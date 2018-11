Daftar 100 film berbahasa asing terbaik

Hak atas foto Getty Images

Tiga tahun yang lalu, BBC Culture mengadakan jajak pendapat kritik besar pertama, untuk menemukan 100 film Amerika terbaik.

Dua jajak pendapat lebih lanjut mencari film-film terbaik dari abad ke-21 dan komedi terbesar yang pernah dibuat - dan mereka juga berakhir dengan film-film dari AS di posisi teratas.

Tahun ini, kami merasa sudah waktunya untuk mengarahkan perhatian jauh dari Hollywood dan merayakan film terbaik dari seluruh dunia.

Kami meminta kritikus untuk memilih film favorit mereka, yang dibuat terutama dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Hasilnya adalah 100 film berbahasa asing terbesar versi BBC Culture.

Dari perspektif situs web berbahasa Inggris, itu adalah deskripsi akurat - tetapi sebagai salah satu media yang fokus secara internasional, kami senang untuk mengakui bahwa, tergantung pada siapa Anda, banyak dari film-film ini yang terbilang asing.

Dan ketika pemungutan suara dilakukan untuk menghormati keragaman dan kekayaan film yang luar biasa dari seluruh dunia, kami ingin memastikan bahwa pemilihnya berasal dari seluruh dunia juga.

209 kritikus yang ambil bagian berasal dari 43 negara yang berbeda dan berbicara dalam 41 bahasa yang berbeda - hal yang membedakan polling kami dengan yang lain.

Hasilnya: 100 film dari 67 sutradara berbeda, dari 24 negara, dan dalam 19 bahasa. Perancis dapat mengklaim sebagai bahasa internasional dari sinema yang diakui: 27 film berperingkat tertinggi dalam bahasa Prancis, diikuti oleh 12 dalam bahasa Mandarin, dan 11 masing-masing dalam bahasa Italia dan Jepang.

Hak atas foto Getty Images Image caption Film Prancis, seperti Breathless karya sutradara Jean-Luc Godard ini, mendominasi daftar 100 film terbaik versi BBC Culture.

Di urutan terbawah, beberapa bahasa diwakili oleh hanya satu film, seperti Belarusia (Come and See), Rumania (4 Months, 3 Weeks and 2 Days), dan Wolof (Touki Bouki).

Jika ada yang mengecewakan tentang daftar ini, itu adalah kurangnya film yang diarahkan atau disutradarai oleh perempuan. Hanya ada empat dari 100 film. Tapi kami memastikan untuk menghubungi banyak kritikus perempuan sebanyak jumlah kritikus laki-laki; dari mereka yang menjawab berjumlah 94 orang, atau 45 persennya, adalah perempuan.

Salah satu statistik yang kami catat adalah bahwa seperempat dari film-film dalam daftar kami berasal dari Asia Timur, sebanyak 11 film dibuat di Jepang, enam dari Cina, empat dari Taiwan, tiga berasal dari Hong Kong dan satu film dari Korea Selatan.

Dan juaranya, Seven Samurai, oleh sutradara Jepang Akira Kurosawa, dicintai oleh para kritikus di mana-mana, kecuali Jepang. Enam kritikus Jepang yang berpartisipasi dalam jajak pendapat ini tak memilih salah satupun film Kurosawa di daftar mereka.

Hak atas foto Janus Film Image caption Seven Samurai, oleh sutradara Jepang Akira Kurosawa, dicintai oleh para kritikus di mana-mana, kecuali Jepang.

Tetapi jelas bahwa budaya tidak terikat oleh batasan apapun, dan bahasa tidak perlu menjadi penghalang untuk menikmati pembuatan film yang hebat.

Sementara sinema dari suatu bangsa secara tak terhindarkan terkait dengan identitas dan sejarahnya yang unik, bahasa film adalah universal.

Satu hal lagi: tujuan setiap jajak pendapat film BBC Culture selalu menghasilkan perdebatan dan mendorong penemuan. Dan kami sadar bahwa tidak ada daftar yang bisa definitif atau menyenangkan semua orang - jadi hubungi kami menggunakan hashtag # WorldFilm100 dan beri tahu kami apa yang kurang dari polling ini.

Selain itu, lihat lebih banyak lagi fitur-fitur BBC Culture di bioskop dunia terbesar di minggu-minggu mendatang.

100. Landscape in the Mist (Theo Angelopoulos, 1988)

99. Ashes and Diamonds (Andrzej Wajda, 1958)

98. In the Heat of the Sun (Jiang Wen, 1994)

97. Taste of Cherry (Abbas Kiarostami, 1997)

96. Shoah (Claude Lanzmann, 1985)

95. Floating Clouds (Mikio Naruse, 1955)

94. Where Is the Friend's Home? (Abbas Kiarostami, 1987)

93. Raise the Red Lantern (Zhang Yimou, 1991)

92. Scenes from a Marriage (Ingmar Bergman, 1973)

91. Rififi (Jules Dassin, 1955)

90. Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, 1959)

89. Wild Strawberries (Ingmar Bergman, 1957)

88. The Story of the Last Chrysanthemum (Kenji Mizoguchi, 1939)

87. The Nights of Cabiria (Federico Fellini, 1957)

86. La Jetée (Chris Marker, 1962)

85. Umberto D (Vittorio de Sica, 1952)

84. The Discreet Charm of the Bourgeoisie (Luis Buñuel, 1972)

83. La Strada (Federico Fellini, 1954)

82. Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

81. Celine and Julie go Boating (Jacques Rivette, 1974)

80. The Young and the Damned (Luis Buñuel, 1950)

79. Ran (Akira Kurosawa, 1985)

78. Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee, 2000)

77. The Conformist (Bernardo Bertolucci, 1970)

76. Y Tu Mamá También (Alfonso Cuarón, 2001)

75. Belle de Jour (Luis Buñuel, 1967)

74. Pierrot Le Fou (Jean-Luc Godard, 1965)

73. Man with a Movie Camera (Dziga Vertov, 1929)

72. Ikiru (Akira Kurosawa, 1952)

71. Happy Together (Wong Kar-wai, 1997)

70. L'Eclisse (Michelangelo Antonioni, 1962)

69. Amour (Michael Haneke, 2012)

68. Ugetsu (Kenji Mizoguchi, 1953)

67. The Exterminating Angel (Luis Buñuel, 1962)

66. Ali: Fear Eats the Soul (Rainer Werner Fassbinder, 1973)

65. Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)

64. Three Colours: Blue (Krzysztof Kieślowski, 1993)

63. Spring in a Small Town (Fei Mu, 1948)

62. Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty, 1973)

61. Sansho the Bailiff (Kenji Mizoguchi, 1954)

60. Contempt (Jean-Luc Godard, 1963)

59. Come and See (Elem Klimov, 1985)

58. The Earrings of Madame de… (Max Ophüls, 1953)

57. Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972)

56. Chungking Express (Wong Kar-wai, 1994)

55. Jules and Jim (François Truffaut, 1962)

54. Eat Drink Man Woman (Ang Lee, 1994)

53. Late Spring (Yasujirô Ozu, 1949)

52. Au Hasard Balthazar (Robert Bresson, 1966)

51. The Umbrellas of Cherbourg (Jacques Demy, 1964)

50. L'Atalante (Jean Vigo, 1934)

49. Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979)

48. Viridiana (Luis Buñuel, 1961)

47. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Cristian Mungiu, 2007)

46. Children of Paradise (Marcel Carné, 1945)

45. L'Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)

44. Cleo from 5 to 7 (Agnès Varda, 1962)

43. Beau Travail (Claire Denis, 1999)

42. City of God (Fernando Meirelles, Kátia Lund, 2002)

41. To Live (Zhang Yimou, 1994)

40. Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky, 1966)

39. Close-Up (Abbas Kiarostami, 1990)

38. A Brighter Summer Day (Edward Yang, 1991)

37. Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)

36. La Grande Illusion (Jean Renoir, 1937)

35. The Leopard (Luchino Visconti, 1963)

34. Wings of Desire (Wim Wenders, 1987)

33. Playtime (Jacques Tati, 1967)

32. All About My Mother (Pedro Almodóvar, 1999)

31. The Lives of Others (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)

30. The Seventh Seal (Ingmar Bergman, 1957)

29. Oldboy (Park Chan-wook, 2003)

28. Fanny and Alexander (Ingmar Bergman, 1982)

27. The Spirit of the Beehive (Victor Erice, 1973)

26. Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)

25. Yi Yi (Edward Yang, 2000)

24. Battleship Potemkin (Sergei M Eisenstein, 1925)

23. The Passion of Joan of Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928)

22. Pan's Labyrinth (Guillermo del Toro, 2006)

21. A Separation (Asghar Farhadi, 2011)

20. The Mirror (Andrei Tarkovsky, 1974)

19. The Battle of Algiers (Gillo Pontecorvo, 1966)

18. A City of Sadness (Hou Hsiao-hsien, 1989)

17. Aguirre, the Wrath of God (Werner Herzog, 1972)

16. Metropolis (Fritz Lang, 1927)

15. Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955)

14. Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (Chantal Akerman, 1975)

13. M (Fritz Lang, 1931)

12. Farewell My Concubine (Chen Kaige, 1993)

11. Breathless (Jean-Luc Godard, 1960)

10. La Dolce Vita (Federico Fellini, 1960)

9. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)

8. The 400 Blows (François Truffaut, 1959)

7. 8 1/2 (Federico Fellini, 1963)

6. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

5. The Rules of the Game (Jean Renoir, 1939)

4. Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

3. Tokyo Story (Yasujirô Ozu, 1953)

2. Bicycle Thieves (Vittorio de Sica, 1948)

1. Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)