Para perempuan yang diabaikan panel juri Piala Oscar tahun ini

Satu momen paling berkesan dari pengumuman nominasi Oscar datang dari pernyataan pembawa acara Issa Rae saat memperkenalkan daftar nominasi untuk penghargaan Sutradara Terbaik. Saat itu dia mengucapkan, "Selamat kepada para laki-laki".

Ya, lagi-lagi, untuk ke-87 kalinya dalam 92 tahun sejarah Piala Oscar, tidak seorang perempuan pun yang masuk dalam kategori tersebut — sebuah fakta yang lebih mengejutkan bila Anda memikirkan kualitas dan kuantitas jumlah film yang disutradarai oleh perempuan tahun ini.

Jadi, sebagai koreksi, berikut daftar sutradara-sutradara perempuan hebat tahun ini, setiap dari mereka lebih dari layak untuk mendapatkan pengakuan:

Waad Al-Kateab, For Sama

Film dokumenter tentang kengerian perang sipil Suriah ini telah mendapatkan beragam penghargaan, termasuk empat nominasi Bafta – yang paling banyak untuk film dokumenter – serta nominasi Oscar untuk kategori dokumenter.

Tapi sejujurnya, pencapaian ko-sutradara Waad al-Kateab begitu luar biasa sehingga pantas mendapatkan penghargaan yang lebih besar.

Bagi mereka yang tidak tahu: Al-Kateab adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Aleppo ketika menjadi medan pertempuran utama dalam perang, yang merekam pengalamannya selama lima tahun, sebagai jurnalis pemula, istri seorang dokter yang mengelola rumah sakit gratis, dan ibu dari seorang anak perempuan.

Film yang muncul dari rekamannya (disusun dan diedit bersama ko-sutradara Edward Watts) menggambarkan dampak perang dengan detail dan nuansa yang tak tertandingi, dan membuat Anda kagum dengan keberanian dan keterampilan otodidak Al-Kateab. (Hugh Montgomery)

Claire Denis, High Life

Sungguh luar biasa melihat sutradara asal Korea Selatan, Bong Joon Ho, di antara nominasi sutradara terbaik untuk film horor sosial yang luar biasa, Parasite, tapi kami akan lebih senang bila auteur non-AS lain yang unik ikut bersaing: legenda sinema Prancis Claire Denis.

Dalam film berbahasa Inggris pertamanya, dia mengambil pendekatan berbeda pada tema luar angkasa, mengisahkan perjalanan sebuah kapal tahanan ke lubang hitam.

Tidak mengherankan, mengingat kreatornya yang luar biasa, bila film ini menghindari klise-klise yang biasa untuk penampilan memikat — mencakup Juliette Binoche sebagai dokter yang terobsesi dengan pembenihan, dan banyak cairan tubuh. Kita hanya bisa berharap mendapat sentuhan Denis pada genre film yang lebih mainstream. (Hugh Montgomery)

Mati Diop, Atlantics

Ketika film debut Diop tayang perdana di Cannes tahun lalu, ia menjadi sutradara wanita kulit hitam pertama yang berkompetisi di festival film itu. Tetapi bahkan jika Anda tidak tahu apa-apa tentang sang sutradara (yang membintangi 35 Shots of Rum arahan Claire Denis), film ini sangat unik.

Berawal sebagai kronik sosial-realis tentang orang kaya yang mengeksploitasi orang miskin di Dakar, Senegal, film ini berubah, secara ajaib, menjadi dongeng supernatural yang menggelitik tanpa mengorbankan maksud asalnya.

Diop tampaknya menciptakan kembali dua genre yang berbeda sekaligus. (Nicholas Barber)

Greta Gerwig, Little Women

Greta Gerwig bersama jajaran pemain "Little Women".

Mengabaikan arahan Gerwig dalam film yang menakjubkan ini adalah keputusan paling membingungkan dan keterlaluan pada tahun ini.

Penataan ulang yang berani atas novel klasik yang menjadi inspirasinya begitu pas dengan tema feminisnya, secara emosional nyata berkat karakternya yang kaya (setidaknya Saoirse Ronan dan Florence Pugh mendapat nominasi), dan secara visual indah.

Film ini bahkan laris secara komersial, meraup lebih dari $100 juta (Rp1,3 triliun) secara global sejauh ini. Film ini dinominasikan sebagai film terbaik dan Gerwig dinominasikan untuk skenario terbaik (seringkali dianggap sebagai kategori hadiah hiburan). Apa lagi yang diinginkan komite Oscars?

Memberi Todd Phillips pengakuan untuk Joker alih-alih Gerwig semakin menguatkan kesan 'Klub Cowok'. Seperti yang ia tunjukkan dengan Lady Bird, Gerwig adalah pembuat film yang sangat percaya diri, jadi ia akan baik-baik saja. Pengabaiannya menunjukkan bahwa Hollywood tidak. (Caryn James)

Marielle Heller, A Beautiful Day in the Neighborhood

Aktor Tom Hanks dan Matthew Rhys dalam A Beautiful Day in the Neighbourhood.

Hanya dengan tiga film, termasuk Diary of a Teenage Girl yang tajam dan cerdas, dan film lucu Can You Ever Forgive Me?, Heller menciptakan rekor yang mencengangkan bagi setiap pembuat film.

Mengarahkan megabintang Tom Hanks, pertaruhannya lebih tinggi lagi tahun ini, dan ia berhasil membimbingnya ke nominasi aktor pendukung terbaik sebagai penghibur anak-anak Amerika Mr. Rogers, memungkinkan kompleksitas karakter terpancar menembus citra alimnya.

Heller membawa kecerdasan dan bakat yang tidak biasa ke film-film arus utama. Kenapa ia tidak mendapat lebih banyak pengakuan? Salah satu alasannya mungkin karena ia membuat semuanya terlihat begitu mulus dan tampak mudah. (Caryn James)

Joanna Hogg, The Souvenir

Film-film Hogg sangat khas sehingga kata sifat Hoggian harus ditambahkan ke leksikon studi sinema. Tidak ada orang lain yang bisa menjabarkan dengan cermat kehidupan kelas menengah atas Inggris dengan mata yang jernih dan tak berkedip.

Filmnya yang paling jujur dan tidak nyaman sejauh ini adalah The Souvenir, drama otobiografi tentang seorang mahasiswa film yang naif (Honor Swinton Byrne) dan kekasihnya yang berasal dari kalangan terhormat tapi kecanduan heroin (Tom Burke), Anthony.

The Souvenir mungkin berlatar tahun 1980-an, tapi dalam keangkuhan Anthony dan humor ironisnya, Anda bisa belajar banyak tentang politikus Inggris di masa kini. (Nicholas Barber)

Jennifer Kent, The Nightingale

The Babadook adalah salah satu film horor paling menyeramkan dalam satu dekade terakhir, tetapi bahkan itu tidak bisa menyiapkan penonton untuk tindak lanjut yang ambisius dari Kent, sebuah thriller balas dendam yang juga sukses sebagai pembahasan tentang sejarah kolonial Australia.

Tokoh protagonisnya adalah seorang perempuan Irlandia dan seorang laki-laki Aborigin Tasmania yang memburu tentara Inggris yang membunuh suami dan bayi perempuan itu. Ini bukan tontonan yang mudah, tapi The Nightingale adalah sebuah kisah epik yang tidak menyia-nyiakan waktu selama dua dan seperempat jam durasinya. Sebuah karya besar sinema dunia. (Nicholas Barber)

Melina Matsoukas, Queen & Slim

Queen & Slim adalah film panjang pertama Matsoukas, tetapi pengalamannya sebagai sutradara video pendek yang berani dan menakjubkan, termasuk video musik Beyonce Formation, terlihat jelas.

Film yang berani ini adalah film jalanan, kisah kriminal, dan kisah cinta, semuanya dibungkus dalam rasa ketidakadilan sosial. Daniel Kaluuya dan Jodie Turner-Smith memainkan dua karakter yang tampaknya tidak cocok dalam pelarian setelah secara tidak sengaja membunuh seorang polisi kulit putih.

Dengan gambar-gambar yang memukau, warna-warna cerah dan pekerjaan kamera yang luar biasa, drama Matsoukas mencampurkan seni dan kesadaran sosial dalam sebuah visi yang tanpa kompromi. Suaranya sangat dibutuhkan oleh dunia film. (Caryn James)

Sacha Polak, Dirty God

Dirty God menceritakan kisah sedih, lucu, dan inspirasional tentang seorang wanita muda kelas pekerja (Vicky Knight) yang berjuang untuk membangun kembali identitasnya setelah terluka parah akibat serangan asam.

Menyeimbangkan yang puitis dengan yang muram, yang politik dengan yang personal, Dirty God menegaskan bahwa sutradaranya, Polak, luar biasa berbakat. Salah satu buktinya, ia adalah orang Belanda, dan ini adalah film berbahasa Inggris pertamanya, tetapi penggambarannya tentang kehidupan London begitu detail dan meyakinkan. (Nicholas Barber)

Lorene Scafaria, Hustlers

Ada kebingungan yang wajar ketika J-Lo tidak disertakan dalam kategori aktris pendukung terbaik, tapi terus terang, kita semua harus sama geramnya karena Hustlers tidak mendapat satu pun nominasi.

Berdasarkan kisah nyata, Hustlers mengisahkan sekelompok penari telanjang di New York yang membius dan menipu para pelanggan mereka. Ini film kejahatan yang jauh lebih menarik dan lebih unik daripada The Irishman, dan mengeksplorasi perbedaan kelas dengan cara yang lebih cerdas daripada Joker.

Dan arahan Scafaria, dengan menampilkan klub striptis dari sudut pandang perempuan, menjadi satu kekuatan besar di Hollywood tahun ini. (Hugh Montgomery)

Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire

Film ketiga Sciamma, Girlhood, berlatar lingkungan Afrika-Prancis yang keras di tepi Paris masa kini. Untuk film keempatnya, ia melompat ke abad ke-18, tapi hasilnya sama-sama kuat dan penting.

Sebuah kisah cinta yang lambat antara seorang aristokrat dan seniman yang disewa untuk melukisnya, Portrait of a Lady on Fire terlihat seterang dan semenarik drama drama periode biasa, tapi sangat radikal, tanpa karakter laki-laki sama sekali, dan menghindari adegan aksi demi berfokus pada pemikiran dan perasaan perempuan di 'zaman Siti Nurbaya', saat perjodohan adalah fakta kehidupan. (Nicholas Barber)

Lulu Wang, The Farewell

Drama komedi Wang, berdasarkan riwayat keluarganya sendiri, terasa begitu nyata dan personal sehingga barangkali mudah untuk mengabaikan betapa ambisius dan cemerlangnya pencapaian itu.

Ceritanya begitu intim, ketika seorang pemudi berdarah Tionghoa-Amerika (Awkwafina) berangkat ke Cina untuk menengok neneknya yang sekarat, seluruh keluarga menyembunyikan kenyataan itu dari sang perempuan tua yang licik.

Namun cakupan Wang begitu luas. Ia menangkap tekstur New York dan Cina, bersama dengan perbedaan budaya mereka yang luas. Dan ia mengatur nadanya dengan sempurna.

Film ini lucu dan emosional namun tidak pernah cengeng. The Farewell tidak akan membuat Wang mendapat piala Oscar, tetapi telah meluncurkan karirnya dengan cara yang memukau. (Caryn James)

Olivia Wilde, Booksmart

Dalam film pertamanya sebagai sutradara, Wilde memberi sentuhan baru pada film buddy comedy, dengan Beanie Feldstein dan Kaitlyn Dever sebagai dua sahabat kutu buku yang memutuskan untuk berpesta sepanjang malam.

Booksmart bukan versi perempuan dari film cowok nakal. Ini adalah film tentang persahabatan perempuan yang kocak, absurd, dan menyentuh.

Sepanjang film, timing komedi Wilde sempurna. Ia menangani elemen-elemen cerita yang semarak dengan keterampilan yang sama. Menguarkan bakat dan kepercayaan diri, Wilde membawa suara segar ke cerita yang akrab. (Caryn James)

Anda bisa membaca versi bahasa Inggris artikel ini, How could the Oscars ignore these brilliant women directors? di BBC Culture.