Inikah akhir dari sepatu hak tinggi?

Hak atas foto Getty Images Image caption Model Gigi Hadid di catwalk Versace Cruise 2019.

Saat sepatu olahraga semakin mengambil alih, stiletto setinggi langit pun terpecah belah. Untuk beberapa orang, stiletto berarti penindasan, tapi untuk yang lain, sepatu hak tinggi berarti seks, pemberdayaan dan fluiditas.

Pada Januari 2014, almarhum Karl Lagerfeld mengadakan acara Chanel haute couture di klub fiksi 'Cambon Club'. Dipimpin oleh Cara Delevingne, para model melenggang menuruni tangga dengan diiringi suara orkestra, masing-masing mengenakan sutra tipis bertatahkan permata, dengan tweed, atau kreasi organza. Sejauh ini, sangat haute couture.

Hal yang membedakan? Pakaian setiap model dilengkapi dengan sepatu olahraga yang dipesan khusus, tiap pasangnya berharga sekitar 3.000 euro (Rp 48 juta) dan perlu 30 jam untuk dibuat. Pilihan alas kaki itu mengherankan, tapi juga menggambarkan langkah radikal.

Sepatu olahraga disambut dalam dunia mode kelas atas yang eksklusif dan mewah. Bukan lagi barang fungsional yang harus segera dilepas ketika pergi ke kantor atau pesta, sepatu olahraga telah menjadi sepatu mewah yang diakui Chanel.

Hak atas foto Getty Images Image caption Chanel menjadi salah satu merek yang cepat mengadopsi tren ini.

Lima tahun berlalu, dan fenomena fashion-sneaker tampaknya telah mencapai titik di mana kita tak mungkin lagi hidup tanpanya. Sejak Chanel, sepatu olahraga menjadi lebih gila, lebih lincah, dan dalam banyak kasus, lebih mahal. Semakin aneh dan tanggung bentuknya, semakin baik.

Menurut platform pencarian fashion Lyst, sneakers mewakili empat dari 10 item fashion paling dicari di kuartal empat tahun 2018.

Merek olahraga seperti Nike dan Adidas memang yang pertama kali melihat potensi fashion sepatu jenis ini, tapi merek-merek mewah pun segera menyadari potensinya, baik dari segi gaya maupun keuntungannya. Dan merek-merek ini piawai menciptakan aksesori yang akan diinginkan banyak orang.

Instagram dibanjiri pada influencer–termasuk Gigi dan Bella Hadid dan Hailey Bieber–semuanya dengan bangga mengenakan sepatu olahraga besar bersama segala sesuatu mulai dari gaun malam hingga celana jins dan T-shirt.

Favorit mereka termasuk Louis Vuitton Archlights dan Balenciaga Triple S, keduanya dijual dengan harga sekitar £600-£1.000 per pasang, tergantung pada personalisasinya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sepatu keluaran Louis Vuitton.

Serena Williams bahkan mengenakan sepatu ketsnya ke pesta pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, dipadankan dengan gaun Valentino-nya. Belum lagi pesta pernikahannya sendiri.

Satu dekade lalu, sepatu ini tidak akan pernah dianggap sebagai sepatu formal. Tapi kini mentalitas telah berubah secara signifikan. Aturan berpakaian menjadi lebih santai, memungkinkan sepatu olahraga berkembang di tempat kerja, bersama-sama dengan pakaian casual dan pakaian olahraga.

"Generasi X dan Y perlahan-lahan telah meninggalkan sepatu berhak tinggi, beralih dari ide seksis dan diskriminatif ketika perempuan harus mengenakan sepatu berhak di kantor", kata Morgane Le Caer dari Lyst.

Mungkin bukan kebetulan bahwa kebangkitan sepatu olahraga bertepatan dengan feminisme gelombang keempat dan wacana publik yang lebih besar tentang identitas gender non-biner.

"Sepatu kets mewah adalah tanda zaman kita dan langkah menuju cara berpakaian yang lebih inklusif", kata Lucia Savi, kurator di Museum Victoria & Albert.

Seks dan kekuatan

Jika sepatu hak tinggi adalah alat patriarkal yang dirancang untuk memperlambat wanita, kebangkitan mode sepatu olahraga adalah penolakan yang sempurna. Jadi, apakah ini berarti akhir dari sepatu hak tinggi? Mungkin tidak.

Saat ini hubungan kita dengan alas kaki yang memicu sakit kepala ini tetap menjadi sumber rumit perdebatan feminis. Seringkali, simbolisme sepatu hak tinggi tergantung pada konteks dan pendapat pribadi.

"Ini adalah sepatu untuk saat kita menang; untuk ambisi, untuk sampul majalah, karpet merah, acara penghargaan, ruang rapat, ruang sidang, gedung parlemen dan podium debat," kata Summer Brennan dalam bukunya High Heel, yang diterbitkan pada bulan Maret.

"Agak paradoks–atau mungkin tidak–menurut industri fetish yang telah berusia 150 tahun, sepatu hak tinggi juga dipandang sebagai sepatu untuk seks," kata dia.

Hak atas foto Getty Images Image caption Bangsawan Persia adalah salah satu yang pertama mempopulerkan sepatu hak tinggi.

Hubungan antara tumit dan kekuasaan tergantung pada waktu dan tempat bersejarah. Bahkan, sepatu hak tinggi pada awalnya dipakai untuk menyampaikan maskulinitas.

Sepatu hak tinggi diperkenalkan ke Eropa dari Asia pada akhir abad ke-16, dan pada awalnya dipakai oleh laki-laki untuk berkuda karena haknya mengamankan kaki di sanggurdi saat naik.

Dalam pikiran Eropa masa itu, sepatu berhak terkait dengan kekuatan militer Persia, sehingga secara antusias diadopsi oleh pria, dan baru beberapa lama kemudian mulai dikenakan oleh wanita dan anak-anak.

Louis XIV, yang memerintah Prancis pada 1643-1715, adalah salah satu influencer sepatu hak tinggi pertama. Sepatu berhiasnya tidak cocok untuk aktivitas fisik apa pun—karena itu, menekankan statusnya yang kuat.

Hak atas foto Getty Images Image caption Louis XIV, yang memerintah Prancis pada 1643-1715, adalah salah satu influencer sepatu hak tinggi pertama.

Saat ini, masih ada beberapa industri di mana sepatu berhak tinggi tetap menjadi bagian dari pakaian kantor perempuan. Pada 2016, Nicola Thorp, seorang resepsionis di Inggris, dipulangkan dari kantor karena dia menolak mengenakan sepatu hak tinggi.

Insiden itu berubah menjadi skandal, mendorong lebih dari 150.000 orang menandatangani petisi yang menyerukan pembuatan undang-undang yang akan melarang tempat kerja mewajibkan sepatu hak tinggi, dan penyelidikan parlemen Inggris terhadap pakaian seksis. Sejauh ini hukum belum diubah.

Sepatu hak tinggi juga tetap menjadi kode berpakaian standar bagi perempuan di karpet merah. Festival Film Cannes mendapat kritikan pada 2015 setelah terungkap bahwa seorang perempuan ditolak masuk karpet merah karena melanggar keharusan memakai sepatu berhak tinggi, dan malah mengenakan sepatu datar bertatahkan permata.

Aktor-aktor termasuk Emily Blunt dan Benicio Del Toro menentang aturan festival yang dianggap tiran dan melakukan pemolisian mode. Pada 2018, Kristen Stewart mencemooh aturan itu dengan berjalan di karpet merah dengan kaki telanjang.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pada 2018, Kristen Stewart mencemooh aturan itu dengan berjalan di karpet merah dengan kaki telanjang.

Tapi sifat tren fesyen yang berubah-ubah berarti bahwa begitu sebuah tren menyentuh arus utama, pendulum berayun ke arah yang berlawanan.

Ketika kini sepatu olahraga sudah dipakai oleh banyak orang, artinya sebentar lagi sepatu berhak tinggi akan bangkit kembali. Ini bisa dilihat dari tanda-tanda bahwa perancang busana menjauh dari tren sepatu olahraga dalam putaran pekan mode terakhir.

Demna Gvasalia, direktur kreatif Balenciaga dan pria yang memelopori sepatu olahraga mewah, tidak memasukkan satu pun sepatu olahraga dalam koleksi musim gugur/musim dinginnya baru-baru ini.

Bahkan jika kita bergerak menjauh dari tren sepatu olahraga mewah, Beth Goldstein, analis sepatu dan aksesoris di The NPD Group, mengatakan bahwa penerimaan sepatu olahraga dalam konteks formal merupakan indikasi pergeseran gaya hidup jangka panjang bagi wanita.

"Saya tidak percaya ini sebuah tren, sudah terlalu lama. Kini konsumen memprioritaskan kenyamanan untuk gaya hidup mereka yang sibuk dan atletis saat fashion terus berkembang. Pertumbuhan secara alami akan melambat, tetapi sepatu kets akan tetap menjadi kekuatan pendorong di pasar."

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mintel pada tahun 2018, pembeli AS berusia 18-34 adalah kelompok usia yang paling mungkin untuk membeli sepatu karena nyaman (37%).

"Kenyamanan, fungsionalitas, dan detail yang menarik jelas menjadi preseden, berlawanan dengan perasaan bahwa seolah-olah kita berpakaian untuk orang lain," kata Natalie Kingham, direktur mode dan pembelian di Matches Fashion.

"Sepatu tanpa hak telah berubah dari kekuatan ke kekuatan, baik untuk sepatu bot, sepatu besar, atau versi sandal yang lebih sporty."

Kingham menambahkan bahwa bahkan untuk pelanggan yang mengenakan sepatu hak tinggi, mereka ingin sepatu dengan hak yang lebih rendah dan lebih nyaman.

"Yang menarik, sebagian besar bisnis sepatu berhak tinggi kami telah bergeser ke tinggi hak dari 90 mm ke bawah, dan banyak merek sepatu yang lebih baru seperti Wandler, atau merek dengan arah kreatif baru seperti Bottega, tidak memiliki hak lebih dari 90 mm dalam koleksinya."

Salah satu merek alas kaki yang sedang naik daun yang disukai Kingham adalah Grey Matters, yang memiliki hak rendah, "hampir seperti koleksi interior dengan detail pahatan hak yang berbentuk bulat".

Hak atas foto Getty Images

Savi percaya bahwa kita tidak akan sepenuhnya berhenti memakai sepatu hak tinggi, tetapi hubungan itu berkembang.

"Peran yang dimainkan oleh tingginya hak sepatu dalam berbagai budaya di seluruh dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Saya rasa itu tidak akan memudar dengan cepat. Stiletto mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang lain, tingginya hak sepatu mungkin masih akan memainkan peran. "

Sepatu hak tinggi untuk pria telah mengambil alih dunia permodelan dan karpet merah dalam beberapa tahun terakhir. Ini memberi petunjuk bagaimana hubungan sosial dengan sepatu hak tinggi yang mungkin berubah sekali lagi.

Label seperti Gucci, Calvin Klein, Saint Laurent dan Balenciaga telah menampilkan sepatu bot dan sepatu berhak tinggi dalam koleksi mereka, seringkali dengan tambahan gambar mencolok dan ornamen berkilauan.

Hak atas foto Getty Images Image caption Sepatu hak tinggi untuk pria.

Pada tahun 2018, desainer mewah Italia Francesco Russo meluncurkan garis stiletto tanpa gender yang tersedia dalam ukuran Italia 35 hingga 45.

"Ini bukan polemik, itu bukan politik," kata sang desainer kepada Vogue.

"Ini hanyalah bagaimana masyarakat bergerak maju. Saya pikir itu adalah tugas kita sebagai manusia untuk menghasilkan produk untuk menanggapi dunia. Koleksi edisi terbatas begitu populer sehingga sepatu ini menjadi bagian permanen dari apa yang kami tawarkan."

Merek lain yang mengubah simbol tradisional sepatu hak tinggi adalah Syro yang berbasis di Brooklyn. Perusahaan ini menjual sepatu hak tinggi dan sepatu bot ukuran laki-laki kepada pelanggan prianya, pelanggan trans, atau non-biner.

Gaya yang chic dan mempromosikan paduan gaya yang lebih cair. Manifesto yang mereka nyatakan adalah untuk mempromosikan "keanekaragaman melalui visibilitas" dan "pemberdayaan melalui komunitas".

Mungkin itu intinya. Alih-alih melarang sepatu hak tinggi, mereka harus dilepaskan dari harapan gender yang dipaksakan dan norma sosial. Maka mereka hanya, ya sudah, sepasang sepatu. Keputusan memakainya harus turun ke pilihan individu masing-masing. Bagaimanapun, penindasan patriarkal atau fisik seseorang dapat menjadi pembebasan bagi orang lain.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di Is it the end for high heels di laman BBC Culture