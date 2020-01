Tujuh perubahan fesyen terpenting dalam satu dekade terakhir

Perubahan signifikan terjadi di dunia mode pada era 2010an, tak terkecuali meningkatnya kesadaran akan kerusakan yang diakibatkan oleh fesyen pada iklim.

Bersamaan dengan ini ada perasaan bahwa kita telah mencapai 'hal-hal penting', dan pengaruh yang meningkat dari kaum milenial dan Gen Z. Muncul juga perasaan bahwa, akhirnya, keberagaman dalam mode akan menjadi arus utama.

Berikut adalah tujuh perubahan terbesar yang kita lihat dalam dekade ini.

Pengaruh milenial

Plin-plan, bergairah, sembrono: begitulah orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996 mempertahankan merek-merek fesyen.

Di mana dulu para fashionista menunggu dengan sabar untuk musim baru, milenal - yang saat ini membentuk sekitar 30% dari populasi dunia (karena akan diambil alih oleh Gen Z ) - menginginkan semuanya sekarang, sekarang, sekarang. Apakah ini merupakan tanggapan busana instan untuk acara budaya atau kolaborasi dengan ikon.

Industri fesyen telah berusaha untuk mengikuti; waktu tunggu rata-rata dalam produksi pakaian telah menurun dari 120 hari menjadi 60 hari.

Apakah ini membuat generasi millenial bahagia? Tidak.

Meningkatnya kesadaran akan masalah keberlanjutan dan reaksi terhadap banyaknya produk yang dihadirkan kepada mereka dari semua sudut telah berkontribusi pada gerakan yang muncul melawan fesyen yang berlebihan.

Faktanya, tanda-tandanya adalah bahwa milenial telah mencapai 'puncak': 74% orang Amerika sekarang lebih suka menghabiskan uang untuk 'pengalaman' - restoran, perjalanan dan spa - daripada barang-barang. Apa yang harus dilakukan merek fesyen?

Keanekaragaman di atas catwalk

Kembali pada tahun 2008, supermodel Naomi Campbell mengatakan model berkulit hitam telah 'dikesampingkan' oleh agensi model karena warna mereka.

Sudah terlalu lama, industri ini merayakan satu standar kecantikan. Kemajuan telah dibuat.

Pada 2015, Denise Bidot adalah model ukuran plus pertama yang melakukan peragaan busana di New York Fashion Week; Halima Aden menjadi model mengenakan jilbab pertama di catwalk internasional pada 2017.

Hak atas foto Getty Images Image caption Denise Bidot adalah model ukuran plus pertama yang melakukan peragaan busana di New York Fashion Week

Oktober lalu, Krow Kian adalah pria transgender pertama yang menutup sebuah peragaan busana perempuan.

Pekerjaan selesai? Tidak juga.

Fesyen dikenal akan tetap relevan. Plus, Bidot, Aden dan Kian semuanya memukau.

Untuk contoh keberagaman, lihat The Real Catwalk, oleh veteran America's Next Top Model, Khrystyana Kazakova, ketika siapa pun yang mendaftar harus berjalan.

Akhir dari pemakaian bulu asli

Kampanye selama puluhan tahun tanpa henti akhirnya mulai membuahkan hasil setelah satu merek fesyen mewah tak lagi menggunakan bulu asli untuk busananya.

Dari perangkap hingga peternakan bulu, sejumlah besar hewan harus kehilangan nyawa untuk membuat pakaian.

Kegemaran pada bulu asli sangat sulit untuk digerakkan; asosiasi lama dengan kemewahan telah membuktikan - dan, di negara-negara seperti Rusia dan Cina, konsumen bulu terbesar di dunia, masih terbukti - terlalu menggoda.

Hak atas foto Shrimps Image caption Bulu asli kini dijauhi oleh banyak orang, dan merek bulu imitasi seperti Shrimps, kian berkembang

Kampanye oleh kelompok-kelompok hak-hak hewan, didorong oleh jangkauan media sosial, tentang rekaman video yang menunjukkan hewan dibunuh secara brutal demi bulu mereka telah menuai kemarahan.

CEO Gucci, Marco Bizzarri, kemudian memutuskan berhenti menggunakan bulu, yang sudah pasti mencekik industri bulu ketika dia berkata, pada 2018, "Bulu? Ini tidak modern."

Apa agenda selanjutnya? Kulit, yang membunuh lebih banyak hewan daripada industri bulu dan yang prosesnya terkenal beracun.

Mode kepemilikan baru

Dihadapkan dengan keprihatinan yang berkembang tentang planet ini bersamaan dengan keinginan manusia untuk kebaruan, mode kepemilikan alternatif mulai berlaku.

Pakaian bekas, khususnya, telah melangkah maju, dengan penjualan kembali mode tumbuh 21 kali lebih cepat daripada industri sejenis.

Platform seperti The RealReal dan Vestiaire Collective menggeser pakaian bekas mewah, bersama dengan marketplace Depop adalah fenomena budaya dalam fesyen.

Sementara itu, layanan penyewaan seperti Rent the Runway mendapatkan daya tarik.

Hak atas foto Vestiaire Collective Image caption Dalam sepuluh tahun terakhir, fesyen bekas yang mewah yang dijual melalui platform seperti Vestiaire Collective menjadi produk yang dicari-cari

"Memandang mode sebagai layanan, sebagai sesuatu yang kita akses alih-alih milik sendiri, akan menjadi bagian penting dalam memecahkan krisis lingkungan," kata Elizabeth L Cline, penulis The Conscious Closet.

Akhirnya, perbaikan kembali menjadi mode. Model perbaikan dan penjualan kembali Patagonia membeli kembali produknya sendiri dan menjualnya dengan harga diskon; Nudie Jeans menawarkan perbaikan gratis seumur hidup; Eileen Fisher memermak produk-produk usang.

Fesyen kasual baru

Seks akan selalu dijual - halo, keluarga Kardashian - tetapi hari-hari ketika seorang perempuan harus mereasa terikat di salah satu gaun merek Herve Leger agar dianggap menarik memudar bagi mereka yang penampilannya bukan mata uang mereka.

Pakaian aktif, olahraga dan, tentu saja, streetwear, kini menjadi kebutuhan sehari-hari; loungewear sendiri diperkirakan menghasilkan $37,7 miliar, atau sekitar Rp522 triliun dalam penjualan ritel pada tahun 2021, naik dari $24,8 miliar pada 2012.

Hak atas foto Getty Images Image caption Streetwear dan pakaian longgar kini lebih banyak dijumpai ketimbang baju seksi yang membuat sesak

Tapi itu bukan hanya tentang membungkus diri dengan baju olahraga atau hoodie - meskipun itu membantu.

Fesyen kasual ini merupakan ekspresi dari ide-ide sosial yang berkembang yang mencakup inklusivitas, netralitas gender, dan cita-cita estetika yang sebagian besar tidak didasarkan pada upaya menarik pasangan Anda berikutnya.

"Ini adalah semua hal yang ada di sini untuk bertahan," kata Lazaro Hernandez, co-designer Proenza Schouler, yang merek PSWL-nya dibuat untuk generasi yang tertarik dalam mengembangkan estetika kasual-keren.

Sekarang kita semua bisa bernapas lagi.

Hak atas foto Getty Images Image caption Loungewear kian populer dalam beberapa tahun terakhi - Gucci adalah salahs atu merek fesyen yang merajainya.

Keberlanjutan: serangan balik terhadap mode cepat

Tidak ada tambahan tema dalam mode yang akan mampu menghindari keberlanjutan.

Banjir laporan selama dekade terakhir memperjelas bahwa kita mengarahkan planet ini ke jurang dan mode adalah salah satu yang disalahkan dalam hal ini.

Siapa yang membunyikan alarm? Anak-anak sial itu lagi. Menurut sebuah survei, "Gen Z menempatkan kepentingan yang lebih besar pada dampak sosial dan lingkungan dari pembelian mereka daripada generasi sebelumnya. Lebih dari 70% mencoba berbelanja secara etis; dari jumlah tersebut, 57% mengatakan bahwa dampak lingkungan adalah perhatian utama mereka."

Fesyen berusaha keras untuk mengikuti; inisiatif terbaru, Pakta Mode, melihat 32 pemimpin mode bertemu di Biarritz, bersama G7. Apakah mereka mengubah haluan kapal secara tepat waktu adalah masalah lain.

Tapi itu tidak semua malapetaka dan kesuraman, kata futuris mode Geraldine Wharry: "Asalkan disiapkan untuk redline pertukaran nilai dan pertumbuhan, industri fesyen dapat menjadi pengubah permainan dalam masa-masa yang penuh tantangan ini."

Teknologi dalam mode

Bulan lalu, merek fesyen London, A Hot Second mengundang pengunjung untuk menukarkan pakaian mereka untuk pengalaman mode digital melalui 'cermin realitas campuran'.

"Tujuannya adalah untuk mengalihkan 500 pakaian dari tempat pembuangan sampah, dan untuk membawa kekayaan wawasan dan data ke dalam mode digital, keberlanjutan dan sikap terhadap pengalaman mode," kata penyelenggara Karinna Nobbs.

Hak atas foto Carlings Image caption Merek fesyen London, A Hot Second mengundang pengunjung untuk menukarkan pakaian mereka untuk pengalaman mode digital melalui 'cermin realitas campuran'.

Sementara itu mungkin tampak kontra-intuitif (tentunya kegembiraan ketika memakai pakaian baru), pakaian digital hanyalah salah satu pilihan untuk jejak planet fesyen.

Teknologi secara umum memiliki peran besar. Dari bahan bio seperti Algiknit, tekstil yang terbuat dari rumput laut, hingga serat berbasis buah; dari inovasi dalam pewarnaan bebas air dan proses kimia hingga - saat ini dalam produksi - sebuah filter serat mikro yang dapat diintegrasikan ke dalam mesin cuci, ilmu iklim mungkin membuat kita takut, tetapi teknologi fesyen datang dengan barang-barang.

Anda dapat membaca artikel ini dalam versi bahasa Inggris dengan judul Seven Ways Fashion has Changed in the 2010s pada laman BBC Culture.