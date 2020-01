Piala Oscar 2020: Mengapa 'dongeng laki-laki' cenderung memenangkan penghargaan film?

Hak atas foto Twentieth Century Fox

Sepuluh tahun yang lalu, seorang perempuan memenangkan penghargaan Oscar kategori penyutradaraan terbaik untuk pertama kalinya dalam sejarah Academy Awards.

Kathryn Bigelow mendapat penghargaan itu untuk The Hurt Locker, yang berlatar belakang perang Irak. Film ini juga memenangkan kategori film terbaik.

Sepanjang sejarah Oscar, hanya lima perempuan yang pernah dinominasikan sebagai sutradara terbaik.

Dan konten film pemenang penghargaan juga memiliki kecenderungan yang sama.

Hanya satu pemenang gambar terbaik selama dekade terakhir yang memiliki protagonis perempuan - The Shape of Water karya sutradara Guillermo del Toro, yang dibintangi oleh Sally Hawkins.

Sementara Green Book, Birdman, dan The Hurt Locker - berlatar belakang ranah pria.

Sekarang, pada 2020, lansekap musim penghargaan belum berubah secara dramatis.

Film-film yang mendominasi Oscar adalah 1917 (perang), The Irishman (mafia), Ford vs Ferrari (otomotif), dan Once Upon A Time di Hollywood (Tarantino).

Tidak ada perempuan yang dinominasikan sebagai sutradara terbaik - yang membuat pembawa acara yang membacakan nominasi, Issa Rae, mengatakan dengan jelas setelah membacakan pengumuman, "Selamat untuk pria-pria itu."

Film Little Women karya sutradara perempuan Greta Gerwig, yang masuk nominasi film terbaik dalam Academy, belum masuk nominasi dalam kategori penyutradaraan di penghargaan Globe, Bafta, atau Oscar.

Film yang mendulang sukses di box office lainnya, The Farewell karya sutradara Lulu Wang, yang membuat pemerannya, Awkafina dinominasikan di Golden Globe, tidak masuk dalam nominasi Oscar.

Produser film Little Women, Amy Pascal, bicara dalam wawancara ke majalah Vanity Fair baru-baru ini.

Artikel itu mengatakan rasio gender dalam pemutaran untuk Little Women yang dihadiri oleh para pemilih untuk Academy (Academy voters) adalah 2:1, dengan dominasi kaum perempuan.

Menurut Pascal, ada "bias yang sama sekali tidak disadari... Saya tidak yakin pemilih laki-laki datang berbondong-bondong ke pemutaran... dan saya tidak yakin ketika mereka mendapatkan DVD, mereka akan menonton kemudian.

"Itu bias yang berbeda," kata Pascal. "[Pemilih berpikir], kisah-kisah seperti ini penting bagi saya, dan kisah-kisah semacam ini tidak terlalu penting bagi saya."

Tahun ini kami memiliki film berjudul 'The Irishman' dan 'Little Women' - dan tebak film mana yang lebih baik? Anna Smith

Aktor Tracy Letts, yang muncul dalam film itu, menambahkan: "Saya tidak percaya kita masih mengadakan diskusi ... di mana film oleh pria, dan tentang pria, dan untuk pria dianggap sebagai film standar. Dan film perempuan masuk dalam kategori yang terpisah dan tidak setara," tambahnya.

"Itu tidak masuk akal."

Anna Smith, pembawa acara podcast feminis Girls on Film, dan ketua kritikus film London, Circle, menunjukkan bahwa Little Women juga merupakan drama dengan latar belakang zaman dahulu.

"Ada hubungannya dengan genre itu juga, yang sering dibuat oleh perempuan. Saya pikir ada prasangka tertentu bahwa visi seorang sutradara perlu berwibawa, dan kadang-kadang itu disamakan dengan maskulinitas.

"Aneh bahwa tahun ini kita memiliki film berjudul 'The Irishman' dan 'Little Women' - dan tebak film mana yang lebih baik responsnya?"

"Saya bertanya-tanya apakah ribuan pemilih, yang memutuskan apa yang harus mereka tonton, memiliki reaksi bawah sadar terhadap gender dalam judul. "

Smith juga menunjukkan bahwa, sebaliknya, sebuah film Inggris yang disutradarai oleh Joanna Hogg, The Souvenir, memimpin dalam nominasi penghargaan film yang dibuat oleh kritikus film London, Circle Awards.

"Ada sekitar 140 orang dari kami dan kami harus melihat hampir semua film, dan itulah sebabnya film seperti itu mendapat respons sangat baik. Jelas, karena para kritikus melihat film itu, mayoritas menyukainya. "

Hakim dan juri

Apakah preferensi yang tampak untuk 'cerita pria' ditentukan oleh demografi pemilih dalam sebuah penghargaan film?

The Hollywood Reporter mengatakan Academy Awards membawa 2.000 pemilih film baru setelah kampanye #oscarssowhite tiga tahun lalu, membuat jumlah pemilih bengkak menjadi sekitar 8.000.

Meskipun demikian, persentase pemilih Oscar perempuan adalah sekitar 28%, sementara pemilih berkulit hitam, dari Asia, atau kelompok etnis (BAME ) hanya 13% (bukan lompatan besar menurut penelitian LA Times tahun 2012 , yang menemukan bahwa pemilih Oscar terdiri dari 94% kulit putih dan 77% laki-laki.)

Sebagian besar pemilih Oscar memutuskan nominasi dengan memilih dalam 'bab' mereka (misalnya, seorang aktor akan memilih kategori akting) tetapi dapat memilih di antara semua film yang memenuhi syarat yang dirilis tahun itu untuk film terbaik - meskipun perusahaan produksi perlu memastikan mereka berada pada daftar 'pengingat' yang dikirim Academy.

Bafta berjanji akan segera mengacak pemilih dan sistemnya, setelah nominasi tahun ini seluruhnya diisi oleh laki-laki untuk kategori penyutradaraan terbaik dan tidak ada satu pun nominasi untuk aktor BAME.

Bafta memiliki 6.700 anggota di seluruh dunia - sebuah survei pada tahun 2016 menemukan bahwa 41% di antaranya adalah perempuan, 13% berasal dari kelompok etnis minoritas dan usia rata-rata adalah 52 tahun.

Semua anggota yang memberikan suaranya dapat menentukan pemeran utama dan nominasi film terbaik.

Penyutradaraan dan skenario terbaik ditentukan oleh kelompok lain - yang mungkin memiliki demografi yang berbeda.

Hak atas foto A24 Image caption Dibuat dengan bajet US$3 juta, The Farewell telah meraup keuntungan US$20 juta

Penulis skenario serial Dr Who dan anggota Bafta, James Moran mengatakan organisasi penghargaan film meminta anggotanya untuk mengkonfirmasi film mana yang telah mereka tonton dan hanya memilih nominasi dari film-film itu.

"Saya sangat berhati-hati dan saya mencoba untuk menonton semuanya," katanya.

"Meskipun sulit untuk menonton setiap film, apalagi di bulan Desember, saat suasana Natal. Sangat sulit untuk membatasi film terbaik hingga lima nominasi. Sangat sulit untuk memilih favorit Anda, dan tahun ini memalukan. Yang mana yang Anda dahulukan - yang paling mungkin berhasil, atau yang pantas mendapatkan kesempatan? "

Moran menambahkan: "Saya benar-benar mencintai Little Women, dan saya memilihnya dalam begitu banyak kategori" - tetapi menambahkan bahwa audiens yang dia lihat di pemutaran Bafta kebanyakan adalah orang-orang "tua, putih, dan laki-laki".

Menurut kritikus dan presenter film Jason Solomons, "Semua film yang dinominasikan tahun ini baik, dan saya tidak percaya bahwa para pemilih Bafta secara inheren rasis dan misoginis, tetapi yang disediakan dalam daftar film mencerminkan kepribadian orang yang menyusunnya.

Ini membuat saya khawatir bahwa bagi seorang pembuat film perempuan untuk masuk ke klub, dia harus membuat film perang atau memberi pandangan tentang maskulinita Jason Solomons

"Dan daftar nominasi tahun ini, seperti 1917 dan The Irishman, dengan jelas memperlihatkan keasyikan masa lalu dan menjadi tua. Saya khawatir pembuat film perempuan harus membuat film perang atau memberi pandangan tentang maskulinitas, seperti yang dilakukan Kathryn Bigelow di Hurt Locker dan Point Break untuk dipertimbangkan.

Sangat memalukan bahwa film yang sama emosionalnya tentang cara menjadi perempuan di dunia ini, seperti Little Women, belum berteriak sekeras itu."

Namun jika itu hanya karena bias gender yang tidak disadari dari pemilih, 'dongeng laki-laki' yang mendominasi tampaknya berselisih dengan tingginya rasio anggota perempuan di Bafta, jika bukan di Academy.

Hak atas foto Universal Pictures Image caption Disutradarai oleh Sam Mendes, epik perang 1917 mengungguli film terbaru Star Wars di box office Amerika Serikat.

Steven Gaydos, editor eksekutif majalah Variety, menunjukkan bahwa film seperti Little Women telah dibuat berkali-kali, baik dalam film maupun TV.

"Bagaimana jika faktor pengecualiannya adalah bahwa Little Women adalah pembuatan ulang dari cerita populer yang dilakukan berkali-kali sebelumnya - dan pemilih tidak menganggap pembuatan ulang seserius mereka mengambil aslinya?," tanyanya.

"Di luar gelembung gila kami di Hollywood, orang mungkin tidak menyadari bahwa spesialis pemasaran disewa untuk menjalankan kampanye Oscar. Sekarang bagaimana jika, misalnya, waktu rilis Anda buruk, atau strategi Anda tidak berhasil? Bagaimana jika itu alasannya? Little Women menghasilkan $100 juta di box office. Percayalah, pria akan melihatnya."

Pada akhirnya, para pemilih membuat keputusan tentang film-film yang disajikan kepada mereka. Bafta melaporkan tahun ini bahwa 19% dari film yang dikirimkan disutradarai oleh perempuan.

Menurut laporan pada 2019 oleh Pusat Studi Perempuan di Televisi dan Film, dari 250 film Hollywood terlaris, hanya 13% yang disutradarai oleh perempuan.

Pilihan terbatas

Georgie Yukiko Donovan, seorang sutradara keturunan Inggris-Asia Timur bertanya-tanya apakah kekecewaan pembuat film perempuan mempengaruhi jumlah pengajuan film di musim penghargaan.

"Kecuali jika ada perubahan nyata yang dapat ditindaklanjuti, banyak perempuan tidak akan berusaha untuk menyerahkan film mereka untuk dipertimbangkan di penghargaan, karena itu juga dapat menghabiskan biaya," katanya.

"Ada kebutuhan praktis untuk penghargaan. Ini seperti cap persetujuan yang membawa Anda ke tingkat pembuatan film selanjutnya. Sukses dengan, katakanlah, penghargaan di festival film dan itu bisa mengubah permainan. Tapi butuh uang untuk meluncurkan kampanye, jadi semuanya terkait dengan gender, ras, uang, dan kelas. "

Melissa Silverstein, pendiri situs web Women and Hollywood, berpendapat bahwa jika daftar film di masa depan tidak memiliki keanekaragaman, penghargaan dalam kategori itu harus ditarik.

"Sesuatu yang drastis perlu dilakukan," katanya.

"Saya pikir juga sangat penting untuk melihat berapa banyak perempuan yang menyelesaikan dan mengirimkan film, dan jika tidak, mengapa tidak?

"Memang benar bahwa dengan menggarap film-film superhero seperti Captain Marvel dan Wonder Woman, wanita kini memasuki beberapa tingkat bisnis tertinggi. Sangat penting untuk memiliki visi seorang perempuan ke dalam apa yang sering menjadi naratif pemuasan-kekerasan, dan ini adalah kisah-kisah dominan budaya kita. Penghargaan adalah apa yang diperhatikan pers.

"Ini adalah pertarungan mendasar, yang tidak hanya terjadi di film, untuk mengatakan bahwa kulit putih dan laki-laki bukan lagi standar dunia kita. Dan ketika pengalaman perempuan, dan orang-orang kulit berwarna, berulang kali dilumpuhkan dengan cara ini - itu hanya menjadi lelucon."

Versi bahasa Inggris dari artkel ini, Oscar 2020: Why do 'male tales' tend to win awards? di laman BBC Culture