Sembilan serial pilihan di bulan Juni

Hak atas foto HBO/Sky Atlantic

Dari The Handmaid's Tale sampai ke kembalinya Big Little Lies, Eddie Mullan memilih program-program yang patut ditonton bulan ini.

Hak atas foto Hulu

The Handmaid's Tale

Novel Margaret Atwood tentang sebuah distopia di mana perempuan dipaksa untuk menjalani perbudakan reproduksi untuk kelompok masyarakat elite berakhir secara ambigu, namun musim ketiga adaptasi televisinya kini sudah bergerak jauh dari materi aslinya.

Para penggemar serial ini tak hanya menanggung beban penderitaan di musim kedua bersama dengan karakter June (Elizabeth Moss) atau Offred menanggung berbagai penyiksaan, meski rezim diktator Gilead mulai hancur dan semakin banyak perempuan bergabung dalam perlawanan.

Aunt Lydia mendapat balasannya, tapi apakah dia benar-benar mati? Dan apakah June bisa melihat anak-anaknya lagi?

Setelah mengirimkan bayi Nichole ke Kanada bersama dengan sesama pejuang perlawanan Emily dengan harapan sang bayi bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, di musim ketiga, June kembali ke Gilead dan melawan kekuasaan yang ada. Akan ada reuni dan pengkhianatan yang memaksa para karakternya untuk berpihak.

Hak atas foto HBO/Sky Atlantic

Big Little Lies

Drama yang penuh bintang ini berfokus pada kehidupan kompleks lima ibu di kota indah pinggir pantai tujuan wisata di California.

Musim pertamanya berakhir dengan sempurna lewat tujuh episode. Dan jika ada serial televisi yang tak membutuhkan musim kedua, Big Little Lies adalah contohnya — tapi kembalinya serial ini seperti tak terhindarkan, mengingat sukses besarnya, dan semua bintang perempuannya dalam puncak karir, lagu latar yang sempurna, dan misteri yang membahas isu domestik yang kompleks.

Setelah kejadian mengerikan pada malam pengumpulan dana, para ibu Monterey — Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) dan Bonnie (Zoe Kravitz) - kembali ke kehidupan mereka yang tampak normal.

Sampai kemudian ibu yang berduka, Mary Lousie (Meryl Streep) muncul dan bertanya-tanya. Pernikahan yang rapuh dan persahabatan sejati pun akan diuji.

Hak atas foto Netflix

Dark

Noir fiksi sains yang membingungkan ini — yang dibandingkan dengan Stranger Things tanpa nostalgia dan rahasia kota kecil seperti Twin Peaks — mengambil tempat di kota industri Winden, di mana hilangnya seorang anak membuat empat keluarga sibuk mencari jawaban.

Serial berbahasa Jerman ini mengikuti Jonas (Louis Hofmann), seorang remaja yang kesulitan beradaptasi setelah ayahnya bunuh diri, dan teman-teman serta keluarganya, yang semuanya terlibat dalam plot berpindah-pindah antara ruang dan waktu dari 2019, 1986, 1953 — dan sekarang, 2052.

Pada awal musim kedua ini, atau "siklus dua" dari trilogi, Jonas mendapati dirinya terjebak di masa depan pasca-kiamat dan berusaha kembali ke 2020, sementara temannya, Martha, Magnus, dan Franziska berusaha mengungkap bagaimana sahabat Jonas, Bartosz, terlibat dalam insiden misterius.

Semua garis waktu tampaknya dikendalikan oleh sosok misterius, Noah, yang berusaha untuk menulis ulang sejarah.

Hak atas foto Showtime

The Loudest Voice

Russell Crowe dan Sienna Miller tampak tak dikenali saat memerankan pendiri Fox News Roger Ailes dan istrinya, Elizabeth, dalam serial yang diangkat dari buku Gabriel Sherman, The Loudest Voice in the Room.

Ailes menguasai jaringan televisi itu selama dua dekade dan diakui sebagai sosok yang mengubah Fox News menjadi suara paling kuat dalam media konservatif, dan serial ini mengikuti naik turun karirnya.

Serial ini berfokus pada satu dekade terakhir dan membahas momen paling penting dalam hidupnya, termasuk bertemu dengan Richard Nixon, yang mengawali karir politik Ailes, serta tuduhan pelecehan seksual dan ganti rugi yang membawa kehancuran karirnya di Fox.

Naomi Watts memerankan lawan Ailes, mantan penyiar Fox News, Gretchen Carlson, dan beberapa pemeran lain termasuk Seth MacFarlane sebagai mantan kepala humas Fox News Brian Lewis dan Simon McBurney sebagai Rupert Murdoch.

Hak atas foto Netflix

Black Mirror

Setelah episode pilih sendiri petualanganmu Bandersnatch, antologi fiksi sains yang berlatar masa depan ini kembali untuk musim kelimanya, dengan tiga episode panjang yang menampilkan Andrew Scott, Miley Cyrus, Anthony Mackie dan Yahya Abdul-Mateen II.

Pencipta Black Mirror, Charlie Brooker, baru-baru ini mengatakan pada BBC bahwa kita tak perlu takut dengan teknologi, tapi pada diri kita sendiri. "Kami tidak menghadirkan teknologi sebagai penjahat, kami hanya menampilkannya sebagai alat kuat yang disalahgunakan orang." Jadi jangan dulu buang HP Anda.

Scott (pendeta di Fleabag) memberikan performa yang mirip dengan Michael Douglas di Falling Down sebagai sopir taksi yang hancur di Smithereens; Cyrus tampil sebagai bintang pop dengan pergulatan pribadinya di Rachel, Jack and Ashley Too; dan Mackie serta Abdul-Mateen menjadi teman kuliah yang memicu serangkaian peristiwa yang bisa mengubah hidup mereka untuk selamanya di Striking Vipers.

Hak atas foto Amazon Prime Video

Too Old to Die Young

Sutradara Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) membuat debutnya di televisi dengan noir horor-thriller yang membawa Miles Teller, John Hawkes dan Jena Malone di peran utama.

Serial ini mengisahkan polisi Los Angeles (Teller), yang beroperasi di sisi kelam San Fernando Valley, dan bekerja dengan penjahat mematikan bawah tanah sebagai caranya untuk memaafkan dirinya karena tindakannya yang menyebabkan kematian seorang petugas polisi.

Di bawah bimbingan seorang mantan agen FBI, Viggo (John Hawkes), Martin membunuhi penjahat-penjahat paling berbahaya yang bisa dia temukan.

Anda bisa mengharapkan warna-warna brilian khas Refn dan kekerasan yang memuakkan selain juga musik elektronic Cliff Martinez.

Hak atas foto FX

Legion

Serial dari Marvel Comics ini menampilkan David Haller (Dan Stevens), seorang pria yang meyakini dirinya skizofrenik dan mendapati kenyataan mengejutkan bahwa suara dan pemandangan yang dia alami sebenarnya nyata, dan dia adalah mutan paling kuat yang pernah ada di dunia.

Dalam pertarungan epik di musim kedua, David mengeluarkan makhluk kuno dari dalam tubuhnya, Farouk, dan mulai mendapat kembali kendali atas pikirannya — tapi dengan kaburnya parasit jahat itu, di musim ketiga, David menjalin kerjasama yang tak diduga dengan mantan musuhnya, Clark DeBussy (Hamish Linklater) dan organisasi bayangan Division 3.

Sayangnya, perburuan Farouk menghidupkan lagi suara-suara gelap dalam kepala David, dan bangkitnya nafsu akan kekuasaan.

Hak atas foto AMC

NOS4A2

Setelah memerankan monster yang bisa membelah kepala orang secara telekinetik di Heroes, dan pembunuh berantai yang terobsesi akan kulit manusia di American Horror Story, Zachary Quinto kembali menancapkan giginya ke satu lagi karakter menakutkan dalam adaptasi dari novel vampir Joe Hill, anak dari Stephen King, yang berjudul sama.

NOS4A2 atau Nosferatu merujuk pada plat mobil Rolls Royce Wraith 1930an dari karakter Charlie Manx (Quinto), yang - untuk memperhatikan penampilannya yang muda - menyantap jiwa anak-anak, dan menaruh sisa-sisa jasad korbannya di desa dingin bernama Christmasland.

Sampai kemudian seniman muda Vic McQueen (Ashleigh Cummings) datang dan menemukan bahwa dia bisa memiliki kemampuan supernatural untuk menelusuri jejak Manx — tapi bisakah dia menyelamatkan korban-korbannya sebelum kehilangan pikiran?

Hak atas foto Channel 4/Walter Presents

The Lawyer (Advokaten)

Thriller Swedia ini mengambil latar di Swedia dan Denmark dan mengisahkan tentang pengacara dengan karir menjanjikan, Frank Nordling (Alexander Karim), dan bagaimana dia bisa jatuh ke dunia kejahatan Kopenhagen yang berbahaya.

Frank berusaha untuk melupakan trauma masa kecilnya 20 tahun lalu, saat dia dan saudarinya, Sara (Malin Buska) menjadi saksi kematian orang tua mereka dalam ledakan mobil — tapi saat penyeldikan Sara yang kini polisi menemukan hubungan dengan masa lalu mereka, dua kakak-beradik ini mendapati bahwa orang tua mereka dibunuh oleh gangster Denmark, Thomas Waldman.

Waldman juga kebetulan adalah salah satu klien besar di firma hukum milik teman Frank. Dalam upaya membalas kematian orangtua mereka, Frank harus menyusup ke organisasi Waldman dan menjadi pengacara pribadinya — tapi juga harus menghindari melukai orang-orang yang dekat dengannya, Frank harus menjaga rahasianya dan mengikuti permainan.

Sejauh apa Frank siap bermain?

Anda bisa membaca versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris di Nine TV shows to watch in June di laman BBC Culture