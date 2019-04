Sepuluh film yang dapat Anda saksikan April ini

Hak atas foto Disney

Dari kisah pahlawan yang laris-manis di bioskop hingga film artistik eksperimental, Nicholas Barber membuat daftar 10 film yang semestinya tidak dilewatkan bulan April ini.

Hak atas foto Wild Bunch

High Life

Robert Pattinson mungkin paling dikenal dalam sinema romantis remaja yang berkelindan dengan kegemerlapan para vampir. Namun sejak saat itu, ia tampil dalam sejumlah proyek artistik eksperimental yang menantang dan istimewa, dari Cosmopolis hingga Good Time.

Film terbarunya, Hugh Life, mungkin adalah yang paling menantang dan spesial. Dalam film berbahasa Inggris pertama karya sutradara Prancis Claire Denis ini, Pattinson berperan sebagai terpidana mati yang dikirim ke lubang hitam dalam pesawat ulang alik, bersama seorang dokter misterius (Julliette Binoche) yang ditugaskan mengawasinya.

Sukar dipahami, mengganggu, serta diselingi adegan seks dan kekerasan, film ini membingunkan beberapa kalangan penonton, meski sebagian lainnya memberi pujian setinggi langit.

Kritikus film Caryn James berkata, "Hugh Life adalah film yang provokatif, menakutkan, dan berada di atas segala keanehan. Meski begitu, luar teka-teki yang dimunculkannya, film ini tetap sukses karena penampilan Pattinson yang luar biasa, bersahaja, dan sangat manusiawi.

Hugh Life dirilis pada 5 April di AS, 18 April di Yunani dan Ukraina, serta 19 April di Australia, Kanada, dan Jepang.

Hak atas foto Warner Bros

Shazam!

DC Comics secara bijak mengalihkan film pahlawan super mereka dari kesan kelam dan berani ke suasana lebih riang.

Pilihan itu terlihat dalam Shazam!, film dengan pendekatan blockbuster ala Superman, sekaligus sinema komedi kekanak-kanakan seperti yang ditampilkan Tom Hanks dalam film yang populer pada tahun 1988, Big.

Karakter utama film ini adalah Billy Batson (Asher Angel), seorang anak angkat berusia 14 tahun. Setelah bertemu penyihir tua (Djimon Hounsou), yang hanya perlu dilakukannya adalah berkata 'shazam'.

Dengan kata itu, ia dapat berubah menjadi sesosok pria atraktif (Zachary Levi) yang mampu hidup abadi seperti Salomo, Hercules, Atlas, Zeus, Achiles, dan Mercury.

Associated Press secara antusias menyebut film ini sebagai ledakan petir kebahagiaan yang terduga yang tak akan menyia-nyiakan uang dan waktu Anda.

Fakta unik: karakter yang dikenal sebagai Captain Marvel selama beberapa dekade sebelum Avenger diperankan Brie Larson muncul, tapi namanya diubah untuk mencegah kebingungan penonton.

Film ini dirilis 3 April di Prancis, Italia, dan Swedia, 4 April di Australia, Jerman, dan Belanda. Sementara publik Kanada, Spanyol, India, dan AS bisa menonton film ini pada 5 April.

Hak atas foto Paramount Pictures

Pet Sematary

Kisah rekaan ciptaan Stephen King ini sudah pernah diadaptasi menjadi sebuah miniseri mendebarkan tahun 1990. Namun film dokumenter tahun 2017 tentang novel yang sama tetap mendapatkan pujian kritis.

Barangkali itulah alasan mengapa Pet Sematary kembali dibangkitkan dari dari kematian, 30 tahun sejak terakhir kali diadaptasi ke layar lebar.

Pada film sebelumnya, sepasang kekasih (Jason Clarke dan Amy Seimetz) mendengar tentang pemakaman yang dikutuk di sebuah pedesaan di Boston, yang membuat semua orang mati di kuburan itu bangkit dan kembali ke rumah.

Namun plot pemakaman yang diketahui dan disenangi para penggemar Stephen King itu telah diubah, demi alur yang lebih baik. Saat artikel ini ditulis, versi seram terbaru ini mendapatkan skor 91% di Rotten Tomatoes.

Situs comingsoon.net menyanjung film ini, "lintasan yang sepenuhnya baru untuk cerita yang lebih dalam dan lebih kelam."

Film ini dirilis 4 April di Irlandia, Australia, Jerman, Denmark, dan Singapura, 5 April AS, serta 10 April di Belgia dan Prancis.

Hak atas foto Disney

Avengers: Endgame

Film Avengers: Infinity War tahun 2018 yang apokaliptik berakhir dengan adegan Thanos si ungu yang super jahat memusnahkan setengah kehidupan jagat raya, termasuk Spider-Man dan Black Panther.

Lantas bagaimana para penyintas kisah itu mampu menaklukkannya? Dan bagaimana mereka menghidupkan kembali para korban (karena tentu saja, Spider-Man tidak akan benar-benar lenyap)?

Kita semua paham bahwa para pahlawan memiliki tiga jam untuk menyelesaikan tugas, dan Avengers:Endgame pun menjadi film Marvel terpanjang yang pernah dibuat.

Namun ada rumor, karena kontrak kerja sejumlah pemeran bintang telah habis, beberapa karakter, entah Captain America atau Iron Man, akan mati-dan tak akan bangkit dari kematian.

Film ini akan dirilis pada 24 April di Australia, Jerman, Denmark, dan Prancis, 25 April di Irlandia, serta 26 di Kanada dan AS.

Hak atas foto Jan Thijs

Stockholm

Stockholm Syndrome terjadi ketika korban penyekapan menyukai bahkan jatuh cinta pada orang yang menawannya. Nama sindrom itu diambil dari kasus penyanderaan tahun 1973, kemelut yang direka ulang oleh sutradara asal ibu kota Swedia, Robert Budreau.

Ethan Hawke berperan sangat menawan sebagai pria Swedia berkumis yang masuk ke sebuah bank sambil menentang senjata. Dan Noomi Rapace adalah salah satu perempuan yang terjebak di gedung itu bersama Hawke selama empat hari.

Diumumkan sebagai kisah tak masuk akal namun berdasarkan kenyataan, film karya Budreau memandang penyekapan itu bukan sebagai drama kelam, tapi sandiwara yang liar.

Merujuk ulasan di situs Film Threat, "energi gila-gilaan membuat film ini segar dan menghibur sejak awal hingga akhir".

Stockholm akan dirilis pada 12 April di Kanada dan AS.

Hak atas foto Cohen Media Group

Ash is Purest White

Ketika seorang bandit (Fan Liao) disergap sekelompok penjahat, kekasihnya yang cerdas (Tao Zhao) menakut-nakuti gerombolan itu dengan menembakkan pistol ke udara. Dan saat polisi datang, ia berlagak seolah senjata itu miliknya, bukan pacarnya.

Namun menghilang sementara waktu adalah konsekuensi pengorbanan sang kekasih dari gerombolan penjahat itu.

Setelah mendekam di penjara selama beberapa saat, dia memulai perjalanan keliling Cina untuk menemukan pasangannya.

Film karya Jia Zhangke ini mungkin dimulai dengan adegan kilat tentang sejumlah kelompok penjahat. Tapi alur film ini berkembang menjadi sebuah meditasi hipnotik tentang bagaimana orang-orang dan sejumlah tempat berubah di luar batas pemikiran manusia.

Wall Street Journal menyebut, "Tidak ada orang yang membuat film seperti Jia. Dia adalah seorang dramawan dengan sudut pandang pembuat dokumenter serta insting sejarawan, bahkan pakar geografi."

"Namun Jia juga seorang penyair romantis, dan pahlawan wanitanya hidup di atas sokongan cinta, sejauh perasaan itu membawanya."

Film ini dirilis pada 15 Maret di AS dan 29 Maret di Belanda.

Hak atas foto Dark Horse Entertainment

Hellboy

Satu dekade sebelum membuat film The Shape of Water yang memenangkan Oscar, Guillermo del Toro menyutradarai dua film tentang Hellboy, agen rahasia pemburu Nazi, seorang manusia pemarah setengah iblis yang memotong tanduknya dan menjadikannya senjata presisi.

Kabar buruk bagi penggemar yang telah berdoa untuk film ketiga adalah, kisah yang berbasis komik karangan Mike Mignola ini diperankan aktor serta dibuat oleh sutradara baru.

David Harbour (Stranger Things) mengambil alih peran Ron Perlman sebagai tokoh utama (Anda tak akan bisa membedakan siapa di balik riasan merah menyala itu).

Adapun posisi Del Toro digantikan Neil Marshall, spesialis komedi horor ala Inggris yang menyutradarai The Descent, Dog Soldiers, serta dua episode Game of Thrones.

Namun ada satu aspek yang barangkali akan membuat para penggemar frustrasi itu riang: tidak seperti film ciptaan Del Toro, film ini mendapat kategori R (restricted/terbatas) karena kekerasan penuh darah serta serangan tanduk sepanjang alur.

Hellboy akan dirilis pada 11 April di Australia, Brasil, dan Jerman, serta 12 April di AS.

Hak atas foto Lionsgate

Dragged Across Concrete

Dua polisi (Mel Gibson and Vince Vaughn) melihat perampokan bank tengah terjadi dan mengikuti para penjahat itu ke persembunyian.

Ini adalah premis sederhana a la film beranggaran rendah. Namun Craig Zahler (sutradara Bone Tomahawk dan Brawl in Cell Block 99) memiliki keahlian untuk mengembangkan premis itu menjadi komedi kelam, kisah detektif sarat kekerasan mengejutkan, serta dialog padat yang dapat membuat Quentin Tarantino iri.

Yang lebih penting, Zahler benar-benar menjelajahi jiwa sederet karakter film ini-yang paling provokatif adalah detektif rasis dan seksis yang diperankan Gibson.

Situs AskRogerEbert.com menulis, "Ini adalah film yang membawa Anda di ujung kursi, lalu menyajikan Anda adegan sepanjang 10 menit tentang dua laki-laki yang duduk sambil menyantap roti lapis berisi salad telur di mobil pengintai, tapi tetap membuat Anda bertahan di ujung kursi".

Film ini akan dirilis pada 22 Maret di AS dan 19 April di Irlandia.

Hak atas foto Good Deed Entertainment

Breaking Habits

Ini adalah salah satu kisah yang ditakdirkan untuk menjadi sebuah cerita dokumenter khas komedi Hollywood.

Film debut Robert Ryan ini berkisah tentang cerita nyata Christine Meeusen, perempuan tengah baya yang duduk sebagai pejabat eksekutif sebuah perusahaan.

Meeusen juga seorang ibu tiga anak yang memutuskan mengubah kehidupannya setelah mengetahui banyak kesalahan yang disembunyikan suaminya. Bukan hanya membuka kebun ganja di California, ia juga mengubah namanya menjadi Suster Kate.

Dia dan semua rekan perempuannya belakangan mengklaim diri sebagai sekelompok biarawati yang disebut sebagai Sister of the Valley. Mereka mengklaim hanya menjual sabun dan minyak resepan ganja untuk kepentingan kesehatan. Namun polisi lokal dan gembong narkotik tak mempercayainya.

Film ini akan dirilis tanggal 19 April di AS.

Hak atas foto Annapurna Pictures

Missing Link

Jangan lewatkan Missing Link. Di saat sebagian besar studio animasi di AS berkonsentrasri pada kartun berbasis komputer, rumah produksi Laika memiliki karya animasi stop-motion berkualitas tinggi yang unik, seperti Corpse Bride, Coraline and Kubo dan Two Strings.

Film terakhir mereka ditulis dan disutradarai oleh Chris Butler, yang membuat ParaNorman, film dari studio Laika yang meraih nominasi Oscar.

Sebagai sebuah film petualangan keluarga, Missing Link menampilkan Victoria sang penjelajah yang berhidung busur panah (disuarakan Hugh Jackman) dan raksasa lemah lembut berbulu (disuarakan Zach Galifianakis) yang bernama Susan Link.

Pasangan aneh ini berkelana untuk mencari Yetis. Dalam perjalanan itu mereka secara tidak sengaja bertemu karakter yang disuarakan Emma Thompson, Stephen Fry, Matt Lucas dan David Walliams.

Film ini dirilis 5 April di Irlandia, 11 April di Australia dan Singapura, 12 April di AS, serta 19 April di Prancis.

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris dariartikel ini, Ten films to watch this Aprildi BBC Culture.