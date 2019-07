Tentang trailer film Cats yang amat sangat aneh

Hak atas foto Universal Pictures

Trailer film Cats banyak dibicarakan di media sosial dan dianggap sebagai film paling aneh. Apakah film ini masih layak tonton?

Trailer film Cats buatan Tom Hooper mendapat reaksi yang sangat buruk, bahkan jika para pemeran itu masuk ke rumah pemirsa dengan membawa burung-burung yang sudah digigit setengah, reaksinya tetap tidak akan bisa lebih buruk lagi.

Di media sosial, orang-orang mengeluh tentang inkonsistensi. Apakah kucing berjalan dengan dua kaki atau empat? Apakah mereka mengenakan pakaian atau tidak?

Tetapi masalah utamanya adalah bahwa Taylor Swift, Judi Dench, James Corden, Idris Elba dan aktor-aktor lainnya telah ditransformasi. Bukannya mengenakan kostum, tubuh mereka dilapisi bulu dengan efek CGI. Karena itu mereka tidak nampak manusiawi, tetapi tidak cukup kucing. Fisik mereka tak cukup asli, tetapi juga tidak animasi.

Orang-orang berharap akan menyaksikan adaptasi musikal dari karya Broadway Andrew Lloyd Webber, yang diadaptasi dari buku berjudul Book of Practical Cats karya TS Eliot. Alih-alih, mereka mereka malah mendapatkan fantasi gelap yang berlatar belakang dunia distopia yang dihuni oleh mahkluk hibrida, mutan berbentuk kucing-manusia.

Tapi jangan sampai terbawa suasana. Ketika gambar pertama CGI Paddington terungkap, warganet di Twitter membandingkannya dengan hantu pelaku pembunuhan berantai di film horor. Tapi kemudian Paddington menjadi salah satu karakter film yang paling dicintai dalam dekade terakhir.

Benar, kecil kemungkinannya bahwa film Cats akan bisa terhindar dari bulan-bulanan para kritikus. Orang-orang yang semula sudah antipati terhadap film Cats pun tak akan menyaksikan trailernya, dan kemudian tergerak untuk segera menyaksikannya di bioskop.

Sayang sekali jika film ini dihindari hanya karena keanehannya lebih dari yang diharapkan.

Jika Cats disutradarai oleh Tim Burton dan bukannya Tom Hooper, para pakar mungkin akan ribut tentang betapa seramnya film itu, dan bukannya mengeluh. Dan memang ada perasaan ke-Burton-an dalam Cats, seperti misalnya ketika Idris Elba muncul seperti Batman dari atap bercahaya neon, dan Taylor Swift yang membawa kembali kenangan Michele Pfeiffer Catwoman di Batman Returns.

Tidakkah rasanya sedikit sedih jika visual seperti itu harus dijelek-jelekkan hanya karena mereka nampak tidak biasa?

Bukankah konyol memprotes bahwa sebuah film yang memang menceritakan tentang binatang berkaki empat yang bernyanyi, masih diprotes karena nampak tidak logis? Jadi bagaimana kalau pakai mantel bulu? Ini bukan film dokumenter.

Untuk semua kritikan didapatkan, aspek yang paling mengecewakan dari trailer ini sebenarnya bukan bahwa Hooper telah mengubah Cats dari dunia teater menjadi sesuatu yang lebih sinematik. Yang paling mengecewakan justru bahwa dia tidak mengubahnya lebih jauh lagi.

Bayangkan, para karakter bisa saja merangkak keluar dari hutan Avatar yang asing, tetapi dunia yang mereka telusuri nampak seperti dunia yang dibangun dari set panggung.

Ada jalan berbatu, ruang makan, kamar tidur, kafe, tapi tidak sebanyak apa yang bisa disulap oleh perancang set teater. Dan tidak ada yang aneh atau mengejutkan, yang aneh dan mengejutkan hanya para kucing itu sendiri.

Mungkin film ini akan membiarkan para pemainnya berkeliaran di dunia yang lebih luas dan lebih liar. Bukan hal yang tak mungkin, karena nampak ada satu adegan di Trafalgar Square di London.

Tapi trailernya menunjukkan bahwa Cats akan memiliki karakter berwujud aneh, tapi dalam suasana teater yang akrab, dan ini mungkin adalah pendekatan yang terbalik.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di The cats movie trailer is much weirder than many expected di laman BBC Culture