet, Stockholm Image caption Bersama empat orang lainnya, af Klint menciptakan karya seperti sketsa ini ketika dalam kondisi setengah sadar

Seiring waktu, Af Klint (yang meninggal pada 1944) mulai merasa bahwa dunia belum siap untuk menghargai kedalaman karyanya dan bersikeras bahwa seluruh proyeknya harus tetap tersembunyi dari pandangan publik sampai setidaknya 20 tahun setelah kematiannya.

Ternyata baru 40 tahun kemudian visi Af Klint yang penuh misteri bisa diperkenalkan di sebuah panggung yang cukup signifikan. Sebuah pameran kelompok di Los Angeles County Museum of Art pada tahun 1986, berjudul The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890-1985, memperkenalkan dunia pada keajaiban menakjubkan imajinasi Af Klint yang tak ada bandingannya.

Pameran Guggenheim, Hilma af Klint: Paintings for the Future, bertujuan untuk menjadi pertunjukan solo terbesar yang pernah diselenggarakan di Amerika Serikat, dan menampilkan lebih dari 170 karya yang dibuat antara 1906 dan 1920, periode paling intens dari karir rahasia Af Klint.

Acara ini akan memungkinkan pengunjung menengok sekilas ke dalam pikiran seorang seniman yang, selama beberapa dekade, mempertahankan profil publik sebagai seniman adegan naturalistik. Padahal secara pribadi diam-diam mengabdikan dirinya pada prinsip mistis misterius yang lebih jelas, dan putus asa untuk menavigasi kedalaman yang tidak diketahui.

"Apa yang saya ingin lihat," kurator pameran Guggenheim, Tracey Bashkoff, memberi tahu saya, "adalah orang-orang mengerti bahwa ada cerita yang lebih luas tentang tahun-tahun awal abstraksi daripada yang sudah kita kenal."

Hak atas foto Largs Engelhardt, Prins Eugens Waldemarsudee Image caption af Klint dikenal sebagai seniman konvensional, seperti yang tampak pada lukisan Summer Landscape (1888) ini, namun dia juga secara diam-diam menjadi pionir seni abstrak

Setelah kematian tragis saudarinya yang berusia 10 tahun ketika sang artis baru berusia 18 tahun, sejak usia dini dia tertarik pada ide-ide esoterik dan ritual (sebagai remaja ia berusaha untuk menghubungi orang mati melalui upacara pemanggilan arwah). Af Klint mendapati dirinya tertarik ke tulisan-tulisan spiritualis pendiri Masyarakat Teosofi Rusia, MadamBlavatsky, dan tulisan-tulisan filosofis yang dikaitkan dengan Rosenkreuz Kristen abad pertengahan.

Pada tahun-tahun setelah lulus dari Royal Academy, Af Klint mulai bertemu dengan empat teman untuk berbagi keasyikan spiritualisnya, sebuah gonggongan okultisme perempuan yang mengenal dirinya sebagai The Five (De Fem).

Af Klint memalsukan kosa kata visual tidak seperti yang pernah ada sebelumnya dalam sejarah pembuatan gambar

Tidak lama kemudian, The Five mencatat dalam buku catatan dan jurnal korespondensi produktif mereka dengan dewan pemandu spiritual, atau 'High Masters' (Amaliel, Ananda, Clemens, Esther, Georg dan Gregor), terutama dilakukan ketika mereka setengah sadar.

Pada tahun 1904, Af Klint sendiri diberitahu oleh para pemandu spiritual bahwa sebuah kuil besar harus dibangun dan dipenuhi dengan lukisan, sebuah karya yang kemudian dia buat dua tahun kemudian.

Setelah periode persiapan psikis, Af Klint mulai bekerja dengan sungguh-sungguh di The Paintings for the Temple pada awal November 1906 dan dengan cepat menemukan dirinya menempa kosa kata visual yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah pembuatan gambar.

Menyerap beragam pengaruh budaya yang lama dan baru—mulai dari teori warna Goethe hingga penemuan Darwin tentang evolusi, dari taksonomi botani Car Linnaeus hingga ide-ide mutakhir tentang materi atom dan radioaktivitas—Af Klint mulai menyusun untuk anak cucu, sesuatu yang memikat mata-musik yang menggemakan kembali jiwa kompleks seusianya.

Hak atas foto The Hilma af Klint Foundation Image caption Hilma af Klint

Setiap upaya yang secara mendalam atau definitif mendekripsi simbolisme yang melekat dengan "GroupIV, No 7, The Ten Largest, Adulthood", atau karya-karya lain yang ada dalam pameran, kemungkinan ditakdirkan untuk rasa frustrasi.

Salah satunya mungkin paling disarankan untuk mundur dan membiarkan irama gemilang imajinasi Af Klint yang tak ada bandingannya, membasuh Anda.

Dalam membangun pameran luar biasa ini, Bashkoff telah berupaya untuk memberikan alat kepada pengunjung untuk melakukan hal itu.

Selain pemilihan pendahuluan lukisan cat air figuratif dan arang-dan-krayon yang menggambarkan sifat konvensional pelatihan Af Klint, pameran ini akan menampilkan kopling pastel kering dan karya grafit yang dibuat oleh kelompok The Five. Ada pula sejumlah perwakilan karya, lebih dari selusin seri oleh Af Klint dari 1906 (tahun dia dipanggil oleh High Master Amaliel) hingga sepasang karya cat air yang dikerjakan sang seniman pada usia akhir 70-an, dilukis pada 1941, tiga tahun sebelum dia meninggal.

Hak atas foto Albin Dahlström, the Moderna Museet, Stockholm Image caption Group X, No 1, Altarpiece, 1915

Tentu saja ada godaan untuk bertanya-tanya, bagaimana jadinya kisah seni rupa modern, jika karya Af Klint dikenal dan diserap oleh orang-orang sezamannya, yang akhirnya bisa jadi diakui sebagai penemu aliran abstrak.

Dengan menyimpan karyanya yang luar biasa dan merahasiakan imajinasinya sehingga seniman tidak mungkin bereaksi terhadapanya, Af Klint mengeluarkan dirinya sendiri dari sejarah seni. Pameran ini berjanji untuk menuliskan dia kembali.

Bashkoff berharap agar "penerimaan tidak hanya ditujukan untuk karya Hilma af Klint's saja, tetapi kepada gagasan bahwa kita perlu lebih inklusif dalam hal geografi, gender, dan keyakinan spiritual ketika melihat sejarah seni sebagaimana yang telah kita tuliskan hingga titik ini". Saya pun berharap demikian.

Pameran Hilma af Klint: Paintings for the Future ada di Museum Guggenheim New York sampai 23 April 2019.

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari artikel ini di Hilma af Klint: The enigmatic vision of a mystic di laman BBC Culture