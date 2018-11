Mengapa banyak sutradara perempuan 'dikucilkan' dari sejarah film?

Hak atas foto Getty Images

Studi film selalu berfokus pada laki-laki karena laki-laki telah menguasai sebagian besar aspek film, sejak menjadi bisnis yang menguntungkan di AS pada awal-awal era bioskop.

Melihat hasil jajak pendapat bioskop dunia BBC Culture, ada satu elemen paling mengejutkan.

Sebanyak 209 kritikus mengirim 10 besar film berbahasa asing versi mereka. 94 di antara mereka adalah perempuan, namun hanya ada empat sutradara perempuan di pucuk pimpinan di 100 besar: Chantal Akerman (Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels), Claire Denis (Beau Travail), Agnès Varda (Cleo from 5 to 7), dan Katia Lund (sutradara dari City of God).

Sementara itu, ada lebih banyak film di daftar 100 besar yang disutradarai oleh pria bernama Jean - tujuh film - daripada jumlah film yang disutradarai oleh wanita.

Hasil yang mengganggu ini memposisikan diskusi tentang kelangkaan pembuat film perempuan dalam konteks yang lebih luas: dengan makin sedikitnya perempuan yang menjadi sutradara film, perempuan berisiko dikeluarkan dari sejarah perfilman.

"Fakta bahwa begitu sedikit sutradara perempuan yang berhasil mencapai puncak jajak pendapat tidak mengejutkan saya," kata Gabrielle Kelly, Screenwriting Faculty di AFI, dan penulis dan editor Celluloid Ceiling: Women Film Directors Breaking Through.

"Studi film selalu berfokus pada laki-laki karena laki-laki telah menguasai sebagian besar aspek film, sejak itu menjadi bisnis yang menguntungkan di AS pada awal-awal era bioskop."

"Ini masalah volume," kata produser Deborah Calla, Ketua Komite Keragaman dari Persatuan Produser Amerika, dan penasehat Institut Geena Davis.

"Ada lebih sedikit film yang disutradarai oleh perempuan, jadi ada lebih sedikit film yang disutradarai oleh perempuan yang memenangkan penghargaan atau dipilih oleh festival. Para sutradara perempuan akhirnya memiliki jejak yang lebih kecil. "

Perempuan tak terlihat

Pandangan ini didukung oleh angka yang solid dari beberapa penelitian.

Laporan 2017 oleh Pusat Studi Perempuan di Televisi & Film menunjukkan bahwa 23 festival utama dalam periode 2016-2017 menyaring rata-rata enam film layar lebar yang disutradarai oleh perempuan, lebih sedikit dibanding rata-rata 18 film yang disutradarai oleh laki-laki.

Pada periode yang sama, dalam festival AS, rata-rata ada 13 film dokumenter yang disutradarai oleh pria, sementara tujuh film yang disutradarai oleh wanita.

Kelangkaan menyebabkan mereka tak terlihat, dan itu menyebabkan lebih banyak kelangkaan - dan dengan demikian sejarah sinema harus ditulis dan diajarkan dengan sedikit atau tanpa perempuan di dalamnya.

"Pada akhirnya, apa yang Anda miliki adalah kumpulan film yang memenuhi syarat untuk kesuksesan fandom dan finansial dan yang tidak termasuk film-film yang disutradarai oleh perempuan," kata Heidi Honeycutt, Kepala Bagian Nightfall, LA Film Festival.

"Karena itu, ada lebih banyak film yang disutradarai oleh pria yang mendapat pengakuan di seluruh dunia."

Hak atas foto Getty Images Image caption Film Beau Travail karya Claire Denis berada di posisi 43 di daftar BBC Culture, satu tingkat lebih tinggi ketimbang film Cleo from 5 to 7 karya sutradra perempuan asal Prancis Agnès Varda

Itulah salah satu alasan mengapa jajak pendapat seperti ini sangat penting.

Mungkin tidak ada banyak film oleh sutradara-sutradara perempuan di posisi 100 besar, tetapi pandangan sekilas pada kertas suara para kritikus mengungkapkan banyak film hebat lainnya yang patut mendapat perhatian lebih: La Ciénaga (2002) karya Lucrecia Martel yang memotret Argentina yang gigih dari borjuasi Amerika Latin.

Kemudian film Daisies (1966) karya Vera Chytilová, sebuah ode feminis Cekoslowakia untuk kekuatan perempuan muda, yang dilarang di negaranya sendiri; animasi Persepolis (2007) karya Marjane Satrapi (dan Vincent Paronnaud), yang rekonstruksi masa kecilnya di Teheran dalam masa perubahan besar. Dan lebih banyak lagi.

Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka akan berada di daftar seperti ini dalam satu atau dua dekade?

Memang, dekade pertama bioskop dihuni oleh perempuan. Pada akhir abad ke-19 Prancis, Alice Guy-Blaché menjadi tidak hanya sutradara perempuan pertama , tetapi juga sutradara film naratif pertama.

Ia akan tetap menjadi satu-satunya sutradara perempuan di dunia sampai awal abad ke-20, ketika puluhan wanita mengambil penemuan baru dengan penuh gairah: di AS ada Lois Weber, Mabel Normand, Taman Ida May, dan Ida Lupino), sementara di Eropa ada Louise Kolm-Fleck, Kotak Muriel, Germaine Dulac, Marie Louise Droop, Elvira Notari, dan Olga Preobrazhenskaia).

Selain itu, di Amerika Latin ada Carmen Santos, Gilda de Abreu, Mimi Derba, Adriana dan Dolores Herlers, Candida Beltrán Rendón, Gabriela von Bussenius Vega.

Jika seorang sutradara perempuan berhasil mengumpulkan pembiayaan untuk satu film, itu biasanya yang bisa dia dapatka Deborah Calla

Namun, seiring berkembangnya bioskop dari hal-hal baru ke bisnis perfilman, perempuan didorong keluar dari studio.

"Selain aktris," kata Honeycutt, "perempuan dihalangi dari peran aktif dalam pembuatan film hingga tahun 1960-an mengguncang berbagai hal melalui pembongkaran sistem studio, penciptaan jalur baru distribusi film, efek berkurangnya Kode Hays, dan hak-hak sipil dan gerakan hak-hak perempuan."

"Sebelum itu, tidak ada perempuan yang mengarahkan apa pun sejak tahun 1920-an. Tetapi, secara umum, perempuan tidak biasa berada di banyak industri yang makmur dan bergaji tinggi. Mereka juga dihalau dari, Anda tahu, menjadi astronot atau ahli bedah. "

Hak atas foto Getty Images Image caption Alice Guy-Blaché bukan hanya sutradara perempuan pertama, namun juga sutradara pertama dari film-film naratif

Bahkan perempuan yang berhasil menerobos pada paruh kedua abad ke-20 datang melawan rintangan-rintangan monumental: pendanaan, sebagai permulaan.

"Jika seorang sutradara berhasil mengumpulkan pembiayaan untuk satu film, itu biasanya hanya bisa dia dapatkan," kata Calla.

"Ada sejumlah statistik yang mendukung hal itu - kebanyakan wanita yang mengarahkan satu film tidak mengarahkan yang kedua, atau yang ketiga. Sangat sulit bagi seorang sutradara perempuan untuk menciptakan karya. "

Sebenarnya lebih mudah bagi seorang sutradara wanita untuk membuat filmnya di Iran daripada di Amerika Serikat

Salah satu statistik semacam itu, menurut sebuah penelitian dari Universitas Southern California, 80 persen sutradara perempuan hanya membuat satu film pada periode 2007 hingga 2016, sementara 54,8 persen sutradarar laki-laki berhenti di hanya satu film selama periode yang sama.

Tetapi bias ini tidak khusus untuk film yang tidak berbahasa Inggris. Menurut laporan yang ditampilkan di Celluloid Ceiling, sebenarnya lebih mudah bagi seorang sutradara wanita untuk membuat filmnya di Iran daripada di Amerika Serikat.

"AS memiliki industri seni yang sebagian besar diprivatisasi yang tertutup bagi kebanyakan orang," kata Honeycutt.

"Di sebagian besar negara-negara dunia lainnya, ada hibah film dan seni yang disponsori pemerintah yang memberdayakan warga untuk membuat film tanpa penghalang gerbang korporasi. Perempuan memiliki peluang berbeda di negara-negara yang tidak mereka miliki di Amerika Serikat. "

Ada jalan panjang di depan, tetapi hal-hal mulai membaik untuk pembuat film perempuan.

Dalam penilaiannya tentang film Cléo from 5 to 7 karya Agnes Varda, kritikus film Roger Ebert menutlis:

"Varda kadang-kadang disebut sebagai ibu baptis dari genre French New Wave. Saya telah bersalah atas hal itu. Tidak ada yang lebih tidak adil. Varda adalah jiwanya, dan hanya fakta bahwa dia adalah seorang perempuan, aku takut, mencegahnya secara rutin termasuk dengan Godard, Truffaut, Resnais, Chabrol, Rivette, Rohmer dan dalam hal ini suaminya Jacques Demy."

Tapi itu berubah. Dalam dekade terakhir, Varda telah menerima banyak penghargaan. Pada 2017, ia diberi penghargaana kehormatan dari Academy Award, membuatnya sebagai sutradara perempuan pertama yang dipuji oleh Oscar dengan cara ini. Dan Cléo from 5 to 7 berada di nomor 44 di daftar BBC Culture.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pada 2017 Agnes Varda menjadi sutradar perempuan pertama yang mendapat penghargaan kehormatan Oscar

"Saya pikir apa yang kami alami hari ini, dengan #MeToo, #EqualRights, #GenderEquality, dan #EqualPay, di antara banyak gerakan lain dan gerakan masyarakat pada umumnya, adalah kebangkitan sejati kekuatan perempuan di semua aspek kehidupan di seluruh dunia," ujar Randy Greenberg, produser The Meg, dan mantan kepala Universal Pictures International.

Dan mungkin daftar 100 besar dari BBC Culture akan mendorong kenaikan itu: kurangnya sutradara perempuan adalah bukti bahwa perempuan, terlalu lama, telah diabaikan di panggung dan di kelas-kelas studi film.

"Kami berada di titik puncak perubahan besar, tidak hanya di Hollywood dan Barat, tetapi di seluruh dunia," tambah Kelly. '

"Kami (memiliki populasi) separuh dunia dan kami perlu menceritakan setidaknya setengah cerita karena hingga saat ini jumlah kami sudah jauh melebihi itu. Pengecualian adalah sistemik, dan perubahan tidak akan mudah, tetapi itu terjadi. Saya menantikan saat ketika itu bukan masalah dan seorang sutradara tidak membutuhkan awalan 'perempuan' di depan judul itu."

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari tulisan ini Why are women director's 'excluded' from cinema history? di laman BBC Culture.