Aksi-aksi vandal yang merusak karya seni yang mereka cintai

Hak atas foto Getty Images

Perusakan karya seni acap kali didorong oleh alasan politik - bahkan bisa dipenuhi alasan kebencian.

Seni semestinya menggerakkan orang secara emosional, dan ketika emosi itu adalah kemarahan, maka layak ditilik mengapa beberapa orang kemudian melakukan aksi vandal.

Karya seni bernilai tinggi muncul untuk merepresentasi identitas nasional dan simbol bagi orang-orang atau museum yang mengoleksinya.

Lukisan Mona Lisa karya Leonardo Da Vinci telah menjadi sasaran vandalisme pada banyak kesempatan. Suatu ketika, oleh seorang perempuan kala sedang ditampilkan di Museum Nasional Tokyo, dan lain waktu oleh seseorang yang frustasi dengan minimnya akses bagi penyandang cacat di museum itu.

Tetapi, di São Paulo International Biennial pada tahun 1996, sesuatu yang tidak biasa terjadi.

Sebuah lukisan rusak, bukan karena amarah, tetapi karena kasih sayang. Dan itu menunjukkan sesuatu yang kuat tentang bagaimana kita memaknai karya seni.

Satu dari seri lukisan karya Andy Warhol pada 1977, Torsos, berada di pameran seni tahun itu. Seri lukisan tersebut menampilkan lukisan dan foto telanjang pria dan perempuan kadang-kadang berkerut, kadang lurus, memanjang dari bagian tengah hingga pertengahan paha.

Karya yang diperlihatkan di São Paulo termasuk seorang lelaki telanjang yang fotonya diulang enam kali.

Hak atas foto Getty Images Image caption Lukisan Mona Lisa beberapa kali menjadi target dari vandalisme.

"Suatu pagi saya mendapat telepon yang mengatakan 'Anda tidak akan percaya apa yang terjadi,'" kata Ellen Baxter, Kepala Konservator di Museum Seni Carnegie.

"Orang Brasil ini begitu meluap perasaannya terhadap Andy, sampai-sampai dia mencium bagian tubuh lelaki di lukisan."

Sebuah artikel berita dari surat kabar harian Brasil mencatat bahwa bekas lipstik ciuman dari seorang perempuan itu berada tepat di bagian penis.

"Torsos benar-benar lukisan yang provokatif dan pribadi," kata Jessica Beck, kurator di The Andy Warhol Museum.

"Lukisan itu juga indah. Sangat dipahami mengapa seseorang akan memiliki reaksi yang kuat, emosional, bersemangat untuk seri lukisan itu. "

Pelaku aksi vandal terhadap lukisan itu tidak ditangkap, dia juga tidak pernah diidentifikasi, dan bekas lipstik segera dihapus tanpa banyak keributan.

Baxter ingat bahwa penjaga keamanan di pameran seni itu membagikan rekaman video dari aksi vandal tersebut, yang tampak menunjukkan seseorang perempuan tua berpakaian dengan baju hitam dan perhiasan mewah, mencium lukisan itu.

"Saya tidak berpikir ada sesuatu yang politis tentang hal itu," kata Baxter, tentang aksi vandal tersebut.

"Saya pikir dia hanya berpikir itu akan lucu untuk melakukannya."

Bayangkan bagaimana reaksi Baxter ketika hal yang sama terjadi di The Andy Warhol Museum, di mana dia adalah penjaga lukisan-lukisan sang maestro. Hanya saja kali ini, ciuman itu tidak akan semudah itu untuk dihapus.

'Aksi cinta'

Pada tahun 1997 Museum Warhol menjadi tuan rumah pesta ulang tahun ke-75 untuk parfum Chanel No 5 yang dibuat oleh perancang busana Prancis, Gabrielle "Coco" Chanel.

Warhol menggunakan sebotol parfum di beberapa karyanya, yang kemudian menghiasi edisi khusus kotak parfum terkenal itu.

Tidak terpikir oleh siapa pun ketika seorang tamu mungkin sedikit mabuk, mengambil lipstik Chanel berwarna merah dari tas hadiahnya, memakainya dan kembali ke museum untuk mencium bak mandi.

"Pikiran pertama saya adalah 'Oh sial, betapa bodohnya' dan kemudian 'Mengapa ada orang yang mau mencium bak mandi?' Saya tidak menganjurkan ciuman Elvis atau Marilyn, tetapi ini sama sekali tidak masuk akal, "kata Baxter.

Lukisan yang dimaksud adalah Bathtub: salah satu karya awal Warhol yang dilukis dengan tangan di atas kanvas yang sangat ringan, dengan bathtub sederhana yang digambar dengan tinta.

"Guratannya mentah," kata Beck.

"Ini dari momen 1961/62 ketika dia melukis di suatu paviliun menggunakan proyektor. Warhol mengerjakan iklan, memproyeksikannya ke kanvas dan melukis di atasnya."

Hak atas foto NASA Image caption Dibutuhkan waktu delapan jam untuk membersihkan bekas ciuman di Bathtub, salah karya Warhol yang dilukis dengan tangan.

"Sayangnya, pelarut konservasi khas akan menyerap lipstik ke kanvas," kata Baxter.

"Kanvas menyerap kelembaban apa pun, sehingga lipstik menempel ke permukaan dan jika Anda tidak hati-hati Anda dapat membuatnya jauh lebih buruk saat mencoba menghilangkannya. Ini seperti melepas lipstik dari tisu. "

Butuh delapan jam untuk membersihkan bekas ciuman, serat demi serat

Aksi vandalisme ini membutuhkan perawatan spesialis. Seorang konservator sebelumnya telah berbicara dengan seseorang di NASA yang menggunakan oksigen atom untuk membersihkan ubin tahan panas yang digunakan pada satelit.

Berada tinggi atmosfer bumi, radiasi UV membelah O2 menjadi atom oksigen individu. Atom-atom ini sangat reaktif dan akan terikat dengan bahan organik.

Ubin ditempatkan di ruang vakum, terkena oksigen atom, dan kemudian dibersihkan dengan lebih mudah setelah gas bereaksi dengan kotoran di permukaan.

Butuh delapan jam untuk membersihkan bekas ciuman, serat demi serat. Tak sekedar membersihkan bekas ciuman, perawatan itu juga sekaligus menghilangkan polutan di udara yang telah membuat kanvas menjadi kusam.

Lukisan itu kini terlalu bersih.

Bathtub adalah contoh lukisan Warhol yang tidak banyak diketahui orang. Ketika membersihkan lukisan terlalu teliti, Anda berisiko kehilangan beberapa bukti tentang itu.

"Keintiman banyak ditemukan di karya-karya awal Warhol," kata Beck.

"Ada tanda-tanda gerakan tangan Warhol di bagian bawah kanvas. Bathtub berasal dari [masa] sebelum dia menjadi rapi dan Anda kehilangan tanda itu. "

Beck menambahkan walaupun tidak jelas orang tersebut melakukan aksi vandal, namun dalam beberapa hal Bathtub cukup masuk akal membuat seseorang yang memilihatnya merasakan reaksi emosional yang intim.

"Saya pikir ini sangat menarik karena itu bahwa itu bukan citra dari seseorang. Tapi referensi tentang tubuh tanpa tubuh. Tersirat. Bathtub secara simbolis tentang momen pribadi, yaitu aktivitas mandi. Ini bisa menjadi pengalaman yang menggoda, pengalaman seksual juga. Sedangkan Torsos adalah gambar pornografi yang lebih konvensional."

Hak atas foto Getty Images Image caption Seorang seniman di Prancis, Rindy Sam, didenda karena mencium kanvas kosong yang merupakan karya seni milik Cy Twombly

Lagi-lagi, pelaku menghilang kembali ke pesta tanpa terdeteksi. Itu mungkin yang terbaik mempertimbangkan nilai lukisan itu dan potensi biaya untuk membersihkannya.

Namun, seorang pelaku aksi vandal di Prancis tidak seberuntung itu; dia ditangkap dan didenda karena mencium kanvas putih polos, yang merupakan karya seni Cy Twombly pada 2007.

Di persidangan, sang pelaku, Rindy Sam, mengatakan dia diliputi oleh hasrat untuk karya seni. "Aku baru saja menciumnya. Itu adalah aksi cinta, ketika aku menciumnya, aku tidak berpikir. Kupikir seniman itu akan mengerti," kata Sam.

Mengapa lukisan menimbulkan air mata sukacita

Kasih sayang terhadap seni dapat ditunjukkan dengan cara lain, selain berciuman.

Lebih umum, para penonton terharu oleh seni, dan ini mengungkapkan sesuatu tentang bagaimana kita menghargai seni secara mendalam.

James Elkins mendiskusikan aspek religius dari perasaan yang digerakkan oleh seni. Tidak terlalu berlebihan untuk memahami bahwa orang-orang yang terharu sampai menangis karena ikonografi religius mungkin juga merasakan kasih sayang.

Patung atau ikon berciuman termasuk dalam konteks ini.

Bahkan karya seni yang tidak religius mungkin memiliki efek serupa bagi yang melihatnya.

Elkins memberikan contoh Jane Dillenberger, seorang sejarawan seni, yang mengunjungi seniman Rothko di studionya untuk melihat beberapa kanvas yang belum selesai.

Kanvas-kanvas itu tingginya hampir 15 kaki, atau sekitar 4,5 meter, dan dicat gelap. Studio pameran juga dirancang temaran. Melihat kanvas yang menjulang tinggi dalam dari kegelapan menghasilkan pengalaman yang luar biasa bagi Dillenberger.

Elkin menulis: "... dia menangis, dan mereka berdua tetap seperti itu selama beberapa menit: sejarawan seni melihat kanvas melalui mata yang kabur karena air mata dan pelukis sedang merokok, mengawasinya. Itu adalah momen, katanya kepada saya, tentang "perasaan yang sangat aneh," tetapi sebagian besar kelegaan, kemudahan sempurna, kedamaian dan sukacita murni. "

Museum penting karena Anda dapat memperoleh reaksi emosional yang mengejutkan, positif, dan emosional ini Jessica Beck

Beck mengatakan dia pernah mengalami momen itu. Karya Wahol yang lain, Shadows, yaitu serangkaian 102 cetakan dengan warna yang sama, sosok bayangan pada latar belakang gelap, membuatnya merasa begitu.

Lukisan-lukisan jarang ditampilkan bersama secara keseluruhan, tetapi bahkan 50 atau lebih akan memenuhi ruang galeri besar. Besarnya energi mereka membuatnya menangis. Ini adalah pengalaman yang hanya bisa Anda saksikan sendiri.

"Saya mendapati lukisan-lukisan itu benar-benar emosional," kata Beck.

"Museum itu penting karena Anda dapat merasakan reaksi emosional yang mengejutkan, positif, seperti ini. Bahkan jika ada batasan tentang bagaimana Anda dapat berperilaku, bahkan dengan itu, tetap dapat mengubah Anda. "

Apa yang akan dilakukan Warhol terhadap apa yang sudah dilakukan pelaku aksi vandal itu?

Beck menyebut, Warhol menyukai pilihan warna bibir merah. Mereka menginspirasi bibir merah cerah di karyanya tentang Marilyn Monroe di tahun 60-an.

Aksi berciuman mungkin juga menarik. Warhol menggunakan cairan tubuh, terutama urin di atas kanvas dalam Lukisan Piss-nya (1961) dan kemudian air mani di Cum (1977-78). Pertukaran lipstik ke kanvas tidak jauh dari karya Warhol sendiri.

Warhol juga tertarik pada tontonan, jadi peristiwa itu sendiri mungkin menarik baginya.

"Dia menyukai acara pembukaan dan pesta," kata Beck,

"Dia mungkin ingin memiliki foto peristiwa itu, tentang ciuman. Dia memiliki minat dalam 10 tahun terakhir memotret pesta dan liburan. Dia akan menikmati bahwa itu adalah pengalaman sosial bahwa seorang tamu mendapati momen di pesta untuk sendirian dan akrab dengan lukisan. "

Seniman modern, ketika mendorong batas-batas apa yang kita anggap sebagai seni, menggoda reaksi dari audiens mereka.

Sayangnya beberapa karya seni mereka hancur.

Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk mendapatkan perasaan kasih sayang yang sedemikian kuat sehingga penggemarnya tidak bisa tidak memberi mereka ciuman.

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris dari tulisan ini, The vandal who ruin the art they lovedi lamanBBC Culture.