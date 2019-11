Di balik kesuksesan serial The End of the F***ing World yang fenomenal

Hak atas foto Channel 4

Saking banyaknya serial TV yang disuguhkan kepada pemirsa, minggu demi minggu, pada tahun 2019, namun terasa sulit menemukan serial yang terasa benar-benar istimewa.

Itu, mungkin bisa mengungkapkan daya tarik serial The End of the F***ing World, yang eksistensinya bisa dibilang menyenangkan.

Drama-komedi Inggris ini ditayangkan perdana pada tahun 2017, menceritakan kisah dua remaja bandel pinggiran kota dalam perjalanan lintas negara: James, seorang pemuda yang mengira dia seorang psikopat, dan Alyssa, teman sekolahnya yang luar biasa kasar, yang awalnya rencana awalnya akan dia bunuh - tanpa diduga, James jatuh cinta pada Alyssa.

Serial yang semula ditayangkan di Channel 4 di Inggris ini mendapatkan ulasan yang bagus dan menjadi hit bagi penggila film serial di layanan on-demand, AII4. Namun, ketika akhirnya ditayangkan di Netflix pada 2018, serial ini benar-benar menjadi sesuatu yang lain: suatu fenomena pengkultusan di seluruh dunia - yang tentu saja, mengejutkan bagi Charlie Covell.

"Itu gila," katanya kepada BBC Culture.

"[Saya sudah berpikir] semoga kita akan mendapatkan ulasan yang sangat bagus di [media] Guardian dan 12 orang akan menontonnya. Dan selama kita menyukai hal itu, itu keren. "

Jika saya ditabrak mobil sekarang, orang akan bertanya: apakah James selamat? Jessica Barden

Anda hanya perlu memindai media sosial untuk mengetahui tidak hanya jumlah penggemar yang menyukai serial ini, tetapi juga basis penggemar yang terinspirasi oleh serial ini, mendorong sederet karya seni indah yang ditujukan untuk dua karakter utama.

Adapun pemerannya adalah aktor yang relatif tidak dikenal pada mulanya, Jessica Barden dan Alex Lawther. Acara tersebut telah mengubah mereka menjadi patron untuk pemuda yang malang.

Barden mengatakan bahwa dia populer di Amerika Serikat, terutama, berkat aksen karakternya - dan aksen Yorkshire-nya. "Orang-orang akan mendengarkan saya dan menjadi seperti 'oh my god, kamu Alyssa, suaramu terdengar sama persis!'," katanya.

"Tapi aku suka itu karena banyak dari mereka tidak tahu apa itu Yorkshire, jadi itu percakapan yang hebat."

Hak atas foto Channel 4 Image caption Musim pertama dari serial ini berfokus pada bagaimana kedua remaja ini melakukan hal-hal melanggar hukum dalam perjalanan mereka

Yang paling penting, orang-orang ingin bertanya kepadanya tentang masa depan serial ini, setelah seri pertama berakhir tanpa kejelasan, dimana James berlari melintasi pantai dikejar oleh polisi, dengan suara tembakan, sebelum adegan akhirnya tiba-tiba berhenti.

"Jika saya tertabrak mobil saat ini, dari semua hal indah yang saya raih dalam hidup saya, orang-orang akan [bertanya]: apakah ada seri kedua dan apakah James bertahan? Itu akan menjadi keseluruhan dari 27 tahun saya di dunia ini, " kata Barden, dengan jengkel.

Bab selanjutnya

Namun sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang interogasi semacam itu lagi: pada awal November ini, acaranya akhirnya kembali lagi dengan delapan episode yang ditayangkan di seluruh dunia di Netflix pada 5 November.

Dan, setelah melihat empat episode pertama, saya dapat mengatakan bahwa peminatnya tidak akan kecewa.

Di dunia di mana buku-buku komik dinikmati sebagai supremasi budaya, menarik untuk dicatat bahwa The End of the F *** ing World juga berasal dari sebuah novel grafis - meskipun lebih banyak bidang kiri daripada kebanyakan.

Kartun indie karya Millenial Charles Forsman menceritakan kisah inti yang sama, tetapi dibuat di AS, bukanlah di Inggris.

Setelah menemukan beberapa angsuran 'komik mini' yang dikeluarkan Forsman, pembuat film Inggris Jonathan Entwistle menghubungi Forsman dan awalnya mengembangkan film pendek dari bahan tersebut, dibintangi Barden sebagai Alyssa bersama aktor Inggris yang sedang naik daun Craig Roberts sebagai James.

Ini tentang keinginan untuk diatur ulang dan dilahirkan kembali. Tapi kemudian, tentu saja, ada titik di mana perjalanan berakhir Charlie Covell

Dari sana, perusahaan produksi Clerkenwell Films mengambil proyek untuk serial TV, dan aktris penulis Covell turut bagian untuk membuat skenarionya.

Menariknya, kata Covell, dia memiliki kekhawatiran ketika dia pertama kali melihat film pendek aslinya, memberikannya perspektif awal James dan berurusan dengan keinginan awalnya untuk membunuh Alyssa.

Namun, setiap kekhawatiran bahwa materi tersebut akan masuk ke dalam kiasan yang sangat umum dari kekerasan terhadap perempuan hilang ketika dia membaca komik asli:

"Saya hanya berpikir itu indah. Saya pikir Chuck benar pada inti dari kerentanan dan trauma kedua karakter dengan cara yang tidak mengandalkan cara manis yang palsu. Itu selalu benar-benar lucu, dan ia berhasil menangani masalah yang cukup gelap dengan cara yang tidak terasa berat. "

Bagaimana menjelaskan kesuksesan pertunjukan yang luar biasa itu? Anda dapat merujuk pada narasi pola dasar seri pertama: kisah tersebut benar-benar cocok dengan pembunuhan James terhadap seorang profesor jahat yang mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap Alyssa.

Ini adalah sub-genre yang beresonansi melalui sejarah film, dari Badlands (inpirasi utama bagi Forsman) dan Bonnie and Clyde ke True Romance dan Natural Born Killers.

(Segera terlihat, memang, ini adalah layaknya kisah romansa-dalam-pelarian lainnya, film Queen & Slim, yang dibintangi Daniel Kaluuya, yang sudah dibicarakan sebagai penantang di ajang penghargaaan film).

Covell melihat daya pikat jenis ini sebagai yang "pokok".

"Mereka mencoba untuk melarikan diri dari sesuatu, mereka mencoba untuk memulai lagi, mereka jatuh cinta ... ini tentang keinginan untuk diatur ulang dan dilahirkan kembali. Tapi kemudian, tentu saja, ada titik di mana [perjalanan] habis."

Hak atas foto Channel 4 Image caption Di serial terbarunya, Alyssa bekerja di sebuah kafe bergaya ala Twin Peaks dan harus berhadapan dengan depresi.

Tapi selain narasi sinematisnya, ada juga estetika sinematiknya yang perlu dipertimbangkan.

Dengan visual yang sangat bergaya dan kadang-kadang dialog yang unik, Anda dapat mendeteksi pengaruh pembuat film dari Coen Brothers ke Wes Anderson dan Tarantino ke David Lynch.

Terlebih lagi, pengaturan periode tetap sengaja buram: meskipun secara sengaja ditetapkan pada hari ini, itu menghindari teknologi modern (Alyssa dalam episode pertama memberitahu James bahwa ia telah menghancurkan ponselnya dengan sengaja) dengan tone adegan berwarna sepia 1870an dan sebuah soundtrack lagu pop standar (serta lagu baru oleh gitaris Blur, Graham Coxon).

Mengingat TV Inggris belum tentu dikenal dengan tata bahasa visualnya yang berani, semua ini membuat potret Inggris, bahkan untuk pemirsa lokal, merasa sangat asing (serta Instagram dan siap Tumblr).

Seperti yang dikatakan Covell, merefleksikan daya pikatnya: "Saya pikir mungkin orang-orang seperti itu memiliki dunianya sendiri".

Fantasi vs kenyataan

Harus dikatakan bahwa acara itu bisa dengan mudah menjengkelkan - di atas kertas, menonton sepasang remaja yang bersikap sok dalam dunia fantasi terdengar terlalu banyak seperti proyek sekolah film

Namun kejeniusan The End of the F *** ing World adalah caranya yang berhasil menyeimbangkan unsur-unsurnya yang lebih fantastis dengan keaslian emosi yang nyata.

Ketika seri pertama berjalan, Alyssa dan James melebur: dan untuk semua sensasi perjalanan mereka, ada sesuatu dalam interaksi canggung mereka dan kerentanan yang membuat mereka merasa jauh lebih jujur ​​daripada para protagonis dalam drama remaja TV yang tak terhitung jumlahnya.

Bahwa pertunjukan itu berhasil menarik jalan kaki antara artifice dan kenyataan juga berkat penampilan Barden dan Lawther yang sangat alami, yang sebelumnya sudah pasti kembali untuk seri dua, sementara nasib yang terakhir tetap menjadi rahasia untuk saat ini.

Barden menggambarkan Alyssa sebagai "sahabatnya" dan Anda tidak perlu berbicara dengannya terlalu lama untuk merasakan betapa akrabnya dia dengan karakter tersebut.

Cara banyak proyek menunjukkan kepada perempuan yang berurusan dengan masalah kesehatan mental adalah bahwa mereka semua seperti Blanche Dubois sepanjang waktu Jessica Barden

Meskipun, pada usia 27, ia adalah generasi yang lebih tua dari alter-egonya, ia memiliki sesuatu yang sama, kejujurannya - seperti ketika ia menjelaskan bagaimana ia datang untuk membaca skrip untuk empat episode pertama dari seri baru sambil membintangi drama Harold Pinter di West End, sebuah pengalaman yang dia katakan, sebagai perbandingan, menyakitkan.

"Saya mendapati itu tidak alami," katanya. "Saya tidak suka merasa seperti sedang berakting, dan rasanya seperti yang diperlukan dari permainan itu adalah akting yang lengkap dan itu bukan minat saya ... dan jadi ketika saya membaca [skrip], saya seperti 'Saya benar-benar tidak sabar untuk kembali dan melakukan hal ini '. "

Hak atas foto Channel 4 Image caption Empat episode di season kedua berfokus pada tokoh antagonis baru, Bonnie - karakter lain yang juga harus berhadapan dengan trauma masa lalu.

Melompat ke depan dua tahun, seri baru ini menemukan Alyssa yang berubah, masih berurusan - atau lebih tepatnya tidak berurusan - dengan kehebohan di seri pertama;

"Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Senang tidak merasa; itu seperti negara adidaya, "katanya dalam sulih suara awal.

Singkatnya, seperti yang dilakukan Barden, ia jelas menderita depresi - dan kejujuran penggambaran Barden tentang hal ini sekali lagi bertentangan dengan gaya pertunjukan yang lebih nyata, termasuk, kali ini, kafe a la Twin Peaks yang dikelilingi oleh hutan.

"Cara banyak proyek akan menunjukkan terutama perempuan yang berurusan dengan semua jenis masalah kesehatan mental adalah bahwa mereka semua seperti Blanche Dubois sepanjang waktu," ujar Barden, "dan itu luar biasa, tetapi itu tidak realistis karena hari- hari ini pengalaman depresi Anda mengatasinya, yang jauh lebih tenang daripada yang biasa kita lihat. "

Namun, yang mungkin mengejutkan pemirsa adalah bahwa episode pertama dari seri ini dikhususkan untuk tokoh utama yang sepenuhnya baru: tokoh antagonis misterius Bonnie, yang diperankan oleh Naomi Ackie (yang juga memiliki peran penting dalam film Star Wars yang akan datang).

Sekali lagi, itu tidak akan mengungkapkan terlalu banyak tentang perannya, tetapi Bonnie adalah karakter, seperti Alyssa dan James, sebagian didefinisikan oleh trauma masa lalunya - seperti yang dijelaskan dalam ringkasan pembukaan yang mengerikan tentang masa kecilnya.

Bahkan, Anda dapat mengatakan tema trauma generasi adalah salah satu dasar acara: dari orang tua yang vampir secara emosional hingga orang asing yang kasar, Alyssa dan James menghabiskan seri pertama mencoba melarikan diri dari orang dewasa di sekitar mereka.

"Ketika Anda berbicara tentang pertunjukan, itu terdengar sangat suram," tawa Covell, dan tidak boleh dilupakan bahwa itu, secara konsisten, sangat lucu.

Tetapi pada saat ada banyak diskusi seputar gagasan generasi muda yang harus berurusan dengan dunia yang kacau balau oleh para tetua mereka, dari perubahan iklim ke bawah, itu adalah pertunjukan yang menghibur pelarian seperti dalam banyak hal, terasa aneh terkait.

Apakah seri kedua akan memiliki klimaks terbuka seperti yang pertama masih harus dilihat, tetapi satu hal yang pasti: bagaimanapun akhirnya, itu akan menjadi akhir dari jalan untuk Alyssa.

Covell, yang sekarang bekerja sebagai pelopor di KAOS, acara Netflix baru yang terinspirasi oleh mitologi Yunani, mengatakan bahwa tidak akan ada seri ketiga.

"Saya pikir Anda harus pergi ketika keadaan sedang tinggi," dia menegaskan.

Dan ketika Anda mempertimbangkan drama komedi Inggris lainnya yang baru-baru ini menyebutnya berhenti setelah hanya dua seri - Fleabag pemenang besar Emmy tahun ini - sepertinya bukan cara yang buruk untuk pergi.

The End of the F *** ing World mengudara di Channel 4 di Inggris dari Senin 4 November hingga Kamis 7 November, dan diluncurkan di Netflix di seluruh dunia pada Selasa 5 November.

Anda bisa menyimak versi bahasa Inggris dari artikel ini, How The End of the F***ing World became a cult TV phenomenon di laman BBC Culture.