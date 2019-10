Ulasan film Maleficent: Mistress of Evil, lebih berwarna dan energik ketimbang film pertama

Hak atas foto WALT DISNEY STUDIOS

Dia jahat, lalu berubah menjadi baik, namun dia kembali menjadi jahat. Sulit memang untuk memahami Maleficent, tapi satu hal yang pasti: ketika membuat rencana untuk bertemu mertua di masa depan, tidak ada seorang pun yang mau mendengar,"Maleficent akan datang untuk makan malam."

Itu adalah kalimat dialog dalam film Maleficent: Mistress of Evil, sekuel dari film Maleficent yang dibuat pada 2014 silam.

Sama seperti sebelumnya, film ini membuat aktris Angelina Jolie menggunakan kontak lensa berwarna hijau, tanduk berwarna hitam dan prostetik tulang pipi yang sangat menonjol.

Namun sebagai film dongeng-aksi, film ini lebih berwarna, energik dan mengena ketimbang film pertama.

Dalam film pertama, Maleficent berbalik menyayangi Aurora yang diperankan Elle Fanning, putri tidur yang pernah dikutuknya.

Tetapi ketika film itu menghasilkan lebih dari US$700 juta, atau setara Rp9,9 triliun di seluruh dunia, ia harus mengucapkan selamat tinggal pada akhir yang bahagia selamanya, dan kembali pada jati dirinya yang sesungguhnya. Ditambah lagi, namanya identik dengan kejahatan — dia benar-benar tidak punya banyak pilihan.

Di film terbaru, Aurora sekarang menjadi Ratu Moor, hutan ajaib tempat dia dan Maleficent, ibu baptisnya, tinggal.

Hak atas foto WALT DISNEY STUDIOS

Efek spesial menghadirkan kehidupan yang hidup, dengan hamparan bunga yang bersinar dengan cahaya, kupu-kupu beraneka warna memenuhi udara dan makhluk kecil yang menggemaskan termasuk Pinto, sebuah variasi dari landak.

Dia bertunangan dengan Pangeran Philip yang diperankan Harris Dickinson, dari kerajaan tetangga Ulstead, yang ciumannya mengagalkan kutukan Maleficent dan membangunkannya.

Baik hati dan lembut, Philip begitu mencolok sehingga Anda mungkin tidak menyadari dia diperankan oleh aktor yang berbeda dari Maleficent pertama.

Hak atas foto WALT DISNEY STUDIOS

Pilihan pemeran terbaik adalah dengan menambahkan Michelle Pfeiffer sebagai ibu Philip, yang menjadikan Ratu Ingrith yang cantik dan elegan sebagai penjahat yang jahat, yang senyum jinaknya menyamarkan rencananya untuk menggagalkan pernikahan dan mengambil alih bangsa Moor.

Dia menyembunyikan plot ini dari putranya dan suaminya yang pecinta damai, Raja John (Robert Lindsay), tetapi di bawah ruang pakaiannya yang dipenuhi dengan gaun keperakan yang menakjubkan adalah bengkel kerja di mana antek-anteknya membuat debu merah beracun yang mematikan bagi Maleficent.

Makan malam pertunangan ketika Maleficent bertemu dengan orang tua Philip memberinya alasan untuk melakukan kejahatan lagi. Ketika ranting-ranting pohon bergerak membentuk jembatan melintasi parit – bahkan efek khusus kecil pun dilakukan dengan anggun – Maleficent dengan enggan berjalan bersama Aurora ke istana Raja dan Ratu.

Karena ingin orang tua tunangannya menyukai ibu baptisnya, Aurora membuat Maleficent menyembunyikan tanduknya di bawah syal, awal yang tidak menguntungkan untuk makan malam yang berakhir dengan sambaran cahaya hijau yang terbang dari tangan Maleficent yang marah.

Hak atas foto YOUTUBE/WALT DISNEY STUDIOS

Dengan karakternya beralih dari baik ke buruk, dan ditambah dengan efek khusus, Jolie tidak perlu melakukan banyak hal selain berpose. Dia menunjukkan kilasan kecemburuan dan kemarahan, tapi juga sering sekali berganti pakaian.

Seiring berjalannya waktu, di film ini terasa banyak potongan-potongan yang tidak cocok untuk dikaitkan bersamaan.

Ada upaya sporadis untuk secara diam-diam menyadarkan diri – "Ini bukan dongeng," Ratu Ingrith memperingatkan Aurora yang naif – tetapi tidak cukup untuk membuat film ini berhasil membuai orang dewasa.

Ada juga petunjuk metafora; makhluk yang dikenal sebagai fae, dengan tanduk dan sayap seperti milik Maleficent, telah dipinggirkan dan diusir dari masyarakat.

Mereka menciptakan hubungan yang samar-samar dengan prasangka dan kebencian kehidupan nyata, tetapi gagasan itu begitu samar sehingga tidak penting. Chiwetel Ejiofor secara praktis tidak dapat dikenali di balik topeng prostetik sebagai fae yang ingin berdamai dengan manusia, sementara yang lain dari jenisnya ingin pergi berperang dengan mereka.

Hak atas foto WALT DISNEY STUDIOS

Di samping tikaman setengah hati pada resonansi kontemporer, ada sentuhan retro yang menggelegar. Ketika Philip melamar Aurora, dia berlutut dan memegangi sebuah kotak terbuka dengan cincin pertunangan, seolah-olah dia berada dalam film komedi-romantis kebanyakan.

Kita ingin Aurora mendapatkan cinta, tetapi ornamen kuno ini bertentangan dengan film bertema perempuan kuat ini, seperti yang diwakilkan dalam lagu tema penutup-kreditnya, You Can't Stop the Girl oleh bintang pop Bebe Rexha.

Dengan Raja John yang berada di bawah mantra tidur hampir sepanjang film dan Pangeran Philip yang begitu membosankan, pria-pria dalam film ini dikesampingkan sementara para perempuan melakukan pertempuran.

Pada hari pernikahan, ketika muslihat Ingrith mulai berlaku, para peri dan manusia saling bertarung di dalam dan di luar kastil.

Fae bergabung dalam pertempuran, serangan tentara manusia, dan orang-orang berubah menjadi kambing.

Ibu baptis peri Aurora yang baik, Knotgrass, Flittle, dan Thistlewit mencoba melarikan diri dari racun Ingrith.

Urutan yang terlalu panjang terasa seolah-olah sekuel Maleficent ini meminjam efek khusus sisa Avengers: Endgame untuk akhir yang menggemparkan.

Namun, sampai saat itu, Maleficent: Mistress of Evil membuai Anda dengan mudah. Seperti banyak film Disney, ini adalah perhitungan komersial dengan sedikit keajaiban.

★★★ ☆☆