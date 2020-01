Dari kisah persahabatan pria Israel dan Palestina hingga kisah-kisah hantu - inilah buku-buku yang layak Anda baca pada 2020

Dari cerita tentang persahabatan dan kisah Tudor yang sudah begitu dikenal sampai novel terbaru karya Elena Ferrante, berikut ini beberapa ide bacaan pada 2020.

Hak atas foto Random House

Colum McCann, Apeirogon

Novel baru McCann, yang judulnya berasal dari istilah geometri "bentuk serangkai sisi yang tak terhitung jumlahnya", merupakan gabungan cerita nan megah, terstruktur dalam 1.001 bagian, beberapa di antaranya hanya berupa satu kalimat panjang.

Secara garis besar buku ini merupakan kisah nyata perihal persahabatan luar biasa antara seorang warga Palestina, Bassam dan pria Israel, Rami. Keduanya adalah ayah dari anak-anak perempuan yang terbunuh dalam konflik - Abir meninggal karena terkena peluru karet, dan Smadar lantaran bom bunuh diri.

Kedua ayah itu bekerja sama selama beberapa dekade, memberikan pelajaran di seluruh dunia, dengan menggunakan "kekuatan kesedihan mereka sebagai senjata".

McCann membungkusnya dengan fakta tentang penemuan senjata, ilmu tentang burung (ornithology) dan sifat manusia yang menciptakan meditasi berkelanjutan untuk mengatasi kekerasan. Apeirogon merupakan novel brilian, menarik, dan sangat manusiawi.

Hak atas foto Harper

Louise Erdrich, The Night Watchman

Novel ke-17 penulis Louise Erdrich, yang telah meraih penghargaan, ditulis didasarkan pengalaman kakeknya dalam memperjuangkan kepentingan suku Indian, Turtle Mountain Band of Chippewa di Dakota Utara, Amerika Serikat (AS), dan sekitarnya.

Pada 1953, sang kakek dan sesama pimpinan suku memprotes rancangan undang-undang yang akan diputuskan oleh Kongres AS pada 1953, untuk mengakhiri perjanjian dengan penduduk asli AS yang seharusnya tetap berada dan tinggal di tempat itu "selama rumput tumbuh, dan sungai-sungai mengalir" - judul lagu rakyat karya Peter La Farge (1931-1965).

Dalam novel ini, Erdrich mengaduk-aduk kisah komunitas suku asli Indian secara berlimpah, menampilkan sosok Thomas Wazhushk, sang ketua suku dan penjaga malam di pabrik pengolahan berlian di Turtle Mountain, yang memimpin protes lantaran dipecat, dan Patrice Paranteau, pekerja muda di sebuah pabrik yang memilih hengkang dari pekerjaan karena ingin mencari adiknya yang hilang, Vera.

Di balik fiksi itu, terdapat pengingat: 113 status suku telah dihilangkan (sebanyak 78 suku mendapat pengakuan federal), dan 1,4 juta hektar tanah adat direbut.

Hak atas foto Ballantine Books

Isabel Allende, A Long Petal of the Sea

Pada 1939, kapal Winnipeg SS, atas permintaan penyair Pablo Neruda, membawa 2.000 orang pengungsi dari kecamuk Perang Saudara di Spanyol ke Cile, tiba ketika Perang Dunia Kedua pecah di Eropa.

Eksodus ini merupakan gagasan dasar dari roman sejarah karya Allende yang memukau, menggemakan krisis pengungsi global saat ini - dan sejalan dengan kehidupan Allende sendiri.

Dia memulai kisahnya pada 1938, melalui sosok Victor, mahasiswa kedokteran yang bergabung kelompok Republik yang mengalami kekalahan dalam perang saudara di Spanyol.

Pada saat pasukan Franco mendekati Barcelona, dia dan pacar almarhum saudara laki-lakinya, Roser, menikah secara tergesa-gesa, lalu mengasingkan diri dengan berjalan kaki, menghabiskan waktu di kamp konsentrasi di Prancis, lantas menumpang kapal Winnipeg.

Kisah cinta mereka yang rumit ini berlanjut melewati rezim Pinochet, dan upaya menemukan tempat tinggal baru pada 1990-an.

Buku ini diterjemahkan dari bahasa Spanyol oleh Nick Caistor dan Amanda Hopkinson.

Hak atas foto Doubleday

Madison Smartt Bell, Child of Light

Ini adalah biografi sangat keren tentang sosok Robert Stone, novelis "rumit dan terkadang menjemukan", yang karyanya menggambarkan setengah abad Amerika Serikat (AS) yang kacau.

Stone tumbuh besar dalam kemelaratan di New York, lahir dari seorang ibu tunggal yang menderita skizofrenia.

Kemudian dia mendaftar di Angkatan Laut pada usia 17 tahun dan, pada 1959, menikahi Janice, mahasiswa di New York University (dan dia adalah narasumber utama Bell).

Memperoleh beasiswa kepenulisan dari yayasan Stanford Stegner, menjadi pintu gerbang bagi Stone ke blantika dunia sastra.

Sempat bergabung kelompok anti-kemapanan, Merry Pranksters, yang dikomandoi penulis Ken Kesey, Stone terlibat pula dalam gerakan Swinging London.

Dia juga aktif dalam pelatihan penulisan kreatif di Iowa, penulisan naskah di Los Angeles dan di kediaman penulis Hemingway di Key West.

Dalam buku biogradi Stone, Bell melacak novel-novelnya secara kronologis, mulai karya Stone ketika mengungkap sisi jahat gerakan Hak-hak Sipil, Perang Vietnam, Doktrin Monroe, Hollywood, Wall Street dan politik Amerika Serikat.

Hak atas foto Farrar, Straus and Giroux

Laura van den Berg, I Hold a Wolf by the Ears

Kisah-kisah hantu dan sekilas perihal hal-hal tak nyata ditampilkan dalam koleksi empat cerita tentang dunia lain di masa kini karya Van den Berg.

Diawali kisah seorang pekerja lepas yang mengkhususkan diri dalam meniru istri-istri yang sudah meninggal saat menghadapi klien berbahaya.

Kisah kedua tentang pekerja lepas yang harus menghabiskan waktu berjam-jam setiap malam sambil meratap di gagang telepon untuk para pengidap dacryphilia - kepuasan seksual yang diperoleh seseorang saat membuat orang menangis atau menyaksikan orang menangis. .

Lalu, di samping tempat tidur putrinya yang sedang sekarat, seorang perempuan dihantui kesedihan akan kehilangan anak pertamanya saat lahir.

Ada pula kisah saudara kembar seorang perempuan yang tetap hidup meski dalam keadaan koma setelah ditembak, hanya beberapa hari setelah mereka kembali dari Islandia.

Dari judul cerita yang diambil dari frasa yang berarti "tidak ada jalan keluar yang mudah", seorang perempuan secara impulsif meniru saudara perempuannya yang hilang, pada akhirnya membuatnya mempertanyakan identitas dirinya.

Hak atas foto Ecco

Natasha Trethewey, Memorial Drive

Trethewey, penyair peraih penghargaan Pulitzer, mengerahkan kemampuan sastrawinya yang sempurna untuk menyusun kisah menyakitkan mengenai pembunuhan ibunya di usia 40 tahun, ditembak mantan suami yang menyiksanya selama bertahun-tahun.

Tretheway, yang pada saat itu berusia 19 tahun, tidak pernah kembali ke kampung halamannya di kawasan Memorial Drive, Atlanta selama tiga dekade.

Dia mengenang masa kecilnya di Mississippi, di mana ibunya, ayahnya yang kelahiran Nova Scotia, nenek, bibi dan paman buyutnya merupakan jaringan keluarga yang saling mendukung.

Dia mempelajari kenangan, mimpi-mimpi dan bukti-bukti. Termasuk di dalamnya laporan yang diajukan ibunya kepada polisi dan para saksi, otopsi dan tentang "indikasi ketidakpedulian polisi".

Sebuah kisah tragis yang diceritakan dengan jelas dan pandangan yang menghancurkan.

Hak atas foto Riverhead Books

Lidia Yuknavitch, Verge

Di dalam 20 cerita pendek ini, Yuknavitch menulis dengan sedikit empati mengenai dampak dari kesedihan, kehilangan dan dislokasi.

Dalam The Pull, seorang perenang muda yang cakap menyelinap masuk ke Laut Aegea, setelah rakitnya yang digunakannya untuk mengungsi terkatung-katung, memenuhi panggilan jiwanya untuk berjuang sendiri demi hidup.

The Organ Runner memotret perjuangan seorang gadis untuk mendapatkan kembali tangannya yang putus karena kecelakaan di kawasan pertanian melalui operasi yang penuh resiko, kemudian membangun reputasi di seluruh Ukraina dan Rusia atas keberhasilannya menyelundupkan organ manusia di pasar gelap.

Dalam kisah-kisah beresiko tentang pelanggaran dan para penyintas ini, Yuknavitch memasukkan kasus-kasus "jual beli gadis-gadis Eropa Timur".

Di antaranya, seorang gadis yang mengikuti saudara laki-lakinya yang melanggar tindak kriminal di perbatasan, dan seorang petinju yang berjuang melawan kenyataan apa yang melekat pada tubuhnya.

Hak atas foto Atlantic Monthly Press

Lily Tuck, Heathcliff Redux and Other Stories

Pada 1963, ketika sedang membaca ulang Wuthering Heights, narator dari judul novella itu melihat Cliff, seorang pengendara melompat ke pelana di lomba pacuan kuda di Arbemarle County, Virginia.

"Dia cuma masalah, camkan kata-kataku," kata seorang teman padanya. Dia mencari tahu perihal kebohongan, kejahatan dan pernikahan laki-laki itu yang ternyata bermasalah.

Tetapi warga New England yang membenci wilayah Selatan dan sedang merasa jenuh dengan suami dan anak-anaknya ini, tidak dapat menghindar dari Cliff.

Kutipan-kutipan provokatif dari karya klasik Emily Brontë dan berbagai kritik menciptakan irama yang sinkron ketika Cliff memikatnya untuk berselingkuh dan memporakporandakan dunianya.

Empat cerita - satu sebagai penghormatan kepada Roberto Bolaño - melengkapi koleksi baru bernilai seni dari seorang pemenang National Book Award.

Hak atas foto Henry Holt

Hilary Mantel, The Mirror & the Light

Novel terakhir trilogi tentang Thomas Cormwell, karya terobosan Mantel yang sudah dua kali meraih penghargaan Booker - yang menyajikan peristiwa bersejarah di Abad ke-16 dengan sensibilitas sastra Abad ke-21 - mengumpulkan karakter-karakter karyanya untuk sebuah kesimpulan akhir.

"Dalam setiap adegan, bahkan yang senyap, saya mencoba untuk membuat… beberapa titik balik," kata Mantel di Edinburgh International Book Festival.

"Jadi… harapan para pembaca tentang bagaimana dan mengapa menjadi sebuah tantangan."

Novel Wolf Hall dan Bring Up the Bodies menciptakan gambaran orang ketiga secara mendalam dari Cromwell saat dia meningkat mulai dari anak pandai besi sampai ketika dia menempati posisi penting sebagai tangan kanan Raja Henry VIII.

Buku terakhirnya yang memasukkan cerita tentang kematian Anne Boleyn, menjawab pertanyaan Cromwell: "Apa yang saya miliki selain apa yang diberikan Raja kepada saya? Siapalah saya selain yang telah ditetapkan oleh Raja?"

Hak atas foto Europa

Elena Ferrante, The Lying Life of Adults

Seri empat novel Neapolitan karya Ferrante memenuhi dunia sastra dengan perasaan akrab atas hubungan ganjil yang berlangsung selama puluhan tahun antara dua perempuan yang dibesarkan di dunia klas pekerja di kota Napoli, Italia.

Novel baru Ferrante dinarasikan oleh Giovanna, remaja polos 12 tahun, yang membuka novel dengan kalimat: "Dua tahun sebelum meninggalkan rumah, ayah berkata kepada ibu betapa buruknya saya".

Setelah secara tak sengaja mendengarkan penilaian ini, Giovanna memandang dirinya bukan siapa-siapa selain "sebuah tali simpul… yang tidak seorang pun, tidak juga dia yang saat ini menulis, tahu apakah penilaian ini mengandung suatu yang tepat untuk sebuah cerita atau sekedar keluhan bingung mengenai penderitaan tanpa jalan keluar".

Lebih dari empat tahun, saat menyaksikan masalah perbedaan klas di Napoli, dan kebohongan yang diceritakan orang tuanya ketika pernikahan mereka hancur, Giovanna mengembangkan perspektif masa remaja yang suram.

Novel ini diterjemahkan dari bahasa Italia oleh Ann Goldstein.

Anda dapat membaca artikel ini dalam versi bahasa Inggris dengan judul Ten Books to Read in 2020 pada laman BBC Culture.