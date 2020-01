Bisakah seorang pemikir yang hidup dua milenium lalu benar-benar membantu Anda? Apakah sarjana Jerman abad ke-19 yang kontroversial bisa menjadi 'guru' kehidupan yang baik? Mungkinkah belajar Jean-Paul Sartre menjadi kunci untuk Anda yang baru?

Para penerbit buku menganggap jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah 'ya'. Buku-buku yang memposisikan para filsuf sebagai guru dalam menjalani hidup adalah tren terbaru dalam penerbitan.

Tahun lalu ada buku Lessons in Stoicism karya John Sellars, yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kita bisa mendapat manfaat dari berpikir seperti para pemikir Stoa kuno; dan How To Be An Existentialist oleh Gary Cox, "buku self-help asli yang menawarkan saran yang jelas tentang bagaimana hidup sesuai dengan prinsip-prinsip eksistensialisme yang dirumuskan oleh Nietzsche, Sartre, Camus, dan filsuf eksistensialis besar lainnya".

Lalu ada How To Teach Philosophy To Your Dog: A Quirky Introduction to the Big Questions in Philosophy (Cara Mengajar Filsafat Kepada Anjing Anda: Pengantar Unik untuk Pertanyaan Besar dalam Filsafat) oleh Anthony McGowan, yang dimulai dengan menyarankan bahwa mempelajari filsafat "dapat memberdayakan Anda untuk menjadi orang yang lebih baik", dan diakhiri dengan mempertimbangkan makna hidup.

Sementara itu Buku An Ethical Guidebook to the Zombie Apocalypse yang baru-baru ini diterbitkan oleh Bryan Hall, membayangkan skenario ala serial Walking Dead sebagai sarana untuk memperkenalkan pembaca pada beberapa dilema moral utama yang dieksplorasi oleh para pemikir seperti John Stuart Mill dan Immanuel Kant.

Kemudian ada How to be a Failure and Still Live Well (Bagaimana Menjadi Gagal dan Tetap Hidup dengan Baik) oleh Beverley Clack, yang menggunakan filosofi dan teologi untuk mempertimbangkan bagaimana kegagalan dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang baik.

Selama abad ke-20, filsafat dianggap sebagai disiplin ilmu bagi para spesialis, bidang yang sangat menantang yang membuat para ahli berdebat tanpa akhir tentang konsep-konsep yang tidak jelas.

Dan Anda sudah dapat menemukan di rak buku, di antara banyak judul lainnya, seperti Aristotle's Way: How Ancient Wisdom Can Change Your Life (Cara Aristoteles: Bagaimana Kebijaksanaan Kuno Dapat Mengubah Hidup Anda), The Existentialist's Survival Guide (Panduan Kelangsungan Hidup Eksistensialis) - "sebuah panduan untuk hidup di abad ke-21 - ketika setiap krisis terasa seperti krisis eksistensial", dan dua buku yang ditujukan untuk Nietzsche, What Would Nietzsche Do? dan Get Over Yourself: Nietzsche for Our Times.

Jadi, makanlah sepuas hatimu, Eckhart Tolle. Beri jalan, Deepak Chopra. Almarhum Stephen Hawking jelas prematur ketika dia menyatakan bahwa "filsafat sudah mati".

Mengapa filsafat kembali menjadi mode?

Bagaimanapun, tidak diragukan lagi ada periode dalam kehidupuan seseorang, setidaknya sejauh menyangkut orang awam.

Selama abad ke-20, filsafat dianggap sebagai disiplin ilmu untuk para spesialis, bidang yang sangat menantang yang para ahli berdebat tanpa henti mengenai konsep-konsep yang tidak jelas. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Jadi mengapa itu keluar dari dunia akademis dan menjadi modis sekarang?

Angie Hobbs, Profesor Pemahaman Publik tentang Filsafat di Universitas Sheffield, percaya itu karena kita berada pada titik krisis global.

"Saya pikir [filsafat sedang ngetrend] karena alasan yang sama dengan filsafat terapeutik dan etis pada masa Hellenistik, yang juga merupakan periode perubahan besar, dari negara-negara kota Yunani yang hancur. Sementara di sisi lain, kekuatan monolitik besar seperti Alexander Agung dan kerajaan Makedonia mengambil alih.

"Saat ini, lagi-lagi kita melihat orang-orang melihat dunia dengan dengan sangat ekstrem - secara finansial, geo-politik, terkait dengan perubahan iklim. Apakah demokrasi liberal akan bertahan? Apakah planet ini akan selamat? Ada pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan. Orang-orang mencari panduan melalui masa-masa yang sangat tidak pasti ini."

Hak atas foto Getty Images Image caption Dengan dunia yang sedang bergejolak, mulai dari gejolak politik hingga bencana iklim yang ekstrem, orang-orang kini beralih ke filsafat untuk memandu mereka selama masa yang tidak pasti

Pelajaran dari penulis Stoa, Sellars, setuju bahwa ini bisa menjadi faktor dalam meningkatnya minat filsafat sebagai panduan diri. Lagi pula, ada buku-buku panduan diri oleh selebritas, psikolog, atlet, konsultan manajemen, dan mistikus. Kenapa bukan filsuf?

"Saya pikir di abad ke-20, bahkan sampai milenium, ada rasa optimisme dan kemajuan - semua orang semakin kaya, Anda bisa membeli lebih banyak barang dan Anda tidak benar-benar berhenti untuk memikirkannya sebanyak itu," ujar Sellars.

"Lalu ketika kredit macet datang, semua optimisme itu tersedot dari segalanya. Gagasan bahwa jika kita terus melanjutkan apa adanya dan segalanya akan terus membaik, itu berjalan begitu saja. Orang-orang mulai berpikir 'apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya?' dan hasrat nyata akan bimbingan terus berkembang.

"[Sebelum abad terakhir], para filsuf zaman kuno dan periode-periode berikutnya selalu menawarkan nasihat semacam ini. Ada perasaan di mana kita terhubung kembali dengan cara berpikir yang sangat tua tentang apa itu filsafat."

Hiduplah dengan cepat, jadilah kaum Stoa

Stoikisme adalah salah satu sistem pemikiran yang berkembang secara positif saat ini. Akarnya meluas kembali ke Socrates, yang dianggap sebagai bapak filsafat Barat dari Yunani kuno.

Sementara kemudian Stoikisme sebagian besar didasarkan pada karya tiga pemikir yang hidup di abad ke-1 dan ke-2 M. Mulai dari Seneca, Nero, Epictetus yang seorang mantan budak, dan Marcus Aurelius yang merupakan Kaisar Roma.

Terlepas dari kenyataan bahwa kaum Stoa pada umumnya memiliki pandangan yang redup tentang kekayaan yang sangat besar, karya-karya mereka saat ini adalah de rigueur, atau sesuatu yang penting, di Sillicon Valley.

Pendiri Twitter Jack Dorsey diyakini sebagai penggemar dan Steve Jobs dari Apple pernah berkata: "Saya akan menukar semua teknologi saya untuk satu sore dengan Socrates."

Prinsip kunci Stoikisme, sederhananya, adalah mengakui bahwa Anda tidak dapat mengendalikan banyak hal yang terjadi dalam hidup Anda, dan menerima bahwa Anda adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yaitu alam.

Kaum Stoa menyarankan bahwa apa yang paling penting dalam menjalani kehidupan yang baik adalah apa yang terjadi di internal daripada eksternal diri Anda. Luruskan pikiran Anda, adalah, jika Anda suka, saran inti John Sellars

John Sellars adalah salah satu pendiri Stoic Week, percobaan daring global yang telah berjalan setiap tahun sejak 2012 untuk mengetahui apakah orang mendapat manfaat secara psikologis dari mengikuti filsafat hanya selama seminggu. Hasil menunjukkan mereka melakukannya.

"Kaum Stoa menyarankan bahwa apa yang paling penting dalam menjalani kehidupan yang baik adalah internal daripada eksternal. Ini tentang mengembangkan karakter yang benar, kondisi pikiran yang benar," kata Sellars.

"Ini bukan tentang hal-hal yang kamu miliki atau tentang apa yang terjadi padamu di dunia luar. Luruskan kepala Anda, apakah, jika Anda suka, nasihat Stoic inti. "

Eksistensialisme adalah bidang filsafat lain yang ditambang untuk pelajaran kehidupan. Tetapi sementara pembaca awam dapat mengambil sebuah karya oleh salah seorang Stoa atau Plato atau Aristoteles, misalnya, dan menemukan itu dapat diakses dan dibaca, banyak teks oleh tokoh eksistensialis seperti Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre terkenal menantang, kadang-kadang bahkan untuk profesional.

Filsuf Inggris terkemuka Gilbert Ryle menyimpulkan ulasannya pada 1928 tentang karya Heidegger, Being and Time, sebuah buku kunci dalam filsafat eksistensial, dengan mengakui: "Saya sangat menyadari betapa jauh saya telah gagal memahami pekerjaan yang sulit ini" meskipun, tambahnya, lidah tegas di pipi, "itu dicetak dengan indah dan halaman bukunya memiliki margin yang bagus".

Namun, eksistensialisme tidak cocok dengan penjelasan singkat dan ringkas. Beberapa filsuf diidentifikasi bahkan menolak label tersebut.

"Eksistensialisme adalah pendekatan filosofis yang dimulai dengan pengalaman langsung dari subjek manusia individu - pikiran, perasaan, tindakan; dalam kalimat bernas Sartre: 'keberadaan mendahului esensi'" jelas Hobbs.

"Ia menghargai kebebasan dan keaslian: tantangannya adalah menjalani hidup dengan hasrat, ketulusan, dan keberanian dalam menghadapi dunia yang tidak memiliki makna di luar apa yang diberikan individu kepadanya, dan yang sering tampak absurd.

Buku-buku ini juga perlu menjelaskan bahwa, meski dilakukan dengan sangat baik, filsafat bukanlah tongkat ajaib yang hanya bisa menaburkan debu peri dan memperbaiki hidup Anda Angie Hobbs

"Buku-buku yang merangkum pandangan para filsuf terkenal - Plato, Nietzsche atau siapa pun - harus sangat jujur tentang fakta bahwa mereka menyederhanakan sesuatu yang sangat kompleks dan seringkali sangat sulit dan menantang dengan sistem pemikiran rumit," katanya.

"Mereka harus sangat jujur bahwa ini hanyalah pencicip - filsafat yang ringan.

'Filsafat ringan' tidak harus menjadi filsafat yang bodoh tetapi harus disajikan sebagai kaki gunung Everest. Filsafat sangat sulit dan puncaknya sangat tinggi.

Buku-buku ini juga perlu menjelaskan bahwa, meski dilakukan dengan sangat baik, filsafat bukanlah tongkat ajaib yang hanya bisa menaburkan debu peri dan memperbaiki hidup Anda. "

Namun demikian, mereka menjual, dan untuk semua jenis orang.

Colleen Coalter, penerbit di Bloomsbury, mengatakan tidak ada profil pembaca khas untuk buku semacam ini.

"Kami melihat segala usia. Pembaca mencerminkan umur panjang filsafat dan fakta bahwa pertanyaan berbicara kepada siapa pun, di mana saja, kapan saja. Jika Anda dapat membuat penulis yang tepat menulis tentang topik yang tepat pada saat yang tepat, maka Anda meraih kesuksesan di tangan Anda. "

Sementara Sellars mengungkapkan harapan bahwa buku-buku ini dapat menjadi pintu gerbang bagi khalayak yang akan mengarahkan mereka ke penyelidikan filosofis yang lebih dalam.

Tetapi di atas semua itu, katanya, "pandangan saya sendiri adalah jika seseorang dapat mengambil sesuatu dari salah satu buku ini dan itu benar-benar menguntungkan mereka dalam menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari, maka tidak ada bahaya besar dalam hal itu."

Versi bahasa Inggris dari artikel ini, Why philosopher could be the ones to transform your 2020, di laman BBC Culture