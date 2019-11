His Dark Materials: Serial epos fantasi di dunia yang terancam fundamentalisme

Hak atas foto Hbo

Serial His Dark Materials dianggap relevan dengan kondisi dunia saat ini yang terancam fundamentalisme, dan anak-anak yang berusaha menyelamatkan dunia.

Novel trilogi pemenang penghargaan karangan Philip Pullman, His Dark Materials, adalah sebuah fenomena budaya yang unik: sebuah karya fantasi langka.

Meskipun berbelit-belit karena setting ceritanya yang memiliki alam semesta paralel, novel ini tetap tidak kehilangan daya tarik kesusastraannya.

Sejak novel pertama dalam seri ini, Northern Lights, diterbitkan pada tahun 1995, buku-buku tersebut telah dipuja karena kemampuannya untuk menenggelamkan pembaca ke dalam dunia dewasa yang kompleks namun dengan tetap mengedepankan karakter anak-anak.

Dengan cara yang sama, kata-kata Pullman memukau baik anak-anak maupun orang dewasa yang melek budaya, yang menghargai pengaruh para sastrawan besar mulai dari John Milton ke William Blake dan William Morris dalam karya Pullman ini.

Saat ini BBC dan HBO telah mengadaptasi novel His Dark Materials menjadi serial TV yang menampilkan sekelompok aktor dan aktris berbakat internasional, termasuk Ruth Wilson, James McAvoy dan Lin Manuel-Miranda.

Naskah serial ini ditulis oleh dramawan Inggris Jack Thorne, yang juga membuat sekuel drama panggung Harry Potter The Cursed Child, dan akan berupaya membawa dunia kompleks Pullman ke penikmat baru, yaitu para pemirsa TV.

Tapi mengapa baru sekarang mengadaptasi trilogi lama ini? Thorne mengatakan bahwa "kita hidup di zaman yang menakutkan dan saya pikir ada begitu banyak isi dalam buku Philip yang justru mirip dengan keadaan kita sekarang dan di mana kita masa ini, bahkan lebih mirip dibanding masa ketika dia pertama kali menulisnya".

Dan Thorne benar. His Dark Materials adalah seri fantasi yang relevan untuk masa ketika ada ketakutan besar di seluruh dunia bahwa proses dan lembaga demokrasi berada di bawah ancaman, apakah mereka berada di Amerika Serikatnya Trump atau di negara-negara lain di mana para pemimpin dan gerakan populis mendapat dukungan.

Namun, mengadaptasi novel fantasi epik dan berusaha mempertahankan semua tema selalu penuh tantangan, seperti yang telah dibuktikan oleh para penggemar Dune karya Frank Herbert.

Bahkan memang pernah ada satu upaya yang gagal untuk mengadaptasi His Dark Materials sebelumnya. Film produksi Hollywood tahun 2007, The Golden Compass, menghilangkan tema buku yang gelap dan gagal di box office.

Tapi kali ini para pembuat serial versi baru ini jelas telah belajar pelajaran dari kegagalan itu. Thorne telah bekerja sama dengan Pullman agar visinya tidak terdilusi dengan cara apa pun. Pasangan ini mengadakan pertemuan rutin sehingga Thorne dapat "menyajikan buku-buku tersebut" dan memunculkan ide darinya.

Terlebih lagi, gaya epik dari cerita ini cocok dengan gaya serial TV yang lebih lambat dan panjang daripada format film bioskop dan mudah-mudahan akan memberikan jangkauan budaya serupa serial Game of Thrones kepada serial Pullman ini.

Seperti halnya GoT, His Dark Materials menampilkan sejumlah besar karakter dan plot yang rumit, yang pada mulanya akan nampak sangat membingungkan.

Inti ceritanya adalah tentang tokoh antagonis wanita berusia 11 tahun, Lyra yang melakukan perjalanan melalui dunia paralel dengan seekor daemon (makhluk supranatural) dan alethiometer pengungkapan kebenaran (atau kompas emas).

Semua manusia memiliki daemon (kepunyaaan Lyra bernama Pantalaimon) dan mereka mewakili bagian dari kepribadian mereka, seperti alter-ego. Daemon berubah bentuk menjadi hewan yang berbeda sampai 'pemiliknya' mencapai masa pubertas.

Lyra memulai pengembaraan di dunia paralel yang dimulai di lokasi yang pada dasarnya adalah sebuah lokasi di Inggris, yaitu di sebuah perguruan tinggi serupa Oxford jaman Victoria di mana para ahli-ahli berusia lanjut berdebat tentang hukum kuno.

Pada satu sisi, ini adalah dunia natural yang kita kenali, namun dipenuhi dengan detail fantastik. Latarnya fiksi ilmiah yang diwarnai oleh kapal udara, penduduk sungai nomaden, dan penculikan anak yang dilakukan oleh kelompok misterius, yang oleh penduduk setempat disebut 'Gobblers'.

Perjalanan Lyra dimulai di sini tetapi segera ia memulai sebuah pencarian ke utara untuk menemukan temannya yang diculik, di mana ia bertemu beruang-beruang lapis baja, Debu misterius (partikel elementer yang turun dari waktu ke waktu dan beberapa karakter menduga kemunculannya dipicu oleh perbuatan dosa) dan kebenaran tentang Gobblers.

Sebuah pembelajaran tentang kekuatan yang tidak terkendali

Sementara itu, semua negeri ini dikontrol oleh tatanan agama jahat yang disebut Magisterium.

Dalam episode pembukaan adaptasi TVnya, Master pemimpin kampus di mana Lyra yang yatim piatu tinggal dan belajar, mengatakan "pria dan wanita bergerak dikendalikan oleh gelombang jauh lebih ganas daripada yang dapat kamu bayangkan".

Master mungkin berbicara tentang Magisterium tetapi dia juga mengartikulasikan ketakutan yang sangat baru, dari kekuatan yang tidak diketahui dan tidak terkendali.

Dengan Magisterium, Pullman telah menciptakan pemerintahan gereja totaliter yang bertindak secara rahasia dan tanpa simbol agama yang dapat dikenali. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan dalam cerita novel, mereka memiliki jas hitam suram, dan menggunakan bahasa kekuasaan modern.

Magisterium tidak membahas doktrin agama. Mereka membahas sesuatu yang agak kurang abstrak: bagaimana cara untuk tetap bisa mengendalikan warga mereka.

Menguatnya supremasi agama adalah sesuatu yang menurut sejarawan dan novelis budaya Profesor Dame Marina Warner memiliki relevansi paling tinggi dengan kondisi saat ini.

"Para pemimpin agama dunia mulai memiliki pengaruh lebih dari sebelumnya," katanya kepada BBC Culture.

"Kami melihat fundamentalisme menjadi masalah nyata ketika [Presiden AS] Trump memainkan kartu fundamentalisme Kristen yang sangat berbahaya itu."

Jika Magisterium secara khusus beresonansi dengan audiens tahun 2019, maka demikian juga dengan pahlawan perempuan muda Lyra, yang tanpa sadar, pada awalnya, menantang fundamentalisme mereka melalui misinya untuk menemukan temannya dan anak-anak lain yang diculik.

Dia adalah pejuang yang bersemangat untuk tujuan yang dia yakini dan tidak akan menghentikan perjalanannya, meskipun ada gangguan dari orang dewasa.

Dalam serial ini, ia dimainkan dengan meyakinkan oleh aktris berdarah Inggris-Spanyol berusia 14 tahun Dafne Keen. Aktingnya rentan sekaligus tak terbendung, sangat loyal kepada teman-temannya tetapi curiga terhadap orang dewasa.

Dia juga merindukan cinta orangtua, sesuatu yang tak dapat diberikan oleh pamannya, Lord Asriel, diperankan oleh James McAvoy. Dia, seperti Lyra, memiliki panggilan yang lebih tinggi dan ingin menemukan bukti konspirasi Magisterium. Tetapi justru karena ini ia menolak keterikatan dengan keponakannya.

Thorne membandingkan Lyra dengan Greta Thunberg, anak lain yang sedang dalam upaya menyelamatkan dunia, dan baru-baru ini menyeberangi Atlantik dengan perahu layar untuk menyoroti kebodohan orang dewasa. Keduanya adalah pemikir bebas dan bersedia menantang status quo, salah satu tema berulang Pullman.

"His Dark Materials menunjukkan bahwa penting setiap orang mempertanyakan apa yang sedang mereka alami," kata Dr Philippa Sempre, seorang dosen sastra Inggris di University of Birmingham.

"Dan untuk mengembangkan pengetahuan mereka dan memiliki rasa penasaran ini, artinya mereka harus menemukan hal-hal baru sendiri dan bahwa mereka tidak hanya mempercayai informasi dari gereja diktator atau negara otoriter."

Begitu kuatnya ide dalam His Dark Material sehingga membuat kelompok-kelompok agama sejak lama mengkritik buku-buku itu dan bahkan mencoba untuk melarangnya di sekolah-sekolah di AS satu dekade lalu.

Itu adalah kabar yang waktu itu disambut dengan geli oleh Pullman yang adalah seorang mantan guru, terutama karena itu bertentangan dengan tema pikiran bebas yang ingin dicapai oleh triloginya.

Upaya penyensoran ini menjadi lencana kehormatan baginya, dan Warner mencatat bahwa setelah ini, "ateisme militernya menjadi lebih jelas".

Misteri yang dimilikinya

Jika karya Pullman kadang-kadang dianggap sebagai anti kemapanan, apakah karena ia secara ironis dan tidak sengaja, berpandangan populis, mendukung mereka yang akan mendapatkan modal politik dengan jalan mengkritik 'elite'? Meskipun Magisterium jelas merupakan elite, mereka mengklaim bahwa mereka ada di semua pihak, terutama karena gagasan populis sering dikritik karena menawarkan solusi yang mudah, dan solusi sederhana semacam itu adalah antitesis dari karya Pullman.

"Dunia itu misterius," seperti yang dikatakan Warner. "Ia tidak sepenuhnya dapat dipahami sepenuhnya. Sangat penting bahwa penulis membawa kita ke tempat [di mana] kita menghadapi apa yang tidak kita pahami dan terus menyadari bahwa kita tidak memahaminya. Jawaban mudah, jual kecap, adalah makanan bagi tukang jual obat palsu".

Memang, dapat diperdebatkan bahwa His Dark Materials sebenarnya adalah penangkal populisme, menawarkan variasi pilihan dan tidak jawaban yang mudah.

Jika ada satu hal yang mengecewakan dalam episode pertama adaptasi TV baru yang sebenarnya sangat bagus ini, adalah bahwa ia dibuka dengan penjelasan yang agak terlalu sederhana tentang daemon yang sangat penting.

"Di sini, jiwa manusia mengambil bentuk fisik binatang, yang dikenal sebagai daemon" yang sebenarnya tidak pernah dinyatakan oleh novelnya sendiri secara eksplisit, hingga seharusnya memungkinkan pembaca untuk berpikir sendiri. B

ahkan, Semper memberi tahu saya, ada banyak perdebatan tentang apa yang diwakili oleh daemon - dan apakah sebenarnya, ada pembalikan dari yang telah disebutkan di atas, apakah manusia 'si pemilik' sebenarnya justru adalah jiwa para daemon yang dibuat secara fisik.

Dia juga menambahkan bahwa beberapa akademisi berspekulasi bahwa mereka bisa menjadi dua makhluk dengan kesadaran bersama.

Kerumitan seperti ini membuat karya Pullman dihargai tinggi di sebagai cerita fantasi original. "Ini memisahkan diri dari dramatisasi kiasan yang dibangun oleh beberapa raksasa sastra fantasi sebelum Pullman," kata Dr Dimitra Fimi, dosen Fantasi dan Sastra Anak-Anak di Universitas Glasgow.

Cerita ini melakukannya dengan menawarkan alam semesta yang lebih bernuansa di mana setiap karakter mampu menjadi baik dan buruk.

Tidak seperti dalam The Lord of the Rings, misalnya, ini bukan pertarungan antara pasukan yang baik melawan yang jahat, di mana si jahat ingin menghancurkan dunia, tetapi eksplorasi yang lebih realistis tentang bagaimana kebaikan dan kejahatan menjelma dalam perilaku daripada sekedar mendefinisikan label.

Pullman juga merupakan pujaan dari mereka yang tertindas sebagaimana dibuktikan oleh orang Gypsi yang hidup dengan sederhana di tongkang kanal, tetapi bukan kelas pekerja yang pasif. Mereka adalah sekelompok orang yang, meskipun mereka hidup di pinggiran kehidupan, tidak mau dikesampingkan ketika anak-anak mereka diculik.

Mereka mampu melakukan kebrutalan, tetapi juga kelembutan, dan menunjukkan optimisme Pullman dalam jiwa manusia. Orang-orang Gipsi dapat dilihat sebagai balasan terhadap bagaimana cara kelas pekerja sering digambarkan.

Mereka menunjukkan kekuatan untuk mempengaruhi perubahan melalui aksi kolektif, sementara, penggambaran mereka sebagai orang luar yang berkeliaran dapat dilihat sebagai perubahan terhadap jenis retorika yang memandang komunitas migran dengan curiga.

Serial ini membawa karakter ini ke garis depan dari awal dan membuat penderitaan mereka mencekam. Pengaturan cahaya keemasan kanalnya juga memberikan kontras visual yang jelas dengan pemandangan salju yang suram di utara.

Tentu saja, berdasarkan bukti dari episode pembukaan, semua pertanda untuk adaptasi yang sukses terlihat muncul. Ini adalah sebuah karya adaptasi yang menghormati karakterisasi cerdas Pullman, kesiapan untuk membahas tema yang tidak nyaman dan seting yang luas.

"Dia semacam moralis," kata Warner. "Seperti Charles Dickens dulu. Tapi dia cukup pintar untuk menyamarkannya. Pullman adalah pendongeng yang terlalu mahir untuk membiarkan pesannya muncul sepanjang waktu. "

Dickens adalah penulis catatan akhir zaman Victoria. His Dark Materials, dan inkarnasi layar kacanya yang baru, menunjukkan bahwa Pullman layak dianggap setara dengan Dicken zaman modern.

Versi asli tulisan ini dalam bahasa Inggris bisa Anda baca di Why is his dark materials is the fantasy epic for our times di laman BBC Culture