Karya-karya agung Leonardo da Vinci yang hilang

Leonardo da Vinci dianggap sebagai salah satu individu paling berbakat yang pernah hidup, namun kita hanya memiliki sedikit bukti fisik tentang kejeniusannya.

Dia menciptakan beberapa lukisan terbesar pada abad keemasan Renaisans - tetapi kurang dari 20 yang bisa bertahan tergerus waktu, seperti Perjamuan Terakhir atau Salvator Mundi, yang direstorasi secara besar-besaran hingga membuat tangan dari sang master hampir tak terlihat.

Banyak karya seni patung atau arsitektur miliknya yang belum selesai dan banyak risalah yang ia rencanakan, termasuk yang berhubungan dengan seni dan anatomi, hingga kini masih belum tuntas.

Bahwa kita menyadari karya menakjubkan Da Vinci adalah berkat sketsa-sketsanya.

Karya-karya yang dibuat dengan sapuan garis yang halus, terbuat dari kapur, tinta dan pencuci warna, sering disertai dengan catatan, mengungkapkan berbagai minatnya, termasuk pada seni lukis, seni patung, arsitektur, anatomi, teknik sipil, kartografi, geologi dan botani.

"Karena itu adalah surat-surat pribadinya, perasaan memandang dari balik punggung ke arah pikirannya melalui karya-karyanya benar-benar sangat menggetarkan," kata Martin Clayton, pejabat The Royal Collection Trust, yang memperlihatkan gambar Da Vinci di penjuru tempat di Inggris sepanjang tahun 2019.

Dan karena mereka telah bertahan dalam kondisi yang luar biasa, mereka memberikan wawasan yang murni murni tentang keahliannya sebagai seorang seniman.

Bisa jadi sketsa ini adalah sketsa awal dari lukisan Da Vinci, A Lady with an Ermine

"Anda dapat melihat setiap guratan yang dilakukan Leonardo tanpa intervensi apa pun dalam 500 tahun berikutnya," kata Clayton.

Meskipun studi aktual untuk lukisannya merupakan bagian yang relatif kecil dari gambar, mereka tidak diragukan lagi beberapa yang paling indah.

Studi sederhana untuk gorden yang ditampilkan dalam The Virgin and Child with Saint Anne sangat indah.

Gulungan lipatan kain tidak hanya menangkap bentuk lengan tetapi juga efek lapisan berlapis pada lukisan yang akan bertindak sebagai panduan bagi asisten yang mengerjakannya.

Sketsa semacam ini, menunjukkan gulungan lipatan kain di lengan Madonna

Sketsa karya agung

Karya-karya itu juga memungkinkan kita melihat sekilas karya yang hilang.

Da Vinci mengerjakan dua komposisi untuk lukisan Leda dan the Swan, dan versi dimana Leda berdiri dianggap yang paling dihargai oleh para asistennya dan pewaris bersama Salaì, tetapi tampaknya telah rusak ketika menjadi bagian dari koleksi pengadilan Perancis dan dihancurkan sekitar 1700.

Da Vinci membuat sketsa bagaimana rambut Leda terlihat dari belakang, menunjukkan bahwa dia mempelajari detail rambut itu dari wig.

Sebuah studi sketsa kepala Leda menunjukkan wajah ala Da Vinci yang biasanya sederhana dengan mata tertunduk memberikan vitalitas yang tak terduga melalui gaya rambut rumit dari anyaman paralel dan lingkaran padat.

Kita tahu dari salinan kontemporer lukisan yang ditampilkan dalam versi final.

Hal penting yang harus dipahami bersama Leonardo adalah bagaimana semua pekerjaannya adalah satu kesatuan Martin Clayton

Studi anatomi mungkin tampak seperti dunia yang jauh dari seninya, tetapi "hal yang paling penting untuk dipahami bersama Leonardo adalah bagaimana semua karyanya merupakan satu kesatuan", kata Clayton.

"Sangat awal dalam karirnya ia tiba pada gagasan bahwa melukis pada dasarnya adalah pencarian ilmiah dan harus mencakup efek ilmiah, rasional, obyektif ... sebaliknya semua penelitian ilmiahnya memiliki komponen estetika yang sangat kuat," katanya.

Sketsa tengkorak buatan Da Vinci, 1489.

Pengetahuan tentang anatomi adalah hal yang lumrah di antara para seniman pada masa itu, tetapi Da Vinci mengambilnya lebih dari sekadar pengamatan bentuk, mencari cara untuk menggambarkan makhluk hidup dengan jiwa.

Penyelidikannya tentang otak, termasuk teknik yang sangat inovatif dengan menyuntikkan lilin cair untuk menentukan bentuknya, dimaksudkan untuk lebih jauh pemahamannya tentang penalaran manusia.

Meskipun ini tentu saja akhirnya sia-sia, Clayton percaya "kesadarannya yang jelas bahwa fungsi dan struktur tidak saling dipahami adalah momen wawasan yang nyata".

Dalam studinya tentang jantung, Da Vinci membantah kepercayaan tradisional bahwa udara yang berasal dari paru-paru langsung menuju ke jantung

Menurut Clayton, "yang terbesar dari semua pengejaran ilmiah Leonardo" adalah penelitian jantungnya. Meskipun kurangnya bahan manusia membuatnya menggunakan jantung sapi, ia kemudian melakukan "beberapa pengamatan ... bagaimana katup misalnya berfungsi, yang benar-benar tidak ditemukan lagi sampai abad ke-20," katanya.

Dia selalu menginvestasikan gambar-gambar ini dengan rasa kagum Martin Clayton

Gambar-gambar terperinci dari investigasi-investigasi ini, walaupun tidak diragukan lagi sangat indah, dieksekusi tanpa memihak dalam warna hitam dan putih, tetapi studinya tentang embriologi agak berbeda.

Janin di dalam rahim diberi sentuhan warna yang langka seolah-olah untuk menekankan penghargaannya pada keajaiban hidup.

"Dia selalu menginvestasikan gambar-gambar ini dengan rasa kagum," kata Clayton.

Janin di dalam rahim 1511.

Ketertarikan Da Vinci dengan reproduksi dan regenerasi adalah kunci untuk memahami karyanya yang paling terkenal, Mona Lisa atau La Gioconda.

Meskipun secara luas diyakini sebagai penggambaran Lisa Giocondo, istri Florentine yang kaya, ia melampaui identitasnya untuk menjadi "potret wanita sebagai agen reproduksi dalam konteks alam semesta yang kekal", jelas Clayton.

Simbolisme direpresentasikan oleh lanskap kuno di latar belakang, yang menandakan universalitas yang abadi.

Da Vinci menggambar pohon di tepi hutan dengan sentuhan, kapur itu diasah atau digunakan secara luas, dan sesekali dibasahi lidah seniman untuk menambah kerapatan dalam bayang-bayang

Studi Da Vinci tentang formasi air dan batu telah menyebabkan perasaan mendalam tentang rentang waktu yang luas yang tercakup dalam penciptaan Bumi, dengan pengamatannya terhadap fosil laut di pegunungan yang menuntunnya untuk mempertanyakan kisah Alkitab tentang banjir.

"Dia telah dipanggil oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, ahli geologi pertama," kata Clayton.

Studi Da Vinci tentang air juga didorong oleh minatnya pada teknik sipil. Fakta bahwa ia dipekerjakan oleh, antara lain, Cesare Borgia dan Giuliano de Medici menunjukkan ia memiliki pemahaman dan reputasi yang memadai di lapangan untuk dianggap sebagai salah satu praktisi utamanya.

Dia membuat sketsa rencana kanal untuk memotong bagian sungai Arno yang tidak dapat dilalui dan meskipun itu tidak membuahkan hasil, tampaknya dia terlibat dalam proyek-proyek untuk mengeringkan rawa-rawa dan membangun kunci.

Sementara ketika bekerja untuk Borgia, ia menciptakan apa yang dikatakan Clayton sebagai "mungkin peta yang paling akurat dari Renaisans", dari kota Italia Imola.

Peta kota Imola buatan da Vinci

Setelah mondar-mandir di sepanjang jalan, Da Vinci kemudian mengambil bantalan dari menara pusat sebelum mungkin mengerjakan tata letak dengan geometri pada selembar kertas yang hilang.

"Anda dapat meletakkan peta Leonardo di peta Imola modern dan itu sesuai persis," kata Clayton.

Namun, gambar-gambar persenjataannya tampaknya berbeda. "Tidak ada bukti bahwa semua ini pernah dibangun dan tidak mungkin ada yang dimaksudkan untuk dibangun," kata Clayton.

Bubuk mesiu diperkenalkan ke perang Eropa selama kehidupan Da Vinci, dan gambar militernya tahun 1480-an mencakup desain untuk kereta dan ketapel serta senjata dan mortir

"Semakin dia ingin membuat tanda di Milan, sebuah kota yang terkenal dengan persenjataannya, dan membuat dirinya diperhatikan di pengadilan Sforza."

Sementara di pengadilan khusus itu, Da Vinci juga mengerjakan apa yang akan menjadi karya pahatan terbesarnya, sebuah monumen kuda untuk ayah Ludovico Sforza, Francesco.

Selama 1480-an, Ludovico Sforza - penguasa Milan - menugaskan Da Vinci untuk membuat monumen kuda perunggu

Ada banyak sketsa yang terperinci dan ada, dan Da Vinci membuat model tanah liat - tetapi ketika pasukan Raja Prancis Charles VII menyerbu Milan, itu digunakan sebagai sasaran latihan oleh pasukannya dan dihancurkan.

Di awal karirnya, Da Vinci telah menulis dongeng alegoris tentang kemampuan bawaan manusia untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan ketamakan dan peperangan, dan pengalaman seperti ini hanya dapat meningkatkan kesadarannya akan fakta itu.

Menjelang akhir hidupnya, dia mulai fokus hampir secara obsesif pada gambar-gambar delima apokaliptik, di mana tidak ada yang tersisa selain debu, air, dan puing-puing.

Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Da Vinci disibukkan dengan badai dahsyat yang melanda bumi - dan perjuangan manusia yang sia-sia melawan kekuatan alam.

Clayton melihat dalam gambar-gambar ini sebuah kesadaran akan kesigapan upaya manusia yang berasal dari pemahaman Da Vinci yang unik tentang zaman Bumi yang luar biasa.

Dia tahu bahwa apa pun yang diciptakan manusia pada akhirnya akan hancur menjadi debu, seperti yang terjadi pada lukisan Perjamuan Terakhir, dimana kekuatan alam akan menang.

Kerendahan hati yang dalam ditunjukkan dalam gambar-gambar ini mungkin merupakan bukti yang lebih besar untuk kejeniusannya daripada karya yang hilang atau tidak lengkap yang pernah ada.

