Mengapa semakin banyak laki-laki memakai perhiasan?

Apakah perhiasan pria semakin digemari? Cameron Laux bertemu dengan beberapa perancang baru dan menjawabnya.

Dalam sejarah ada saat-saat ketika laki-laki menggunakan perhiasan emas yang berlebihan, atau bahkan lebih dari para perempuan.

Dalam potret terkenal Henry VIII karya Hans Holbein, Raja Tudor mengenakan emas, mutiara, dan permata.

Sebuah potret bangsawan dan penulis abad ke-16 Sir Walter Raleigh juga menunjukkan dia mengenakan pakaian yang penuh hiasan dengan mutiara yang tergantung di telinga dan jubahnya.

Cari gambar maharaja dan kaisar Mughal dan Anda akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bergerak di bawah beban perhiasan mereka. Di abad 21, sepertinya Anda tidak akan melihat itu.

Atau apakah saya berbicara terlalu cepat? Dalam beberapa tahun terakhir, aturan-aturan tentang maskulinitas telah melonggar, dan dengan ini garis-garis tradisional antara mode maskulin dan feminin menjadi kabur.

Meskipun perhiasan secara konvensional adalah domain perempuan, kami melihat pria kini bereksperimen dengan perhiasan lebih sering dari sebelumnya.

Chadwick Boseman, bintang Black Panther, baru-baru ini mengenakan bros bunga di karpet merah

Evolusi ini jauh dari mulus, mengingat bahwa pakaian 'bergaya jalanan' sangat melekat pada stereotip maskulin. Ketika rapper terkenal Kanye West mengenakan rok kulit Givenchy pada tur di 2011 ia menyebabkan kebingungan.

Dia kini menyebutnya mode itu sebagai mode "kebangkitan".

Pada tahun 1970-an, ketika saya masih remaja di Kanada bagian barat, lazim bagi pria untuk mengenakan arloji (mungkin yang mewah) dan cincin kawin, cincin dengan ukiran nama, dan tidak lebih.

Aturan-aturan ini berlaku di seluruh Amerika Utara - dan sampai tingkat tertentu di dunia barat - dengan variasi subkultur. Tetapi setelah era hippy, tren bagi para pria muda adalah memakai satu anting ; dan itu harus di telinga yang benar, karena satu sisi berarti Anda heteroseksual dan yang lain berarti Anda adalah seorang 'gay'.

Tren ini mengejutkan ayah saya, yang mengatakan bahwa jika saya pulang dengan anting-anting, saya akan diusir dari rumah.

Hak atas foto Goldsmiths' Fair Image caption Perhiasan karya Donocik populer di kalangan pria.

Sampai hari ini, karena asuhan puritan, satu-satunya perhiasan yang saya kenakan adalah cincin. Namun, nyatanya, saya seorang homoseksual.

Sungguh melegakan melihat ikon gaya pria terbaru semakin bebas.

Aktor muda Timothée Chalamet mengenakan gelang, kalung, dan cincin. Dia menarik perhatian dengan menghadiri satu acara dengan aksesoris Louis Vuitton penampilan berkilauan yang tampak seperti sepotong perhiasan besar.

Jelas, Chalamet merasa nyaman dengan seksualitasnya, dan tidak menolak untuk tampak flamboyan atau eksperimental.

Hak atas foto Goldsmiths' Fair Image caption Desainer London Koppmann sering menggunakan berlian kasar dalam karyanya, yang mengacu pada geometri bangunan modern.

Aktor Chadwick Boseman sama-sama terlihat bebas dalam pemilihan gayanya. Dia sangat menarik karena memainkan peran utama dalam film Marvel Black Panther, yang pada dasarnya pahlawan buku komik macho yang konvensional.

Tapi film itu juga terkenal karena melanggar banyak aturan, dan begitu juga Boseman. Gayanya sering bermain dengan gagasan tentang bagaimana seorang pria harus terlihat.

Dia baru-baru ini menimbulkan kehebohan ketika muncul di sebuah upacara penghargaan mengenakan tiga bros berlian yang sangat besar, produk Tiffany & Co. Dan orang-orang akhirnya sepakat bahwa dia adalah seorang orang yang suka membuat tren baru.

Di dunia hip-hop, rantai dan gelang emas berat, medali, cincin, anting-anting, hiasan gigi, dan penutup ponsel dari logam dan batu mulia telah menjadi ciri khas.

Gaya subkultural ini juga mengacu pada informalitas dan improvisasi jalan. Tetapi dalam kasus rap dan hip-hop, gaya laki-laki yang flamboyan, meskipun sangat dipolitisasi secara rasial, tidak ada hubungannya dengan upaya untuk pembebasan gender.

Sering kali sebaliknya, karena jumlah emas dan permata yang dipakai pria dapat dikatakan sesuai dengan posisinya dalam urutan kekuasaan maskulin.

Gaya ini mudah berubah.

Musisi hip-hop seperti A $ AP Rocky dan Offset telah bereksperimen dengan pernak-pernik gaya Holly Golightly yang feminin tradisional, dengan mengenakan mutiara halus, kalung berlian berlapis-lapis, dan cincin dan anting bertatahkan berlian.

Hak atas foto Getty Images Image caption Musisi hip-hop seperti A $ AP Rocky bereksperimen dengan pernak-pernik gaya Holly Golightly yang feminin tradisional.

Koleksi perhiasan Offset bernilai jutaan dolar. Untuk melihat gayanya dan A $ AP, Anda dapat mengecek akun Instagram mereka.

Pergeseran budaya

Untuk memahami perubahan dalam perhiasan pria, Anda hanya perlu melihat ke Perusahaan Goldsmith di London, Inggris, salah satu tempat perhiasan yang berdiri sejak abad pertengahan.

Harriet Scott dan David Mills dari Goldsmiths Company mengatakan bahwa pria mencari "barang berharga berkualitas lebih tinggi ... pria membelanjakan lebih banyak untuk diri mereka sendiri dan semakin tertarik pada aksesoris selain jam tangan," kata mereka kepada BBC Culture.

Mereka berharap pasar perhiasan pria akan berkembang di masa mendatang: "Pengecer perhiasan pria pertama akan sukses besar."

Komedian Russell Brand gemar perhiasan, terutama gelang dan kalung, dan Tomasz Donocik, yang berbasis di London, adalah salah satu desainer favoritnya.

Hak atas foto Getty Images Image caption Komedian Russel Brand sering menggunakan perhiasan.

Donocik mulai membuat perhiasan untuk pria di Jepang yang, bersama dengan China, adalah pasar yang sangat besar baginya karena lebih umum bagi pria muda di negara itu untuk bereksperimen dengan perhiasan.

Pasarnya di Barat juga semakin berkembang. Dia menunjuk Harry Styles sebagai contoh pria muda yang sadar mode yang tertarik pada perhiasan.

Kalung panjang Donocik dirancang untuk penampilan kasual.

Gelang-nya, yang umumnya terbuat dari kulit dan logam mulia, adalah barang yang sangat laku di pasaran. Ia memiliki rencana untuk meluncurkan situs web yang ditujukan untuk konsumen pria.

Tujuannya adalah untuk "menciptakan perhiasan zaman modern untuk pria dan wanita", dan penekanannya adalah pada kualitas dan kesesuaian dengan para konsumen.

Josef Koppmann, juga seorang desainer yang berbasis di London, menciptakan karya-karya yang cantik dan indah, dan terinspirasi oleh geometri arsitektur modernis, baik itu organik (ia menyebutkan bahwa ia menyukai bangunan Oscar Niemeyer), Bauhaus, atau brutalis.

Hak atas foto Getty Images Image caption Pasar perhiasan pria di Barat semakin berkembang.

Desainnya untuk pria sering menggunakan berlian kasar - yang memiliki kilau aneh tapi menarik- tetapi dia bekerja dengan berbagai bahan lain, termasuk emas, perak, dan kulit, dan batu yang berharga maupun yang tidak berharga.

Seperti banyak desainer perhiasan, ia suka berkolaborasi dengan klien, dan telah menghasilkan beberapa karya yang dipesan lebih dahulu.

Dia mengamati bahwa permintaan untuk perhiasan pria dan uniseks meningkat, dan dia senang dengan tren tersebut. Penggemar karyanya berasal dari berbagai bidang lain, seperti arsitektur.

Caiyang Yin dilatih di Cina dan Skotlandia, dan saat ini berbasis di Birmingham, Inggris.

Dia telah memenangkan beberapa penghargaan, dan ingin merancang karya-karya yang "interaktif kinetik atau statis", seperti patung miniatur, dan tidak diarahkan pada "jenis kelamin tertentu".

Dia mengatakan ingin membuat karya untuk mereka yang memakai perhiasan untuk mengekspresikan diri mereka bukan sebagai simbol kekayaan, dan dengan senang hati membuat inovasi inovasi yang lebih liar.

Secara keseluruhan, tren perhiasan pria yang terus tumbuh menggembirakan. Pakaian pria secara tradisional agak kusam, dan penggunakan aksesoris yang meningkat, terutama jika dikombinasikan dengan pilihan gaya lainnya, akan menarik untuk dilihat.

Tidak mungkin pria akan berkeliling dengan bertatahkan emas dan permata seperti tuan Tudor dalam waktu dekat.

Meski begitu, hingga kini, perempuan telah mendapat kesempatan untuk bersenang-senang dengan perhiasan; dan mungkin inilah saatnya bagi pria untuk mendapat giliran. Siapa tahu, suatu hari nanti saya akan berani memakai anting-anting.

