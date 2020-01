Film-film layak ditunggu di tahun 2020, dari Wonder Woman, James Bond, hingga Top Gun

Hak atas foto Warner Bros

Dari Wonder Woman, James Bond, hingga Top Gun, pemerhati film BBC Culture Nicholas Barber dan Caryn James memilih film-film paling menarik untuk ditonton sepanjang tahun depan.

The True History of the Kelly Gang

Hak atas foto Getty Images Image caption George MacKay memerankan kriminal Australia dari Abad ke-19 Ned Kelly dalam The True History of the Kelly Gang.

George MacKay bergabung dengan Mick Jagger dan Heath Ledger dalam klub aktor yang pernah memerankan Ned Kelly, kriminal dan perampok bank Australia pada abad ke-19.

Namun penceritaan terbaru tentang kisah hidupnya, yang diadaptasi dari novel Peter Carey, berfokus pada tahun-tahun awalnya. Film ini melihat bagaimana ia terdorong ke dalam dunia kejahatan ketika ibunya (Essie Davis dari The Babadook) menjualnya kepada seorang bandit (Russell Crowe).

Sang sutradara, Justin Kurzel, dikenal karena Snowtown dan Macbeth, jadi Anda bisa mengharapkan beberapa adegan brutal dan kekerasan berdarah. (NB)

The Personal History of David Copperfield

Hak atas foto Getty Images Image caption Aktor Dev Patel (kiri) dan sutradara Armando Ianucci membuat adaptasi layar lebar terbaru dari novel klasik Charles Dickens.

Adaptasi karya klasik Charles Dickens oleh Armando Iannucci yang lucu, bersemangat, dan cerdas akhirnya tiba di bioskop setelah diputar di festival-festival.

Film ini tetap setia pada latar belakang abad ke-19. Jajaran pemainnya sangat cocok, dengan Dev Patel sebagai jagoan yatim piatu yang berusaha untuk sukses.

Tilda Swinton sebagai Bibi Betsey Trotwood yang angkuh tapi baik hati dan Hugh Laurie sebagai Tuan Dick yang eksentrik mencuri setiap adegan yang mereka perankan.

Siapa sangka otak di balik serial televisi satir seperti Veep dan The Thick of It merupakan sutradara yang tepat untuk adaptasi segar dan multikultural dari novel populer ini? (CJ)

The Invisible Man

Hak atas foto Universal Pictures Image caption Elizabeth Moss memerankan perempuan yang diteror oleh mantan pacarnya yang kasar dalam The Invisible Man (2020).

Pada 2017, The Mummy yang dibintangi Tom Cruise seharusnya menjadi yang pertama dalam rangkaian blockbuster tentang monster klasik Universal Studios.

Namun film itu gagal total sehingga Universal membatalkan rencananya untuk waralaba 'Dark Universe' — dan itu termasuk film aksi yang dibintangi Johnny Depp sebagai The Invisible Man.

Sebagai gantinya, Leigh Whannell, kreator Saw dan Insidious, menulis dan mengarahkan adaptasi yang lebih hemat dan menyeramkan dari kisah HG Wells.

Elisabeth Moss memerankan seorang wanita yang dibuntuti oleh mantan pacarnya yang kasar — tapi karena ia kebetulan tidak kelihatan, tidak ada yang percaya padanya. Kita akui saja, versi Depp mungkin tidak akan semenarik itu. (NB)

No Time to Die

Hak atas foto Getty Images Image caption No Time to Die mengisahkan James Bond yang telah pensiun dengan pacarnya (diperankan Lea Seydoux) terpanggil kembali untuk beraksi.

Meski sempat terhambat oleh cedera, kecelakaan, dan bahkan pengunduran diri sutradara aslinya, Danny Boyle, film Bond terakhir Daniel Craig bisa jadi yang terbaik.

Salah satu alasannya, gaya arahan Boyle yang panik dan gelisah sepertinya memang tidak pernah tepat untuk tahun 007. Sementara itu, sutradara yang menggantikannya, Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation, True Detective), adalah spesiaslis rangkaian aksi otot dan lokasi internasional yang berani.

Alasan lainnya, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) turut membumbui naskahnya.

Ceritanya adalah Bond telah pensiun dengan pacarnya (Lea Seydoux), meninggalkan agen 007 baru (Lashana Lynch) untuk menyelamatkan dunia tanpa kehadirannya. Namun temannya, Felix Leiter (Jeffrey Wright), membujuknya untuk membantu melawan kriminal Safin (Rami Malek). Oh - dan Blofeld (Christoph Waltz) juga punya rencana jahat. (NB)

Promising Young Woman

Hak atas foto Focus Features/IMDB Image caption Carey Mulligan memerankan perempuan pembalas dendam dalam Promising Young Woman (2020).

Emerald Fennell, aktris dan penulis multi-talenta, telah dibanding-bandingkan dengan Phoebe Waller-Bridge.

Fennell, yang memerankan Camilla Shand di The Crown dan Patsy di Call the Midwife, mengambil alih posisi Waller-Bridge sebagai penanggung jawab skenario pada musim kedua Killing Eve.

Sekarang dia menulis skenario dan menyutradarai film pertamanya, thriller yang dibintangi oleh Carey Mulligan sebagai seorang perempuan yang membalas dendam pada para pria yang kasar.

Cuplikannya menunjukkan tema lucu dan berani tentang pelecehan seksual dan pembalasan dendam, dengan Mulligan mengenakan serangkaian persona dan penyamaran, termasuk kostum perawat seksi untuk Halloween. (CJ)

Artemis Fowl

Hak atas foto Getty Images Image caption Jilid pertama seri buku anak-anak karya Eoin Colfer, Artemis Fowl, akan diangkat ke layar lebar tahun ini.

Saat tidak mengarahkan atau berakting di drama Shakespeare, Kenneth Branagh menunjukkan bakat luar biasa untuk membuat film-film Disney komersial, dari Thor ke Cinderella.

Di film ini ia mengadaptasi petualangan fantasi berdasarkan jilid pertama dalam seri buku anak-anak terlaris Eoin Colfer. Pahlawan itu, Artemis Fowl (Ferdia Shaw), adalah seorang jenius dan dalang kriminal berusia 12 tahun yang bertarung melawan peri demi menemukan ayahnya.

Kaya dengan efek khusus, tontonan memukau dalam film ini meliputi dunia bawah tanah, makhluk mitologi, dan bahkan Dame Judi Dench sebagai kepala polisi, Komandan Root. (CJ)

Wonder Woman 1984

Hak atas foto @WonderWomanFilm

Satu dekade terakhir adalah zamannya blockbuster superhero. Pada tahun 2020, saatnya para superheroine bersinar.

Film Black Widow versi Scarlett Johansson akhirnya mendapatkan filmnya sendiri. Harley Quinn yang diperankan Margot Robbie, satu-satunya hal bagus dari film Suicide Squad, muncul kembali dalam film Birds of Prey.

Tapi film superheroine terbesar dan paling cemerlang tahun ini mungkin adalah Wonder Woman 1984, sekuel film arahan Patty Jenkins pada 2017 yang sukses besar.

Puluhan tahun setelah peristiwa di film pertama, sang putri Amazon (Gal Gadot) bertempur melawan Cheetah (Kristen Wiig) dan Maxwell Lord (Pedro Pascal). Ia mungkin harus bersaing dengan kubus rubik, pad bahu, dan single Duran Duran saat melakukannya. (NB)

Soul

Hak atas foto Pixar/IMDB Image caption Aktor Jamie Foxx mengisi suara seorang karakter pecinta musik jazz dalam Soul.

Soul adalah film animasi yang sangat imajinatif dan berani yang tidak akan Anda dapatkan dari studio animasi AS mana pun kecuali Pixar.

Lebih khusus lagi, ini adalah jenis kartun yang hanya Anda dapatkan dari Pete Docter, yang melalui film-film sebelumnya seperti Monsters Inc, Up, dan Inside Out, merenungkan perilaku manusia dan makna kehidupan.

Animasi terbarunya adalah tentang jiwa yang mengembangkan minat dan bakat mereka di dimensi lain sebelum bergabung dengan tubuh di dunia fisik.

Nama-nama besar yang menjadi pengisi suara antara lain Tina Fey, yang juga ikut menulis skenario, dan Jamie Foxx; karakter pencinta jazznya adalah jagoan Afrika-Amerika pertama dalam kartun Pixar. (NB)

Top Gun: Maverick

Hak atas foto Getty Images Image caption Tom Cruise kembali dalam sekuel film hit Top Gun, 34 tahun sejak film pertamanya.

Tom Cruise kembali mengenakan kacamata Aviator untuk sekuel film hit tahun 1986 yang melambungkan namanya. Tiga puluh empat tahun berlalu, karakter pilot Angkatan Laut AS yang ia perankan masih menyebut dirinya 'Maverick', dan masih belum berhasil melewati pangkat Kapten.

Namun masa bodoh dengan plotnya. Film satu ini adalah tentang sensasi melihat pesawat jet yang merobek langit dengan kecepatan yang bergetar. Top Gun: Maverick juga bukan satu-satunya luaran terbaru dari waralaba 1980-an. Ghostbusters: Afterlife dan Bill & Ted Face the Music juga akan dirilis pada tahun 2020. (NB)

Tenet

Hak atas foto Getty Images Image caption Aktor John David Washington dan Dimple Kapadia di lokasi pengambilan gambar film terbaru Christopher Nolan, Tenet.

Misteri menyelimuti film-film Christopher Nolan, kadang-kadang bahkan setelah Anda menontonnya. Baru-baru ini ia mengungkap beberapa detail tentang film terbarunya, pemutar otak penuh aksi bertema spionase.

John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson, dan Elizabeth Debicki memimpin jajaran pemain yang mencakup Michael Caine dan Kenneth Branagh.

Karakter Washington mencoba untuk mencegah nasib global yang lebih buruk daripada perang nuklir dengan mengungkap makna rahasia dari kata tenet.

Latar ceritanya lintas benua, dengan lokasi termasuk India, Estonia, Italia, dan Inggris. Dan ceritanya menyajikan permainan pikiran dengan waktu, ruang, dan memori seperti yang dilakukan Nolan dengan sangat cemerlang dalam film-film dari Memento hingga Inception. (CJ)

West Side Story

Hak atas foto Fox and Amblin Entertainment/IMDB Image caption Ansel Elgort dan aktris pendatang baru Rachel Zegler (tengah) sebagai Tony dan Maria dalam West Side Story.

Steven Spielberg membawakan nyanyian, tarian, dan beberapa musik paling indah yang pernah ditulis adaptasi klasik Broadway Leonard Bernstein dan Stephen Sondheim terhadap kisah Romeo dan Juliet.

Ansel Elgort (Baby Driver) dan aktris pendatang baru Rachel Zegler adalah Tony dan Maria, sepasang kekasih yang terjebak dalam peperangan geng antara Sharks dan Jets pada tahun 1957 di New York City.

Skenario film ini ditulis Tony Kushner, yang juga menulis Lincoln karya Spielberg.

Tahun 2020 menghadirkan cerita musikal terkenal lainnya, yang mungkin tidak akan ada tanpa West Side Story orisinal.

In the Heights, drama Broadway karya Lin-Manuel Miranda pada tahun 2005, yang berlatar di jalanan lingkungan Latino di New York, disutradarai oleh Jon M Chu dari Crazy Rich Asia. (CJ)

Dune

Hak atas foto Getty Images Image caption Timothée Chalamet memerankan protagonis dalam film Dune arahan Dennis Villeneuve.

Apakah Anda menilainya sebagai film klasik atau cukup masuk akal untuk menerimanya sebagai salah satu film terburuk yang pernah dibuat. Dune karya David Lynch bukanlah kesuksesan besar.

Sekarang Denis Villeneuve memiliki kesempatan untuk mengadaptasi novel fiksi ilmiah Frank Herbert. Melihat dua drama fiksi ilmiah atmosferik yang sebelumnya ia sutradarai, Arrival and Blade Runner 2049, ia seharusnya melakukan pekerjaan yang lebih baik dari Lynch.

Setidaknya, film yang disebut Villeneuve sebagai "Star Wars untuk orang dewasa" ini punya jajaran pemeran terbaik di tahun 2020. Timothée Chalamet memerankan sang pahlawan muda mesianis; aktor lainnya termasuk Javier Bardem, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, dan Dave Bautista. (NB)

The Last Duel

Hak atas foto Reuters Image caption Ridley Scott kembali mengarahkan pria-pria saling beradu pedang dalam The Last Duel.

Film terbaru Ridley Scott berlatar berabad-abad yang lalu, ketika adegan aksi berarti pria-pria saling beradu pedang.

Ya, ia sukses dengan Gladiator. Kali ini latarnya adalah Prancis abad ke-14 dan cerita balas dendamnya diangkat dari peristiwa sebenarnya, duel terakhir yang dilakukan secara legal.

Jika penunjukkan Adam Driver dan Matt Damon sebagai pemain utama terasa aneh, itu barangkali karena Driver menggantikan Ben Affleck, yang menulis skenarionya bersama Damon dan Nicole Holofcener.

Affleck mundur ke peran yang lebih kecil karena jadwal yang tidak cocok.

Film ini lebih merupakan kemungkinan yang menarik daripada suatu hal yang pasti, tapi jajaran pemainnya saja membuatnya sulit untuk ditolak, apapun yang terjadi. (CJ)

News of the World

Hak atas foto Getty Images Image caption Tom Hanks membintangi tiga film yang dijadwalkan rilis tahun ini.

Setiap tahun tampaknya menjadi tahun Tom Hanks, dan 2020 membawa tiga film baru.

Dalam News of The World, adaptasi novel laris, ia bekerja sama dengan sutradara Captain Phillips, Paul Greengrass, untuk memerankan seorang pendongeng di AS abad ke-19.

Ia mengantarkan berita dari satu kota kecil ke kota kecil lain. Hank kembali melakukan perjalanan dalam film Bios sebagai Finch, seorang teknisi yang sakit parah di Amerika pascakiamat.

Ia membangun sebuah robot, diperankan Caleb Landry Jones, dan mengajarkannya kemanusiaan sehingga ia bisa mengurus anjing kesayangan Finch setelah ia tiada.

Hanks bahkan menulis skenario filmnya sendiri di tahun 2020, Greyhound, yang di dalamnya ia memerankan komandan Angkatan Laut Perang Dunia Dua yang kapalnya dikejar-kejar oleh kapal Jerman. Heroismenya datang dengan berbagai rasa, tapi ada di mana-mana. (CJ)

Versi bahasa Inggris artikel ini, Films to look forward to in 2020, dapat Anda baca di BBC Culture.