Napak tilas 30 tahun film komedi romantis terbaik: When Harry Met Sally

Tiga puluh tahun sejak dirilis pada tahun 1989, Nicholas Barber menonton kembali film buatan Rob Reiner-Nora Ephron dan menemukan hal jenius yang membuatnya jadi film komedi romantis terbaik sepanjang masa.

Saat Harry Connick Jr bersenandung di akhir film When Harry Met Sally, kita semua tahu bahwa Harry dan Sally sempurna untuk satu sama lain.

Tapi apa lagi yang kita ketahui tentang mereka? Jawabannya adalah: tidak banyak.

Kita tahu bahwa Sally Albright (Meg Ryan) perlu waktu satu setengah jam untuk memesan roti lapis, dan bahwa Harry Burns (Billy Crystal) menilai Mallomars sebagai kue terbaik sepanjang masa. Namun kita tidak tahu apakah mereka punya saudara, misalnya, atau apakah orang tua mereka masih hidup.

Kita tidak tahu apakah mereka pernah dirisak di sekolah, apakah mereka menikmati pekerjaan mereka, atau apa rencana mereka untuk masa depan. Kita tidak tahu pilihan politik mereka saat itu.

Tapi hal-hal itu justru menjadi salah satu alasan utama mengapa When Harry Met Sally masih dianggap sebagai salah satu komedi romantis terbaik yang pernah dibuat, 30 tahun sejak dirilis tahun 1989.

Ada banyak alasan lain, dari dialog yang mengena, akting sempurna, musik yang akrab di telinga, sampai sinematografi New York yang menggiurkan.

Tapi inovasi sejati film ini adalah cara sutradara, Rob Reiner, dan penulis skenario, Nora Ephron, menghapus detail biografi karakter, sama seperti mereka memuluskan jalan Harry dan Sally menuju kebahagiaan.

Semuanya dihapus dari film kecuali sikap Harry dan Sally terhadap cinta, seks, persahabatan dan satu sama lain. Hasilnya adalah komedi romantis yang disaring sampai esensinya: romansa dan komedi. Tidak ada yang lain.

Ini taktik yang sangat sederhana, dengan hasil menggembirakan, sehingga mudah bagi kita untuk melupakan betapa berani dan tidak biasanya strategi itu. Padahal, sulit sekali mencari komedi romantis dengan kemurnian semacam itu.

Coba kita lihat film-film yang dibuat sekitar era yang sama. Ada kepala pemadam berhidung panjang tak alami (Roxanne), pialang saham yang mencuri identitas bosnya (Working Girl), janda yang terpesona pada saudara tunangannya (Moonstruck), dan pedagang buah dan sayuran yang kepincut putri duyung (Splash).

Lihatlah When Harry Met Sally, dan Anda akan melihat kebenaran universal tentang melajang dan jatuh cinta. Film ini sangat fokus pada hubungan laki-laki dan peremuan, mengesampingkan semua yang lain, bahkan judulnya saja sesederhana "Laki-laki Bertemu perempuan".

Hak atas foto George Rose Image caption Billy Crystal sebagai Harry Burns.

"Ide di balik film ini adalah untuk benar-benar melihat bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan selama masa pendekatan," kata Reiner.

"Awalnya ketika kami memikirkan film ini, film ini hanya tentang laki-laki dan perempuan bicara tentang laki-laki dan perempuan, dan tarik ulur yang terjadi sebelum akhirnya mereka jadian."

Gagasan Reiner muncul karena pernikahan pertamanya (dengan aktor-sutradara Penny Marshall) kandas, dan dia mau tak mau harus kembali ke kehidupan bujangan.

Dia dan temannya, Andrew Scheinman, memberi tahu Ephron tentang pengalaman mereka. Ephron menambahkan perspektif perempuan dan dia mengubah percakapan pengakuan mereka menjadi skenario yang lebih baik lagi, dengan improvisasi Crystal.

Pertanyaan besar di poster film ini adalah: "Bisakah laki-laki dan perempuan berteman atau apakah seks selalu menghalangi?"

Tapi itu hanya salah satu topik yang dibahas. Pada hari-hari sebelum orang menggunakan internet untuk berbagi urusan intim mereka dengan dunia, kejujuran film ini tentang segala sesuatu mulai dari pelukan setelah seks hingga orgasme palsu adalah revolusioner.

"Satu-satunya cara agar film ini bisa laris," kata Reiner, "adalah jika kita benar-benar mengungkapkan apa yang benar-benar dirasakan dan dipikirkan pria dan wanita."

Dalam beberapa adegan, film ini menunjukkan usahanya untuk meninggalkan segalanya kecuali pikiran dan perasaan. Pada awalnya, Harry dan Sally adalah dua orang asing lulusan Universitas Chicago.

Mereka berkendara ke New York bersama-sama di mobil Sally, dan karena mereka punya waktu 18 jam, Harry bertanya: "Bagaimana kalau kamu menceritakan kisah hidupmu?"

Dalam film yang lebih konvensional, Sally akan menjawabnya dengan anekdot masa kecil yang menghangatkan hati tentang hewan peliharaan keluarga. Tetapi dalam When Harry Met Sally, Sally mengubah topik pembicaraan.

Hak atas foto Castle Rock Entertainment Image caption Bisakah laki-laki dan perempuan berteman, atau apakah seks selalu menghalangi?

"Kita bisa melihat mereka tumbuh dewasa"

Bertahun-tahun kemudian, Harry dan Sally mencoba saling menjodohkan satu sama lain dengan teman mereka, Jess (Bruno Kirby) dan Marie (Carrie Fisher). Latar belakang mereka diceritakan sebagai-"Harry berasal dari New Jersey." "Sally menulis untuk majalah New York."

Jess dan Marie tidak bereaksi. Film ini menunjukkan bahwa tidak masalah apa pekerjaan seseorang atau dari mana mereka berasal. Yang penting adalah seberapa besar perasaan mereka satu sama lain.

Dan itu adalah masalah yang dihadapi oleh Harry dan Sally sendiri. Dalam kebanyakan komedi romantis, para calon kekasih dipisahkan dengan tinggal di kota yang berbeda (Sleepless in Seattle) atau negara yang berbeda (Four Weddings and a Funeral).

Mereka harus berurusan dengan kehamilan yang mengejutkan (Knocked Up), jurang budaya (My Big Fat Greek Wedding) atau artikel majalah yang sangat bodoh (How to Lose a Guy in 10 Days).

Tapi dalam When Harry Met Sally, para tokoh utamanya masih lajang, tinggal di New York, dan baik-baik saja. Tidak ada yang menghalangi mereka jadi pasangan kecuali ketakutan mereka sendiri.

Kenapa Sally melihat Harry berkeliaran di bagian 'pertumbuhan pribadi' toko buku? Pertumbuhan pribadi Harry adalah hal yang paling bisa disebut sebagai plot dalam film ini.

"Begitu banyak komedi romantis memadatkan kejadian yang terjadi dalam satu malam atau satu akhir pekan," kata Tamar Jeffers McDonald, penulis panduan Film Klasik BFI untuk When Harry Met Sally.

"Salah satu hal keren dan berani tentang film ini adalah caranya memberi waktu kepada karakter untuk menjadi dewasa, bertemu orang lain, dan melakukan berbagai kesalahan. Akhirnya, setelah mereka lelah berjuang, mereka menemukan siapa mereka sebenarnya. Kita bisa melihat mereka tumbuh dewasa. "

Dalam DVD 'pembuatan film', Ephron meringkasnya seperti ini: "Ada dua tradisi komedi romantis, tradisi Kristen dan tradisi Yahudi. Dalam tradisi Kristen, ada penghalang sejati. Dalam tradisi Yahudi yang dipelopori oleh Woody Allen, kendala dasarnya adalah karakter kejiwaan tokoh laki-laki."

Benar juga, tetapi Ephron dan Reiner mengambil tradisi Yahudi lebih jauh daripada yang dilakukan Woody Allen, dan menerapkannya pada karakter Harry dan Sally.

Di film Annie Hall, misalnya, Alvy (Allen) membenci California, sementara Annie (Diane Keaton) ingin pindah ke Los Angeles demi karier musiknya.

Pada titik tertentu film itu adalah komedi perbenturan budaya yang menceritakan perbedaan antara Yahudi dari Brooklyn dan pria kulit putih Protestan dari Chippewa Falls, Wisconsin. Di When Harry Met Sally, perbedaannya lebih tak nampak, dan itulah yang membuatnya unik.

Ya, unik di layar lebar. Film ini tayang perdana pada Juli 1989, pada bulan yang sama ketika Seinfeld memulai debutnya di televisi, dan dalam beberapa hal, genre komedi romantis dan komedi situasi sangat mirip.

Keduanya menampilkan pelawak Yahudi sinis, sahabat karib wanita platonisnya, dan sahabat laki-laki yang gelisah.

Dan keduanya membicarakan tentang berburu apartemen di Manhattan, lamanya waktu berpisah sebelum menanyakan perceraian, dan, ya, pura-pura orgasme.

Bersama-sama, mereka menunjukkan bahwa komedi tidak perlu banyak gimmick dengan konsep muluk-muluk. memiliki skenario konsep tinggi menarik perhatian. Asal lucu dan cukup berwawasan, film bisa berfokus hanya pada bagaimana rasanya berada di dunia kencan New York.

Di televisi, hikmah ini dipelajari oleh para pembuat serial Friends, Sex and the City, How I Met Your Mother, dan banyak lagi.

Tapi di bioskop, hanya sedikit yang berupaya meniru When Harry Met Sally, mungkin karena film ini sudah sempurna. Seperti kue Mallomars, terhebat sepanjang masa.

