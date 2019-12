Hak atas foto BBC Culture

Ada statistik yang mencolok dari hasil jajak pendapat BBC Culture tahun lalu yang mendaftar 100 film berbahasa asing terbaik sepanjang masa: hanya empat dari 100 karya itu disutradarai perempuan.

Dan minimnya sutradara perempuan telah menjadi hal yang wajar dalam survei tahunan kami: dalam jajak pendapat 100 film terbaik yang dibuat tahun 2017, hanya ada empat sutradara perempuan.

Dua belas sutradara perempuan berhasil masuk daftar 100 film terbaik di abad ke-21 yang kami buat pada 2016, namun tak ada dari film itu yang masuk daftar 20 besar.

Dan di jajak pertama yang kami lakukan untuk mencari 100 besar film Amerika terbaik, hanya dua film yang disutradarai oleh perempuan.

Jadi, pada 2019 kami berfokus khusus pada sutradara perempuan. Hasilnya adalah jajak pendapat terbesar yang diadakan oleh BBC Culture: 761 film yang berbeda dipilih oleh 368 pakar film — mulai dari kritikus film, jurnalis, penyelenggara festival film dan akademisi ilmu perfilman — yang berasal dari 84 negara, mulai dari Afghanistan hingga Zimbabwe.

Kami menanyakan kepada perempuan dan pria dengan jumlah yang sama untuk menciptakan jajak pendapat dengan gender yang seimbang, terdiri dari 185 perempuan dan 181 pria, satu orang dengan seksual non-biner, dan satu orang yang memilih untuk menjelaskan orientasi seksualnya.

Masing-masing dari mereka memilih sepuluh film terbaik versi mereka yang disutradarai perempuan, yang kemudian kami kumpulkan untuk menghasilkan daftar 100 film terbaik berikut ini.

Hasilnya adalah koleksi film yang memukau yang menunjukkan kekuatan, kreativitas, dan keragaman film yang dibuat oleh perempuan di seluruh dunia, dari film bisu Shoes karya Lois Weber (1916) — hingga film yang menjadi sorotan pada 2019, The Souvenir karya Joanna Hogg dan Portrait of a Lady on Fire (Celine Sciamma).

Mayoritas film dalam daftar dibuat pada 1990-an, dan meskipun Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Belgia dan Kanada adalah negara-negara yang paling banyak memproduksi, film-film dari Argentina, Iran, Ukraina, Arab Saudi, India, Tunisia dan Republik Ceko semuanya masuk dalam 100 besar.

Almarhum Agnes Varda adalah sutradara yang paling populer secara keseluruhan, dengan enam film karyanya masuk dalam daftar Top 100, diikuti oleh Kathryin Bigelow, Claire Denis, Lynne Ramsay dan Sofia Coppola.

Karya Jane Campion, The Piano (1993), adalah pemenang yang layak, dengang hampir 10% kritikus menempatkannya sebagai film teratas dalam pemungutan suara mereka.

Dalam esainya tentang film yang menang, Hannah Woodhead memuji kepekaan perempuan asal Selandia Baru yang unik dan karakter perempuan yang nyata dan sulit, dalam "dongeng menusuk yang berbicara tentang keinginan universal untuk mencintai dan dicintai".

Jadi, apa yang ada dalam daftar? Sebuah film bisu tentang pemain piano yang menemukan kembali; diikuti dengan gadis kota di Paris yang mengalami krisis eksistensial; komedi surealis Ceko yang subversif yang dilarang di negara asalnya; tiga hari dalam kehidupan seorang ibu tunggal di Beliga; seksualitas dan kecemburuan di Legiun Asing Prancis; persahabatan yang aneh antara bintang film yang sudah tua dengan lulusan muda di sebuah hotel di Tokyo — dan itu baru lima besar.

Dalam beberapa hari mendatang, BBC Culture akan menerbitkan serangkaian fitur yang mencerminkan hasil, kejeniusan sutradara perempuan dan kekuatan bercerita mereka.

Pertama-tama, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang pemilihan pemenang karena kritikus film internasional berdebat mengapa setiap film dalam 25 besar pantas berada di sana.

Seperti biasa, kami tidak berharap daftar ini definitif tetapi menjadi titik awal untuk penemuan, diskusi dan debat.

Kami harap Anda terinspirasi oleh daftar ini seperti halnya kami; ini adalah perayaan kecemerlangan dan beragam pembuatan film yang luar biasa oleh para perempuan.

100. The Kids are All Right (Lisa Cholodenko, 2010)

99. The Souvenir (Joanna Hogg, 2019)

98. Somewhere (Sofia Coppola, 2010)

97. Adoption (Márta Mészáros, 1975)

96. The Meetings of Anna (Chantal Akerman, 1977)

95. Ritual in Transfigured Time (Maya Deren, 1946)

94. News From Home (Chantal Akerman, 1977)

93. Red Road (Andrea Arnold, 2006)

92. Raw (Julia Ducournau, 2016)

91. White Material (Claire Denis, 2009)

90. Fast Times at Ridgemont High (Amy Heckerling, 1982)

89. The Beaches of Agnes (Agnès Varda, 2008)

88. The Silences of the Palace (Moufida Tlatli, 1994)

87. 35 Shots of Rum (Claire Denis, 2008)

86. Wadjda (Haifaa Al-Mansour, 2012)

85. One Sings, The Other Doesn't (Agnès Varda, 1977)

84. Portrait of Jason (Shirley Clarke, 1967)

83. Sleepless in Seattle (Nora Ephron, 1993)

82. At Land (Maya Deren, 1944)

81. A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014)

80. Big (Penny Marshall, 1988)

79. Shoes (Lois Weber, 1916)

78. The Apple (Samira Makhmalbaf, 1998)

77. Tomboy (Céline Sciamma, 2011)

76. Girlhood (Céline Sciamma, 2014)

75. Meek's Cutoff (Kelly Reichardt, 2010)

74. Chocolat (Claire Denis, 1988)

73. On Body and Soul (Ildikó Enyedi, 2017)

72. Europa Europa (Agnieszka Holland, 1980)

71. The Seashell and the Clergyman (Germaine Dulac, 1928)

70. Whale Rider (Niki Caro, 2002)

69. The Connection (Shirley Clarke, 1961)

68. Eve's Bayou (Kasi Lemmons, 1997)

67. The German Sisters (Margarethe von Trotta, 1981)

66. Ratcatcher (Lynne Ramsay, 1999)

65. Leave no Trace (Debra Granik, 2018)

64. The Rider (Chloe Zhao, 2017)

63. Marie Antoinette (Sofia Coppola, 2006)

62. Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995)

61. India Song (Marguerite Duras, 1975)

60. A League of their Own (Penny Marshall, 1992)

59. The Long Farewell (Kira Muratova, 1971)

58. Desperately Seeking Susan (Susan Seidelman, 1985)

57. The Babadook (Jennifer Kent, 2014)

56. 13th (Ava DuVernay, 2016)

55. Monster (Patty Jenkins, 2003)

54. Bright Star (Jane Campion, 2009)

53. The Headless Woman (Lucrecia Martel, 2008)

52. Happy as Lazzaro (Alice Rohrwacher, 2018)

51. Harlan County, USA (Barbara Kopple, 1976)

50. Outrage (Ida Lupino, 1950)

49. Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988)

48. The Asthenic Syndrome (Kira Muratova, 1989)

47. An Angel at my Table (Jane Campion, 1990)

46. Near Dark (Kathryn Bigelow, 1987)

45. Triumph of the Will (Leni Riefenstahl, 1935)

44. American Honey (Andrea Arnold, 2016)

43. The Virgin Suicides (Sofia Coppola, 1999)

42. The Adventures of Prince Achmed (Lotte Reiniger, 1926)

41. Capernaum (Nadine Labaki, 2018)

40. Boys Don't Cry (Kimberly Peirce, 1999)

39. Portrait of a Lady on Fire (Céline Sciamma, 2019)

38. Paris is Burning (Jennie Livingston, 1990)

37. Olympia (Leni Riefenstahl, 1938)

36. Wendy and Lucy (Kelly Reichardt, 2008)

35. The Matrix (Lana and Lilly Wachowski, 1999)

34. Morvern Callar (Lynne Ramsay, 2002)

33. You Were Never Really Here (Lynne Ramsay, 2017)

32. The Night Porter (Liliana Cavani, 1974)

31. The Gleaners and I (Agnès Varda, 2000)

30. Zama (Lucrecia Martel, 2017)

29. Monsoon Wedding (Mira Nair, 2001)

28. Le Bonheur (Agnès Varda, 1965)

27. Selma (Ava DuVernay, 2014)

26. Stories we Tell (Sarah Polley, 2012)

25. The House is Black (Forugh Farrokhzad, 1963)

24. Lady Bird (Greta Gerwig, 2017)

23. The Hitch-Hiker (Ida Lupino, 1953)

23. We Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay, 2011)

21. Winter's Bone (Debra Granik, 2010)

20. Clueless (Amy Heckerling, 1995)

19. Orlando (Sally Potter, 1992)

18. American Psycho (Mary Harron, 2000)

17. Seven Beauties (Lina Wertmüller, 1975)

16. Wanda (Barbara Loden, 1970)

15. The Swamp (Lucrecia Martel, 2001)

14. Point Break (Kathryn Bigelow, 1991)

13. Vagabond (Agnès Varda, 1985)

12. Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012)

11. The Ascent (Larisa Shepitko, 1977)

10. Daughters of the Dust (Julie Dash, 1991)

9. Fish Tank (Andrea Arnold, 2009)

8. Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

7. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2008)

6. Daisies (Věra Chytilová, 1966)

5. Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

4. Beau Travail (Claire Denis, 1999)

3. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

2. Cléo from 5 to 7 (Agnès Varda, 1962)

1. The Piano (Jane Campion, 1993)

