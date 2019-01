Hak atas foto Getty Images Image caption Warga Palestina melempari batu dan membakar ban sebagai tanggapan terhadap pasukan Israel selama demonstrasi maritim di Kota Gaza pada 22 Oktober 2018

Tahun 2018 penuh dengan foto-foto menakjubkan dari berbagai peristiwa di segala penjuru dunia yang kemudian menjadi viral.

Mulai dari aksi demonstrasi terhadap Presiden Honduras, mobil luar angkasa Tesla yang diluncurkan pengusaha Elon Musk hingga aksi kontroversial seniman jalanan Banksy untuk karyanya 'Love is Bin'.

Simak 12 foto-foto menakjubkan tahun ini.

Hak atas foto Getty Images Image caption Seorang pengunjuk rasa berbaring di jalan di depan petugas polisi selama demonstrasi menentang pemilihan ulang Presiden Hernandez yang diperebutkan di Honduras

Seni berbaring

Sebuah foto yang diambil pada bulan Januari di jalanan kota Tegucigalpa di Honduras, memperlihatkan seorang perempuan muda yang memprotes pemilihan kembali Presiden Juan Orlando Hernández, menarik perhatian dunia.

Sambil berbaring di trotoar di depan barisan polisi, kepalanya bersandar pada sikap menentang. Gambar ini menempatkan dirinya dalam jajaran karya-karya dengan subyek yang berbaring, mulai dari patung Sleeping Hermaphrodite dari abad kedua hingga lukisan Rest from Work yang dibuat Vincent Van Gogh pada 1890.

Hak atas foto Pear Video Image caption Gambar X-ray menakutkan menunjukkan seorang wanita yang naik ke pemindai keamanan di Cina

Gaya sinar-X

Seorang perempuan Cina tiba-tiba melompat ke sabuk konveyor. Bersama tas-tasnya, perempuan itu masuk ke pemindai keamanan di pos pemeriksaan di Stasiun Kereta Api Dongguan di Cina selatan. Hasil gambar sinar-X menakutkan yang ditangkap oleh mesin itu menjadi viral pada bulan Februari.

Mengubah komuter yang gelisah dari daging menjadi getaran hantu yang gelap, gambar-gambar itu tampak futuristik dan primitif, mengingatkan pada apa yang oleh para arkeolog disebut 'gaya sinar-X' dari seni Aborigin sejak ribuan tahun yang lalu yang ditemukan di Ubirr (di wilayah Alligator Timur dari Taman Nasional Kakadu, Australia).

Hak atas foto Getty Images Image caption Dalam foto selebaran yang dibagikan oleh SpaceX, sebuah penjelajah Tesla diluncurkan dari sebuah roket dengan seorang pengemudi boneka bernama Starman menuju Mars

Pengembaraan luar angkasa

Pada bulan Februari, pengusaha kelahiran Afrika Selatan Elon Musk meluncurkan mobil komuter lamanya, Tesla Roadster 2008 ke orbit matahari.

Foto-fotonya kemudian menjadi viral -menampilkan manekin berpakaian astronot yang mengendarai mobil di ruang angkasa- menawarkan perspektif yang berbeda dari Bumi, yang memperlihatkan mobil seakan itu menjauh dari bumi.

Imaji ini mirip dengan luksan triptych karya Bosch yang terkenal, The Garden of Earthly Delights, sebuah dunia hantu yang terpaut di langit, planet kita tampak begitu aneh di luar jangkauan.

Hak atas foto Carlos Gonzalez / Minneapolis Star Tribune via ZUM Image caption Diambil pada pertandingan antara Houston Rockets dan Minnesota Timberwolves, foto ini disamakan dengan seni

Master NBA

Pada bulan April, sebuah foto mengejutkan menunjukkan James Harden, seorang pemain klub Houston Rockets, kehilangan keseimbangan dan tersandung ke barisan depan para penggemar yang menonton pertandingannya di arena Target Center di Minnesota.

Gambar itu mengingatkan banyak orang di media sosial tentang drama yang digambarkan dalam karya-karya Renaissance; Saya melihat gema dari The Transfiguration karya Raphael - lukisan terakhir yang terkenal oleh master Renaissance - terutama dalam hal pose agresif yang ditunjukkan oleh para pengamat di kedua gambar.

Hak atas foto Getty Images Image caption Lava mengalir di Jalan Makamae di Leilani Estates, Hawaii pada 6 Mei - letusan Kilauea memaksa evakuasi 1.700 penduduk

Sungai lava di lingkungan yang tenang

Pada tanggal 5 Mei, gempa bumi terbesar dalam empat tahun terakhir melanda Hawaii, membuat murka magma di dalam gunung berapi Kīlauea.

Foto-foto lava yang berapi-api mengalir melalui jalan-jalan di Distrik Puna menghentikan kehidupan apa pun di jalan itu.

Fenomena belerang yang serupa tertangkap dalam imajinasi Eropa abad ke-18, ketika gemuruh tak menyenangkan dari rangkaian erupsi Gunung Vesuvius di Italia mengilhami pelukis Inggris Joseph Wright dari Derby untuk menggambarkan bencana alam dalam serangkaian karya.

Hak atas foto John Cancalosi Image caption Foto John Cancalosi tentang seekor bangau yang terperangkap dalam plastik muncul kembali pada tahun 2018 ketika National Geographic meluncurkan kampanye Planet atau Plastik?

Bangau terjebak dalam plastik

Sebuah foto mengerikan yang menangkap penderitaan seekor bangau yang dijebak di dalam kantong plastik bening dibagikan secara luas ketika ditampilkan dalam kampanye National Geographic yang diluncurkan pada bulan Mei.

Meskipun fotografer yang menangkap gambar di Spanyol membebaskan makhluk yang terbebani itu, gambar itu tetap menghantui. Kesulitan seekor burung yang terperangkap dalam gelembung mematikan mengingatkan pada karya seniman Inggris Joseph Wright dari Derby berjudul Experiment on a Bird in a Air Pump.

Hak atas foto Getty Images Image caption Dalam foto yang disediakan oleh kantor pers Pemerintah Jerman, Donald Trump menghadapi para pemimpin dunia pada KTT G7 pada bulan Juni

KTT G7

Sebuah foto yang diambil pada KTT G7 pada bulan Juni, memperlihatkan Kanselir Jerman Angela Merkel, diapit oleh para pemimpin dunia yang lain , bersandar di atas meja ketika berbicara berhadapan dengan Presiden AS Donald Trump yang sedang duduk, tampaknya banyak yang menangkap hubungan tegang antara Donald Trump dan sekutu NATO-nya.

Susunan figur ini secara tak langsung mengingatkan kita pada komposisi lukisan pelukis Belanda, Hieronymus Bosch, yang berjudul The Conjurer (1502), di mana sekelompok warga kota yang terhormat perlahan-lahan terpikat oleh seorang rakyat jelata.

Hak atas foto Getty Images Image caption Bek Belgia Vincent Kompany (kiri) mencoba mencetak gol melawan kiper Jepang Eiji Kawashima selama pertandingan antara Belgia dan Jepang pada 2 Juli

Agama universal

Untuk menghentikan serangan Vincent Kompany dari Belgia selama Piala Dunia tahun ini di Rusia, kiper Jepang Eiji Kawashima harus melakukan beberapa akrobat vertikal yang luar biasa.

Badan Kawashima yang melonjak, seperti yang ditangkap dalam foto yang mendebarkan oleh Petr David Josek, mencerminkan penggambaran yang relatif langka tentang Kristus bersayap yang melayang-layang seperti burung kolibri di atas Santo Fransiskus ketika ia menerima luka yang sama seperti yang diderita Kristus selama penyaliban.

Hak atas foto Getty Images Image caption Bendera AS di atas Gedung Putih berkibar setengah tiang

Menyusul kematian Senator AS John McCain pada bulan Agustus lalu, Gedung Putih menyampaikan sinyal beragam tentang seberapa besar penghormatan yang pantas diterima oleh mantan tahanan perang dan calon Presiden dari Partai Republik ini.

Pemerintahan Trump pertama-tama menurunkan, kemudian mengangkat, kemudian menurunkan lagi bendera kenegaraan.

Sehubungan dengan kontroversi tersebut, kami mengeksplorasi bagaimana karya seni Washington Crossing the Delaware karya Emanuel Leutze yang terkenal (1851) hingga seniman kontemporer Sean Scully dengan karyanya Ghost Gun (2017) telah memanfaatkan aspek mistik dari bendera Amerika.

Hak atas foto Getty Images Image caption Warga Palestina melempari batu dan membakar ban sebagai tanggapan terhadap pasukan Israel selama demonstrasi maritim di Kota Gaza pada 22 Oktober 2018

Pemrotes Palestina

Membelakangi langit yang dipenuhi asap dan gas air mata, seorang pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina yang compang-camping di tangan kirinya, dengan pose yang oleh banyak orang di media sosial secara kontroversial disamakan dengan Liberty Leading the People karya Delacroix.

Tapi ketapel yang ia putar di atas kepalanya dengan tangan kirinya itu mirip dengan postur kuno dari pelontar batu yang berasal paling tidak pada abad ke-7 SM dan sebuah relief gipsum dari Assyria.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pakar prostetik Mike Humphrey memeriksa Fred, robot Mesmer yang dibangun oleh Engineered Arts di Cornwall, Inggris

Merakit robot

Foto seorang ahli prostetik yang bermain-main dengan sirkuit tengkorak dari sebuah robot yang dibuat oleh perusahaan, Engineered Arts, sama menawannya dengan kegelisahannya.

Komitmen Engineered Arts untuk membuat dari benda mati "penemuan kembali yang setia dari orang-orang dunia nyata dengan ketelitian yang memungkinkan ke pori terakhir atau rambut terbaik", mengingatkan kita akan pengabdian dari Pygmalion karya pematung Cypriot, yang hasratnya pada kecantikan yang telah dipahat dari endapan batu pualamnya menjadi daging hidup.

Hak atas foto Getty Images Image caption Banksy mengatur penghancur kertas untuk menghancurkan Girl with Balloon setelah dijual di rumah lelang Sotheby di London, menciptakan karya seni baru Love in the Bin

Potongan kertas Banksy

Suara ketok palu masih terngiang-ngiang di rumah lelang ketika sebuah karya seniman jalanan Inggris, Banksy, baru saja laku terjual seharga 1,2 juta Euro.

Tiba-tiba, karya itu melorot dari bingkainya, berubah menjadi potongan kertas dengan suara yang berisik.

Pada waktunya, dunia seni menyadari bahwa Banksy telah membuat lelucon dengan memposisikan penghancur kertas tersebunyi dalam bingkai untuk menciptakan sebuah karya baru: Love is in the Bin.

Berubahnya gambar yang yang romantis menjadi pita tipis mengingatkan pada wajah-wajah terkenal MC Escher, Bond of Union.

